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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı

    Erzurum; dondurucu soğuklara, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele ettiğin bir hayatta kalma oyunudur. 20 Ocak'ta Steam üzerinden yayınlanacak.
    2 sa.
    3,7b
    371
    49
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    19

    Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Proximity Games'in yaptığı hayatta kalma oyunu Erzurum'dan geçtiğimiz günlerde bir fragman yayınlandı. Oyunun çıkış tarihi de belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Türk yapımı açık dünya oyunu Animal Rescuer, 22 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak"

    The Long Dark isimli oyuna benzeyen Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum, 20 Ocak 2021'de Steam üzerinden yayınlanacak. Ne yazık ki fiyatı bilinmiyor. Unreal Engine motoru ile geliştirilen oyunun fragmanında en dikkat çekici nokta kesinlikle müzikleri. Müzikler oyunun içerisinde de olacak mı yoksa yalnızca fragmana özel mi şu an için bilmiyoruz.

    Oyunun yayınlanan fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Erzurum, Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden biridir. Taylan için, kışın ortasında ve yaya olarak Erzurum'un ıssız bölgelerinde seyahat etmek çok saçma bir fikirdi. Taylan'ın henüz farkına varmadığı şey ise, girmek üzere olduğu bölgenin bir göktaşı düşmesinden etkilenmiş olduğudur. Sanki içinde bulunduğu zorlu şartlar yetmiyormuş gibi, şimdi Taylan'ı daha büyük dertler bekliyor.

    Erzurum; dondurucu soğuklara, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele ettiğin bir hayatta kalma oyunudur. Bu zorlu şartlarla mücadele edebilmek için odun veya kömür toplayıp ateş yakmalı ve kendinizi ısıtmalısınız, uyumak için yatak bulmalısınız, yemek, silah, tıbbi ürünler, yararlı araç gereçler... Kısacası sizi hayatta tutmak için ne gerekiyorsa onu bulmalısınız.

    Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı
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    OYUN MODLARI

    HİKAYE: Kahramanın oyun boyunca karşılaştığı olayları ve hikayenin sonunu keşfetmek için Hikaye modunu oynayın.

    SERBEST MOD: Eğer hikaye moduyla aynı mekaniklere sahip sonsuz bir oyun modu istiyorsanız, Serbest mod tam size göre. Eğer oyuncu ölürse, en son kayıttan devam edebilir. Tam anlamıyla sonsuz bir oyun modudur.

    MEYDAN OKUMALAR: Bu bölüm, daha zor bir oyun deneyimi isteyen tecrübeli oyuncular içindir. Çeşitli türde meydan okumalardan birini seçerek kendinizi deneyebilirsiniz. Bu türlerden bazıları bitmeyin fırtına, daha soğuk hava, zamanlı görevler, daha fazla yırtıcı hayvan vb.

    BÜYÜK AÇIK DÜNYA

    9 kilometrekarelik alanıyla, oyun dünyası size çok sayıda keşfedilecek alan sunuyor. 30'dan fazla bölge keşfedilmeyi bekliyor.

    DİNAMİK HAVA, SICAKLIK VE ZAMAN

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    Hava, sıcaklık ve zaman birbirleriyle bağlantılıdır. Güneşli ya da bulutlu gün, dondurucu gece, sabah ayazı gibi gerçekçi doğa olayları dinamik olarak oluşur. Ayrıca hafif kar yağışı, yoğun kar yağışı, kar fırtınası, sisli hava gibi hava olayları da rastgele oluşur.

    KENDİNİ SICAK TUT

    Odun ya da kömür toplayıp sobada ateş yak. Arkana yaslanıp sıcak çayını yudumlarken pencereden bembeyaz karın yağışını izle.

    Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    BİRİNCİ ŞAHIS VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS

    Oyun içinde değiştirilebilen iki kamera açısı: Birinci şahıs ve üçüncü şahıs.

    ORTAMLARI YAĞMALA

    Dünyayı keşfet ve hayatta kalmana yardımcı olması için yemek, yakıt, cephane, giysi, tıbbi ürün, araç gereç ve zanaat malzemeleri topla.

    ZANAAT VE YEMEK TARİFLERİ

    Basit aletler, gelişmiş aletler, elektronik aletler, cephane ve daha fazlasını yapmak için malzeme topla. Kebap, tarhana çorbası, Türk kahvesi, ekmek gibi lezzetli yiyecekleri pişirmek için gıda malzemeleri topla.

    SİLAHLAR

    Kendini kana susamış yırtıcı hayvanlardan korumak için tabanca, tüfek gibi silahlar bul.

    AVLA YA DA AVLAN

    Yemek için geyik, tavşan avla. Ayılara, kurtlara ve yaban domuzlarına av olmaktan kaçın.



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    Robotlar da işe ilk önce getir götür yaparak başlamış desenize.

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    x2yk (x y) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Normandia_06
    Aynen, orada bir klise olmalı idi, hatta dalgalanan bir Amerikan bayrağı olmalı idi, hatta Tanrı Amerika'yi korusun diyen bir başkan olmalı idi bunlar olmayınca kapatman isabet olmuş. ;)
    Aynen, orada bir klise olmalı idi, hatta dalgalanan bir Amerikan bayrağı olmalı idi, hatta Tanrı Amerika'yi korusun diyen bir başkan olmalı idi bunlar olmayınca...
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    Yanıtla +63
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Epey emek dökülmüş. Helal olsun, tutar umarım. Böyle çalışmaları daha çok görmek ümidiyle. Programlama bilen bilir, basit görünen oyunların bile arkaplanında zibilyon tane olasılığı düşünmek, ona göre kodlamak gerekiyor.
    Epey emek dökülmüş. Helal olsun, tutar umarım. Böyle çalışmaları daha çok görmek ümidiyle. Programlama bilen bilir, basit görünen oyunların bile arkaplanında zi...
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    Yanıtla +16
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Camiyi görünce kapattım
    4 Yanıt Yanıtla +16
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    BLasTeaR (Uğur Y.) 54 sn. ( Mesaj Silindi )
    Oyun sanki The Dark Long oyunundan esinlenmişe benziyor.
    Başarılar🍀
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    virtiöz (Serhat AYGÜN) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bağlama içimi dağladı be
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    ahercetin (A.Hakan erçetin) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu piyasaya bir yerlerden girmek adına güzel ama...
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    Cemo94 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Unreal Engine 4 logosunu saz eşliğinde görmekte nasip oldu :)
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    cemka2008 (Barış Ur) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mekanlar güzel gibi Ümit verici. Ama bu tanıtım videosu ile çıkış yapmaz umarım. Oynanış ile ilgili hiç bir belirti yok. Hele o zıplama felaket kötü. Adam durduğu yerden birden havaya uçuyor resmen. Umarım bu müzikler ile gelmez bu müzikler ile oyun oynamak zevkli olur mu bilemiyorum. Farklı müzik seçenekleri sunulacaktır diye düşünüyorum. Çok daha iyi oyunlar yapabileceğimize inanıyorum.
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    Ucan Hollandalı 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Saz eşliğinde trailer süper olmus.

    Ahahahha çok hoşuma gitti nedense ahah
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    Morichannn (Akın Özer) 10 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Erzurum bu kadar ağaçlık mıydı yav?
    Fragmanı izledikten sonra gelen edit: Görünüşe göre kuzey ışıkları da varmış. Neymişsin sen be Erzurum.
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    kucuker34 (Yasir Küçüker) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı olsun girişim önemli ☝️☝️
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    volkie (volkan Karşıyakalı) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    ramazan da oruç tutmayarak sokakta su yemek ve sigara içerek hayatta kalma simülasyonu
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı merak edenler için.
    ''Çıkış fiyatı, indirimle beraber 21 TL olacak.''
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