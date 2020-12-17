Türk yapımı açık dünya oyunu Animal Rescuer, 22 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak

Yayıncılığını ve geliştiricilğini Türk oyun stüdyosu Turquoise Revival Games'in yaptığı açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Animal Rescuer için çıkış tarihi verildi.
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Geçtiğimiz aylarda Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde demosu yayınlanan oyunun tam sürümü, 22 Aralık'ta yayınlanacak. Oyunun giriş kısmını ücretsiz bir şekilde oynayabildiğiniz versiyonunu hâlâ buradan indirebilirsiniz. Oyunun tam sürümü için açılan sayfaya da buradan ulaşabilirsiniz.
Oyunun fiyatı şu anda ne yazık ki belli değil ancak oyunu istek listenize ekleyerek çıktığı gibi fiyatına bakabilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
Tanıtım Yazısı
Animal Rescuer, hızlı oynanış, artırılmış görev ve savaş yoğunluğu ile destansı bir dünyayı keşfederek sevimli hayvanlara yardım ediyor.
- Harika bir rol yapma deneyimi yaşayın - görevleri ve tüm hikayenin hedeflerini tamamlayın
- Yardıma ihtiyaç duyan sevimli hayvanlar için ilaç hazırlayın, bu ilaçlar için bitkiler toplayın
- Bu dünyanın fantastik şehirleri ve köylerinde yol boyunca yeni insanlarla tanışın
- Destansı savaşlarda savaşçı yeteneklerinizi gösterin
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Bir de hayvanı kurtarmanın ödülü nedir? Oyunlarda ilerlemenin ödülü olur ya, buna da bir ilerleme düşünülmüştür herhalde?
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