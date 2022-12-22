Turkcell 6GEN LAB'da yerli 6G çalışmaları yürütecek

Tam Boyutta Gör Ülkemizde 5G teknolojisi henüz faaliyete geçmemiş olsa da operatörler 6G’ye yönelik çalışmalarına başladı. Turkcell’in Yapay zeka yetenekleriyle donatılmış 6G otonom şebekeler” projesi, TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı desteğini kazandı. Bunun sonucunda Turkcell 6GEN LAB projesi hayata geçirildi. Turkcell 6GEN LAB isimli Ar-Ge merkezinin lansmanı yapıldı.

Turkcell 6GEN LAB ne işe yarayacak?

Turkcell 6GEN LAB, 1 Ocak 2023 itibarıyla çalışmalarına başlayacak. Bu laboratuvarda 6G şebekelerin yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle otonom olarak tasarımı, enerji verimliliği ve yeni nesil teknolojilerin dikey sektörler ile entegrasyonuna yönelik sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar gerçekleştirilecek. Yapay zeka tabanlı 6G şebekesinin tasarımının ve bu otonom şebeke yeteneklerinin e-mobilite, havacılık, savunma sanayi, enerji ve sağlık gibi dikey sektörlerin kullanım senaryolarına özgü şekilde uyarlanması ve uygulanmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapılması hedefleniyor.

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Törende Turkcell’in 6G projesi hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:

“Bugün imza törenini gerçekleştirdiğimiz Turkcell 6G ve Yapay Zeka laboratuvarında; 6G şebekesinin yapay zeka destekli otonom tasarımı ve bu iş modellerinin sektörlere yapay zeka destekli entegrasyonu gibi çalışmalar yürütülecek. Teknoloji odaklı Ar-Ge faaliyetleri yapılacak. 6G sadece yüksek veri hızı sağlamayacak, yapay zeka desteği ile akıllı iletişim ortamı da sunacak. Turkcell’in bu laboratuvardaki çalışmaları, ülkemizin yeni nesil kablosuz iletişim teknolojilerinde önlerde yer alabilmesini temin edecek. Öncül Ar-Ge araştırma laboratuvarları, bir taraftan teknolojik kabiliyetlerimizi artırırken diğer taraftan ülkemizin bilim insanları için cazibe merkezi olmasını sağlayacak, tersine beyin göçüne katkı yapacak. Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmanın yolu bilim ve teknolojiden geçiyor.”

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Projeyi Turkcell tarihindeki en stratejik Ar-Ge adımı olarak nitelendiren Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece ülkemiz için değil aynı zamanda dünyadaki 6G standartlarının oluşumu açısından sektörümüz için de stratejik bir adım atıyoruz. Geleceğe yönelik teknolojilere katkı sağlayacak yeni araştırma laboratuvarımızı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayelerinde TÜBİTAK desteğiyle hayata geçiriyoruz. Bu projeyi, Turkcell tarihinin en stratejik ve uzun soluklu Ar-Ge adımı olarak görüyoruz. Gelecek odaklı vizyonuyla bizi çok heyecanlandıran bu Ar-Ge merkezimizi ‘TURKCELL 6GEN LAB’ olarak isimlendirdik. Özellikle tersine beyin göçüne de katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu proje, nitelikli insan kaynağını doğru projelerle buluşturma hedefimize giden yolda çok önemli bir basamaktır. Projeyle milli kalkınma ve istihdam açısından çok boyutlu katma değer sağlayacağız. Bilgi ve verinin stratejik önem kazandığı günümüzde, bu projeyi ticari kaygıların ötesinde bir ‘memleket meselesi’ olarak değerlendiriyoruz. ‘Ar-Ge meselesi de memleket meselemiz’ diyoruz. Turkcell 6GEN LAB, sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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