Türk yapımı açık dünya oyunu Animal Rescuer, 22 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiricilğini Türk oyun stüdyosu Turquoise Revival Games'in yaptığı açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Animal Rescuer için çıkış tarihi verildi.

Ayrıca Bkz. "Minecraft, Doom ve Death Stranding'in müzikleri 2020'de Spotify'da en çok dinlenen oyun müzikleri oldu"

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saat belli oldu

Geçtiğimiz aylarda Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde demosu yayınlanan oyunun tam sürümü, 22 Aralık'ta yayınlanacak. Oyunun giriş kısmını ücretsiz bir şekilde oynayabildiğiniz versiyonunu hâlâ buradan indirebilirsiniz. Oyunun tam sürümü için açılan sayfaya da buradan ulaşabilirsiniz.

Oyunun fiyatı şu anda ne yazık ki belli değil ancak oyunu istek listenize ekleyerek çıktığı gibi fiyatına bakabilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Animal Rescuer, hızlı oynanış, artırılmış görev ve savaş yoğunluğu ile destansı bir dünyayı keşfederek sevimli hayvanlara yardım ediyor.

Harika bir rol yapma deneyimi yaşayın - görevleri ve tüm hikayenin hedeflerini tamamlayın

Yardıma ihtiyaç duyan sevimli hayvanlar için ilaç hazırlayın, bu ilaçlar için bitkiler toplayın

Bu dünyanın fantastik şehirleri ve köylerinde yol boyunca yeni insanlarla tanışın

Destansı savaşlarda savaşçı yeteneklerinizi gösterin

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.