Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Proximity Games'in yaptığı hayatta kalma oyunu Erzurum'dan geçtiğimiz günlerde bir fragman yayınlandı. Oyunun çıkış tarihi de belli oldu.

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The Long Dark isimli oyuna benzeyen Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum, 20 Ocak 2021'de Steam üzerinden yayınlanacak. Ne yazık ki fiyatı bilinmiyor. Unreal Engine motoru ile geliştirilen oyunun fragmanında en dikkat çekici nokta kesinlikle müzikleri. Müzikler oyunun içerisinde de olacak mı yoksa yalnızca fragmana özel mi şu an için bilmiyoruz.

Oyunun yayınlanan fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Erzurum, Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden biridir. Taylan için, kışın ortasında ve yaya olarak Erzurum'un ıssız bölgelerinde seyahat etmek çok saçma bir fikirdi. Taylan'ın henüz farkına varmadığı şey ise, girmek üzere olduğu bölgenin bir göktaşı düşmesinden etkilenmiş olduğudur. Sanki içinde bulunduğu zorlu şartlar yetmiyormuş gibi, şimdi Taylan'ı daha büyük dertler bekliyor.



Erzurum; dondurucu soğuklara, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele ettiğin bir hayatta kalma oyunudur. Bu zorlu şartlarla mücadele edebilmek için odun veya kömür toplayıp ateş yakmalı ve kendinizi ısıtmalısınız, uyumak için yatak bulmalısınız, yemek, silah, tıbbi ürünler, yararlı araç gereçler... Kısacası sizi hayatta tutmak için ne gerekiyorsa onu bulmalısınız.

OYUN MODLARI

HİKAYE: Kahramanın oyun boyunca karşılaştığı olayları ve hikayenin sonunu keşfetmek için Hikaye modunu oynayın.

SERBEST MOD: Eğer hikaye moduyla aynı mekaniklere sahip sonsuz bir oyun modu istiyorsanız, Serbest mod tam size göre. Eğer oyuncu ölürse, en son kayıttan devam edebilir. Tam anlamıyla sonsuz bir oyun modudur.

MEYDAN OKUMALAR: Bu bölüm, daha zor bir oyun deneyimi isteyen tecrübeli oyuncular içindir. Çeşitli türde meydan okumalardan birini seçerek kendinizi deneyebilirsiniz. Bu türlerden bazıları bitmeyin fırtına, daha soğuk hava, zamanlı görevler, daha fazla yırtıcı hayvan vb.

BÜYÜK AÇIK DÜNYA

9 kilometrekarelik alanıyla, oyun dünyası size çok sayıda keşfedilecek alan sunuyor. 30'dan fazla bölge keşfedilmeyi bekliyor.

DİNAMİK HAVA, SICAKLIK VE ZAMAN

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Hava, sıcaklık ve zaman birbirleriyle bağlantılıdır. Güneşli ya da bulutlu gün, dondurucu gece, sabah ayazı gibi gerçekçi doğa olayları dinamik olarak oluşur. Ayrıca hafif kar yağışı, yoğun kar yağışı, kar fırtınası, sisli hava gibi hava olayları da rastgele oluşur.

KENDİNİ SICAK TUT

Odun ya da kömür toplayıp sobada ateş yak. Arkana yaslanıp sıcak çayını yudumlarken pencereden bembeyaz karın yağışını izle.

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BİRİNCİ ŞAHIS VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS

Oyun içinde değiştirilebilen iki kamera açısı: Birinci şahıs ve üçüncü şahıs.

ORTAMLARI YAĞMALA

Dünyayı keşfet ve hayatta kalmana yardımcı olması için yemek, yakıt, cephane, giysi, tıbbi ürün, araç gereç ve zanaat malzemeleri topla.

ZANAAT VE YEMEK TARİFLERİ

Basit aletler, gelişmiş aletler, elektronik aletler, cephane ve daha fazlasını yapmak için malzeme topla. Kebap, tarhana çorbası, Türk kahvesi, ekmek gibi lezzetli yiyecekleri pişirmek için gıda malzemeleri topla.

SİLAHLAR

Kendini kana susamış yırtıcı hayvanlardan korumak için tabanca, tüfek gibi silahlar bul.

AVLA YA DA AVLAN

Yemek için geyik, tavşan avla. Ayılara, kurtlara ve yaban domuzlarına av olmaktan kaçın.

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