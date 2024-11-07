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    Türk Telekom'un 2024 üçüncü çeyrek sonuçları: FTTH/B abone sayısı, mobil kullanıcı sayısı ve dahası

    Türk Telekom, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı. Fiber kullanıcı sayısı, mobil abone sayısı, net kar gibi veriler açıklandı.  
    Türk Telekom'un 2024 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, bugün düzenlediği etkinlikle 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, gelirlerini, fiber ağını ve abone sayısını artırdı.

    Üçüncü çeyrekte 1,1 milyar TL net kar

    Türk Telekom’un konsolide gelirleri yıllık bazda %15,9 artışla 40,4 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç) yıllık bazda %30,8 artarak 16,5 milyar TL’ye yükseldi. 2024’ün üçüncü çeyreğindeki net kar ise 1,1 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

    Mobil abone sayısı 27 milyona ulaştı

    Türk Telekom’un üçüncü çeyrek sonu itibarıyla toplam abone sayısı 53,2 milyon olarak açıklandı. Mobil segmentte kullanıcı sayısını artıran Türk Telekom 27 milyon müşteriye ulaştı. Mobil numara taşıma hizmetinden yararlanan kullanıcılar arasında en çok tercih edilen operatör oldu.

    Faturalı kullanıcı sayısı son iki çeyrekte 568 bin net abone kazanırken son 12 ayda net 2 milyonu aşkın abone kazandı. Türk Telekom, 5G için kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideri olduğunu ifade etti.

    Fiber kullanıcı sayısı

    Şirketin açıklamasına göre fiber ağın uzunluğu 449 bin kilometreden 459 kilometreye yükseldi. Fiber ağ, önceki çeyrekte 32,4 milyon haneyi kapsarken, üçüncü çeyrekte 32,7 milyon hane kapsamasına ulaştı. Sabit geniş bantta üçüncü çeyrekte 59 bin net abone kazanan Türk Telekom, 15,3 milyon kullanıcıya ulaştı. FTTC abone sayısı 8,5 milyon, FTTH/B abone sayısı 4,9 milyon olarak belirlendi. FTTC hane kapsaması 19,9 milyon olurken, FTTH/B hane kapsaması 12,8 milyona yükseldi. Fibere bağlı LTE mobil baz istasyonu oranı ise %53’e yükseldi

    Türk Telekom'un çevreci projeleri neler?

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin çevreci ve sürdürülebilir teknoloji çalışmaları hakkında şunları söyledi:

    “Türkiye genelinde hem fiber hem de mobil teknolojilere hız kesmeden yaptığımız yatırımlarla ülkemizin dijital dönüşümünde öncü rol üstleniyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken, yarınlara daha iyi dünya hazırlamak hedefiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu çalışmalar yürütüyoruz. 2023 yılı itibarıyla enerji verimliliği projelerimiz sayesinde 47 GWh enerji tasarrufu sağlarken, yenilenebilir enerji sistemlerimizin toplam gücünü 4,3 MW’a çıkardık. 405,8 MWe kurulu güç kapasite izni ile yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Bu kapasite 2023 yılı elektrik tüketimimizin %65’ini karşılayacak seviyede.  2023 itibarıyla emisyonlarımızı %22 oranında azalttık. Bu yıl ilk kez yayınladığımız Entegre Faaliyet Raporu ile sürdürülebilirlik stratejilerimizin çevresel etki, toplumsal fayda, dijital eşitlik ve ekonomiye olan katkılarını da ortaya koyduk. Tüm emisyon hesaplamaları bağımsız bir üçüncü tarafça doğrulandı. 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı %45 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla tüm faaliyet alanlarımızda değer yaratmaya odaklanıyoruz. Dijital dönüşümün her alanında sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya emanet etmek istiyoruz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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