Apple için kötü haber: Hindistan, USB-C şartını onayladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ekim ayında Avrupa Komisyonu, tüm elektronik cihazlar için USB-C şartını onayladı. Şimdi de AB'nin ardından Hindistan da benzer bir karara imza atıyor. Hindistan hükümeti, mobil cihazlar için tek bir bağlantı noktasını zorunlu kılacak düzenlemeyi kabul etti.

Hindistan USB-C şartını onayladı

Günümüzde Hindistan, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarına ev sahipliği yapıyor. Ülkenin yüzde 95'inden fazlasının Android cihaz sahibi olduğu belirtilirken, bu cihazların çoğu halihazırda USB-C kullanıyor. Bu sebeple yeni düzenlemenin büyük bir etki oluşturmayacağını söyleyebiliriz. Ancak cihazlarında Lightning bağlantı noktasını kullanan Apple için işler değişecek.

Yeni düzenleme kapsamında ülkedeki tüm akıllı telefon üreticileri ve teknoloji şirketleri, Mart 2025’e kadar elektronik ürünler için standart şarj bağlantı noktası olarak USB Type-C’ye geçmek zorunda kalacak. Bununla birlikte, USB-C için pratik kullanıma sahip olmayan bazı cihazlar, düzenlemenin dışında tutulacak.

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Business Standard'a açıklamalarda bulunan Hindistan tüketici işleri bakanlığı sekreteri Rohit Kumar Singh, "BIS, USB-C tipi şarj cihazları için standartları bildirdi ve hükümet, cep telefonları ve giyilebilir elektronik cihazlar için iki yaygın şarj bağlantı noktası türü belirleyecek" sözlerini dile getirdi.

Hindistan Tüketici İşleri bakanlığı ise, yeni yasanın arkasındaki amacın hane başına düşen şarj cihazı sayısını azaltmak ve böylece üretilen e-atık miktarını en aza indirmek olduğunu söyledi.

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