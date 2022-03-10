Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk Telekom'da staj ve iş imkanı sunan "Start" başvuruları başladı

    Genç yeteneklere Türk Telekom'da staj ve iş imkanı Start programının başvuruları başladı. 31 Mart 2022'ye kadar Start'a başvurabilir ve Türk Telekom'da çalışma fırsatı elde edebilirsiniz.
    Oy Ver

    Türk Telekom Start 2022 başvuruları başladı
    Tam Boyutta Gör

    Türk Telekom’un genç yetenek programı Start’ın başvuruları başladı. TT Ventures ile yerli girişimlere maddi destek sağlayan Türk Telekom şimdi de genç yeteneklere destek oluyor. Teknoloji alanında potansiyele sahip genç yetenekler Start sayesinde kapsamlı eğitim alacak ve Türk Telekom’un farklı birimlerinde iş ve staj imkanı bulacak.

    Gençlerin kariyer yolculuğuna destek olmak amacıyla hayata geçirilen Start isimli proje Start Stajım ve Start Yeni İşim olmak üzere iki ayrı kategoride yürütülüyor. Start Stajım’a üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri başvurabiliyor. Start Stajım’a ise yeni mezun veya iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençler başvuru yapabiliyor.

    Start Stajım’a kabul edilen gençler, alanındaki uzmak profesyonellerden altı hafta boyunca eğitim alacak ve Türk Telekom’da staj görerek öğrendiklerini uygulama imkanı elde edecek.

    Start Yeni İşim’e kabul edilen yeni mezun gençler ise Türk Telekom’un Ürün ve Segment Yönetimi, Müşteri Deneyimi, Veri Analitiği, Bilgi Teknolojileri, Network ve Erişim, Finans ve İnsan Kaynakları alanlarında tam zamanlı olarak işe başlayabilecek.

    Türk Telekom Start 2022 başvuruları başladı
    Tam Boyutta Gör

    Türk Telekom İnsan Kaynaklar Genel Müdürü Mehmet Emre Vural, “Start’ programıyla gençlere güçlü bir kariyer deneyimi sunarken, ülkemizin en büyük kurumsal okullarından biri olan Türk Telekom Akademi ile genç yeteneklerimizin kariyer gelişimini destekliyoruz. ‘Start’ kapsamında Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitim Programları, Gelişim Danışmanlığı Desteği, Mentorluk, Kapsamlı Oryantasyon Programı, İnovasyon Projeleri ve Uzaktan Çalışma imkânı gibi fırsatları içeren dopdolu bir program sunuyoruz. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının merkezindeki Bilgi Teknolojileri başta olmak üzere Ürün ve Segment Yönetimi, Veri Analitiği, Müşteri Deneyimi Network ve Erişim, Finans ve İnsan Kaynakları başvuru alanlarıyla yeni mezunlara ve üniversite öğrencilerine kapımızı açıyoruz.” dedi.

    Start programına başvurular 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. Detaylı bilgi ve başvuru için:

    https://turktelekomkariyer.com.tr/start

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 21 saat önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Pocophone F2 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G8H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız