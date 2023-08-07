Windows 11, desteklenmeyen bilgisayarlara yüklenemeyecek

Desteklenmeyen işlemciler engellenecek
Microsoft, işlemci listesini güncellemenin yanı sıra yakında desteklenmeyen donanımlara Windows 11 yüklenmesini engelleyecek. Daha önce desteklenmeyen işlemcili PC’lerine Windows 11 kurabilen kullanıcılar, Windows 11 build 25905 sürümle birlikte Microsoft’un buna artık izin vermediğini söylüyor.
Rufus gibi programlar işe yaramayacak
Rufus, Ventoy gibi Windows 11’in desteklenmeyen bilgisayarlara kurulmasını sağlayan programlarla birlikte TPM bypass işleminin de artık işe yaramayacağı söylentiler arasında. Microsoft, geçmişte desteklenmeyen donanımlara Windows 11 yükseltmesi seçeneği çıkarmış ve hatta PC Health Check programının çok eski işlemcilere onay verdiği görülmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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