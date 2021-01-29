Türkçe seslendirmeyle çıkacak olan Türk yapımı samuray temalı oyun Ronin: Two Souls'tan fragman paylaşıldı

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini Türk oyun stüdyosu M11 Studio'nun yaptığı samuray temalı rol yapma oyunu Ronin: Two Souls'un çıkış fragmanı yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Steam'de yayınlandı"

Ronin: Two Souls, 18 Şubat'ta erken erişime açılacak. Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyun çıkışında Türkçe seslendirme ve Türkça altyazı seçeneği sunacak. Oyuna baktığımızda temanın samuray olması gerçekten ilgi çekici. Ancak oyun genel olarak bakınca Ghost of Tsushima'ya benzediğini söyleyebiliriz.

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Son olarak M11 Studio'nun yalnızca iki kişilik bir ekipten oluştuğunu hatırlatalım. Yani iki kişinin geliştirdiği bir oyun için bu proje fazlasıyla büyük. Böyle bir projeye cesaret ettikleri için bile kendilerini tebrik ediyoruz.

Oyun için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca tanıtım yazısını da aşağıdan okuyabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Tamamen kurgusal olan bu dünyada Japonya’nın ücra köşesinde küçük bir adada yaşayan Kenji’nin yolculuğuna tanık olun, başka insanlarla tanışın ve Kenji’nin hikâyesine yön verin. Toshi adasında yalnız başına yaşamakta olan Kenji, bir gün istemediği bir şey yapmak zorunda kalır ve tüm hayatı değişir. Siz burada oyuncu olarak düşmanlarınızı dost, dostlarınızı düşman olarak belirlemekte serbestsiniz.

FPP ve TPP kamera açısına sahip oyunumuzda, etraftaki insanlarla sohbet edebilir, onların hayatlarına dair ek bilgiler öğrenebilirsiniz. Düşmanlarınız ile dostluk kurup ileriki bölümlerde kendinize bu dostluklardan çıkar sağlayabilirsiniz. Erken erişim olarak yayınladığımız ilk bölümümüzde karakterinizin temel yapısını oluşturun, güncellemeler ile eklenen yeni bölümlerde bu yapının üzerine oyunu inşa edin. Samuray olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kenji’yi siz canlandırın.



“Bazen hayat sana acımasız olur ve senden yapmak istemediğin bir şeyi yapmanı ister, yapmak zorundasındır. Çünkü seçme hakkın aslında yoktur.”

RONIN hikâyeyi odağına almış tamamen oyuncuyu oyunun evreninde serbest bırakan gerçek bir RPG oyunudur. Sıkıcı ve gereksiz boş görevlerin olmadığı, devamlı aynı ganimetin kazanılması için yapılan o sıkıcı etkinliklerden sıyrılan, kendi tarzı olan bir aksiyon/macera oyunudur. Bölüm 1 ile oyuna başladığımız Kenji karakteri samuray olmak için sıkı çalışmaktadır. Fakat ilk bölümün bitmesi ile beraber peşimizden asla kaçamayacağımız bir bela gelmektedir. Artık Kenji yalnız değildir ve o iş bitene kadar da yalnız olamayacaktır. İlerleyen bölümlerde oyuna gizlilik ve daha birçok mekanik eklenecektir. Hatta Co-op ve PVP modu ekleme gibi çılgın bir planımız dahi var. Co-op modundan çok ümitli olduğumuzu da bilmeniz daha iyi olabilir.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Turk_Yapimi_Ronin_Two_Souls_18_Subatta_Erken_Erisime_Aciliyor-107451.htm

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