6G çalışmalarında Çin lider durumda

Tam Boyutta Gör 5G ekipman altyapısında önemli bir liderlik yakaladıktan sonra ABD’nin dikkatini çeken ve kara listeye alınan Çinli firmalar 6G konusunda da liderliği bırakmıyor. Batı ile yarış çoktan başladı.

6G yarışında kim önde?

Henüz 5G teknolojileri yaygın kullanıma sunulmadı ancak 6G çalışmaları başlamış durumda ve 2030 yılında nihai kullanıma sunulacak. Çinli üreticiler ve Bilgi Teknolojileri kurumu 6G konusunda hızlı adımlar atıyor.

Gelen bilgilere göre 6G konusunda toplamda 38 bin patent başvurusu yapıldı ve 13449 tanesi Çinli firmalara ait. Bu da yüzde 35 gibi bir orana denk geliyor. ABD ise yüzde 18 ile ikinci sırada geliyor.

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Geçtiğimiz hafta ZTE önemli testler gerçekleştirdi. 6G otonom ağ ve dijital ikiz ağ, 6G ağ işlem gücü, 6G THz teknolojisi, iletişimin kabulü entegrasyonu ve akıllı yüzey teknolojileri bu testlerde yer alan kategorilerdi. Bu kategorilerin 6G altyapısının oluşumunda büyük rolü olduğu ifade ediliyor.

Batı dünyası ise Nokia ve Ericsson tarafından üretilen ekipmanlarla 6G testleri yapıyor. 10 yıllık bir projeksiyon belirlenirken milyonlarca dolarlık yatırımlar yapılıyor. Önemli araştırmacılardan oluşan ekipler özellikle donanım güvenliğine odaklanmış durumda.

6G altyapıları ile bağlantı hızlarının 1Tbps seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor ki hali hazırda 5G mmWave ile elde edilen 1Gbps hızlarından 1000 kat daha iyi. Elbette 5G teknolojileri ile oluşacak 250 trilyon dolarlık pazar, otonom araçlar, uzaktan ameliyatlar, yüksek hızlı trenlerde akıcı bağlantı gibi vaatleri henüz görebilmiş değiliz. 6G için çok daha uzun bir süreç geçerli olabilir.

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