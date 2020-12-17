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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk yapımı açık dünya oyunu Animal Rescuer, 22 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak

    Geçtiğimiz aylarda yine Steam üzerinden demosu yayınlanan açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Animal Rescuer'in tam sürümü için tarih paylaşıldı.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    10,5b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Türk yapımı açık dünya oyunu Animal Rescuer, 22 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak
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    Yayıncılığını ve geliştiricilğini Türk oyun stüdyosu Turquoise Revival Games'in yaptığı açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Animal Rescuer için çıkış tarihi verildi.

    Ayrıca Bkz. "Minecraft, Doom ve Death Stranding'in müzikleri 2020'de Spotify'da en çok dinlenen oyun müzikleri oldu"

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    Geçtiğimiz aylarda Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde demosu yayınlanan oyunun tam sürümü, 22 Aralık'ta yayınlanacak. Oyunun giriş kısmını ücretsiz bir şekilde oynayabildiğiniz versiyonunu hâlâ buradan indirebilirsiniz. Oyunun tam sürümü için açılan sayfaya da buradan ulaşabilirsiniz.

    Oyunun fiyatı şu anda ne yazık ki belli değil ancak oyunu istek listenize ekleyerek çıktığı gibi fiyatına bakabilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Animal Rescuer, hızlı oynanış, artırılmış görev ve savaş yoğunluğu ile destansı bir dünyayı keşfederek sevimli hayvanlara yardım ediyor.

    • Harika bir rol yapma deneyimi yaşayın - görevleri ve tüm hikayenin hedeflerini tamamlayın
    • Yardıma ihtiyaç duyan sevimli hayvanlar için ilaç hazırlayın, bu ilaçlar için bitkiler toplayın
    • Bu dünyanın fantastik şehirleri ve köylerinde yol boyunca yeni insanlarla tanışın
    • Destansı savaşlarda savaşçı yeteneklerinizi gösterin


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    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gayet güzel. Umarım yerli yapımların devamı gelir.
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    MetalWave (serdar günaydın) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    neden rise online ı haber yapmadınız?
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun sektöründe ülkemiz gençlerini görmek çok güzel bir duygu. Oyunun felsefesi ve kurgusu harika görünüyor. Tam sürümünü bekleyip görmek lazım. Her koşulda desteklenmesini elzem görüyorum. Bu gençler bir şeyler yapacak??????
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    ak_n (akın çetin) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkçe seslendirme yok İngilizce var. Türkçe arayü ve altyazı var sadece firmanın adı İngilizce sitesi de öyle niye? Yabancı firma da Türk çalışan mı var sadece?
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    Heisenberg Marcus Gate (Heisenberg Marcus) 3 gün ( Mesaj Silindi ) ak_n
    Tahminen önce gloabale açılmak istemiş olabilirler. Bizden umutlarını kesmişlerdir 😀
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    435 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla fikir çok iyi. Aklınıza sağlık, hayvanı kurtarırken okşama animasyonu yapsaydınız daha güzel olurdu, şu an kazık gibi dikiliyor.

    Bir de hayvanı kurtarmanın ödülü nedir? Oyunlarda ilerlemenin ödülü olur ya, buna da bir ilerleme düşünülmüştür herhalde?
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    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    8 yıl önceki skyrim havası var bence ama skyrim grafikleri ilk çıktığında bile daha iyiydi
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    SoL ayağı sakat gibi yürüyor sakat oyun bence...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gayet iyi bir konsept olmuş bence. Geralt reyiz artık hayvansever sevimli bir adam olmuştur.
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    Kraaz (Altan CAN) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Witcherin hayvan seveni havası aldım.
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    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    horse washing in and out
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    10456 kez okundu.
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    animal rescuer, çıkış tarihi ve
    8 etiket daha ne zaman oyun türk yağımı oyun steam rpg rol yapma açık dünya Yazılım
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