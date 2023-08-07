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    Windows 11, desteklenmeyen bilgisayarlara yüklenemeyecek

    Microsoft, Windows 11 desteklenmeyen işlemci listesini güncelledi. Şirket, ayrıca işletim sisteminin desteklenmeyen bilgisayarlara yüklenmesini engelleyecek.    
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    windows 11 desteklenmeyen işlemci yüklenemeyecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için desteklenen Intel ve AMD işlemciler listesini güncelledi. Şirket, AMD’nin henüz piyasada olmayan işlemcileri dahil birkaç yeni Ryzen işlemcisi eklerken, daha önce uyumlu işlemciler listesinde yer alan birçok Intel işlemciyi listeden çıkardı.

    Desteklenmeyen işlemciler engellenecek

    Microsoft, işlemci listesini güncellemenin yanı sıra yakında desteklenmeyen donanımlara Windows 11 yüklenmesini engelleyecek. Daha önce desteklenmeyen işlemcili PC’lerine Windows 11 kurabilen kullanıcılar, Windows 11 build 25905 sürümle birlikte Microsoft’un buna artık izin vermediğini söylüyor.

    Rufus gibi programlar işe yaramayacak

    Rufus, Ventoy gibi Windows 11’in desteklenmeyen bilgisayarlara kurulmasını sağlayan programlarla birlikte TPM bypass işleminin de artık işe yaramayacağı söylentiler arasında. Microsoft, geçmişte desteklenmeyen donanımlara Windows 11 yükseltmesi seçeneği çıkarmış ve hatta PC Health Check programının çok eski işlemcilere onay verdiği görülmüştü.

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