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    Türk Telekom'un fiber altyapısı 400 bin kilometreyi geçti

    Türk Telekom’un 2022’yi 2023’e bağlayan 31 Aralık gecesindeki çalışmaları ile ülke genelindeki fiber ağ uzunluğu 400 bin kilometreyi aştı.                       
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    Türk Telekom'un fiber altyapısı 400 bin kilometreyi geçti Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, fiber altyapı yatırımlarını “Memleketin bir şehrinde değil, her şehrinde” mottosuyla hız kesmeden sürdürüyor. Bu yaklaşımla Türkiye’nin 81 ilini, ilçe ve köylerini uçtan uca fiberle donatan Türk Telekom, altyapıdaki fiberleşme oranını artırırken, 400 bin kilometreyi aşan fiber ağ uzunluğu ile yeni yıla ‘merhaba’ dedi.

    400 bin km fiber altyapı

    “Memleketin bir şehrinde değil, her şehrinde uçtan uca dijital gücüz”

    Trabzon’un Maçka İlçesi’nin Coşandere Köyü’nde gerçekleştirilen çalışmalarla Türk Telekom’un fiber ağ uzunluğu 400 bin kilometreye ulaştı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yılı Coşandere Köyü’ndeki fiber dönüşüm sahasında çalışan ekipleri ziyaret ederek karşıladı. Önal, Türk Telekom’un, Türkiye’yi uçtan uca dijitalleştiren fiber güç olduğunu belirterek, “Ülkemizin ve sektörün gelişimi için, yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmek üzere durmaksızın çalışıyoruz. Bugün halkımızın internet erişimini sürekli geliştirerek daha ileriye taşıyan saha çalışanlarımızla Trabzon’da omuz omuzayız. Milli sorumluluk bilinciyle, her türlü koşulda çalışmalarını sürdüren saha ekiplerimizle birlikte yeni yılı kutlamaktan ve fiber ağ uzunluğumuzun 400 bin kilometreyi aşmasından ötürü çok mutluyum” dedi.

    Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi olduğunun altını çizen Ümit Önal, “Biz, kurmuş ve büyütmüş olduğumuz sabit internet altyapısı için attığımız her adımda Türkiye’yi yeni nesil teknolojilerle kendine yeten ve bu teknolojileri ihraç eden bir ülke hedefine ulaştırma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. İstikrarlı çalışmalarımızla fiber hane kapsamımızı 31,4 milyona ulaştırırken, fiber ağ uzunluğumuzu 400 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Yatırımlarımız sayesinde Türkiye'nin altyapıdaki fiberleşme oranını artırarak; ülkemizi, “Türkiye Yüzyılı”na hazırlıyoruz. Yaygın altyapımızla memleketin bir şehrini değil, her şehrini 1000 Mbps hızında internetle buluşturuyoruz” diye konuştu.

    Trabzon’da fiberleşme oranı yüzde 92’ye ulaştı

    Türkiye’nin 81 ilini, ilçe ve köylerini uçtan uca fiberle donatmak üzere çalışan Türk Telekom, Karadeniz’e özgü zorlu coğrafi şartlara rağmen saha ekiplerinin fiber altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Trabzon’da fiberleşme oranını yüzde 92’ye çıkardı. Türk Telekom, Trabzon’un merkezi, ilçeleri ve köylerini de kapsayacak şekilde mobil saha fiberleşmesini Türkiye ortalamasının üzerine çıkarırken, Trabzon’daki tüm Organize Sanayi Bölgeleri’nin altyapısını fiber hizmet alacak şekilde tamamladı. Yapılan fiber yatırımları sayesinde, kentte 1000 Mbps internet hızı kullanıcılarla buluşuyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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