Türk Telekom'da staj ve iş imkanı sunan "Start" başvuruları başladı

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Türk Telekom’un genç yetenek programı Start’ın başvuruları başladı. TT Ventures ile yerli girişimlere maddi destek sağlayan Türk Telekom şimdi de genç yeteneklere destek oluyor. Teknoloji alanında potansiyele sahip genç yetenekler Start sayesinde kapsamlı eğitim alacak ve Türk Telekom’un farklı birimlerinde iş ve staj imkanı bulacak.

Gençlerin kariyer yolculuğuna destek olmak amacıyla hayata geçirilen Start isimli proje Start Stajım ve Start Yeni İşim olmak üzere iki ayrı kategoride yürütülüyor. Start Stajım’a üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri başvurabiliyor. Start Stajım’a ise yeni mezun veya iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençler başvuru yapabiliyor.

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Start Stajım’a kabul edilen gençler, alanındaki uzmak profesyonellerden altı hafta boyunca eğitim alacak ve Türk Telekom’da staj görerek öğrendiklerini uygulama imkanı elde edecek.

Start Yeni İşim’e kabul edilen yeni mezun gençler ise Türk Telekom’un Ürün ve Segment Yönetimi, Müşteri Deneyimi, Veri Analitiği, Bilgi Teknolojileri, Network ve Erişim, Finans ve İnsan Kaynakları alanlarında tam zamanlı olarak işe başlayabilecek.

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Türk Telekom İnsan Kaynaklar Genel Müdürü Mehmet Emre Vural, “Start’ programıyla gençlere güçlü bir kariyer deneyimi sunarken, ülkemizin en büyük kurumsal okullarından biri olan Türk Telekom Akademi ile genç yeteneklerimizin kariyer gelişimini destekliyoruz. ‘Start’ kapsamında Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitim Programları, Gelişim Danışmanlığı Desteği, Mentorluk, Kapsamlı Oryantasyon Programı, İnovasyon Projeleri ve Uzaktan Çalışma imkânı gibi fırsatları içeren dopdolu bir program sunuyoruz. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının merkezindeki Bilgi Teknolojileri başta olmak üzere Ürün ve Segment Yönetimi, Veri Analitiği, Müşteri Deneyimi Network ve Erişim, Finans ve İnsan Kaynakları başvuru alanlarıyla yeni mezunlara ve üniversite öğrencilerine kapımızı açıyoruz.” dedi.

Start programına başvurular 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. Detaylı bilgi ve başvuru için:

https://turktelekomkariyer.com.tr/start

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