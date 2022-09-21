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    Turkcell’den kurumların dijital iletişim ihtiyaçlarına yerli çözüm: İşte Suit

    Turkcell'in İşte Suit platformu, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlandı. E-posta, video konferans ve bulut depolama için Turkcell'in yazılımları kullanılıyor.
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    Turkcell İşte Suit nedir?
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    Turkcell, kurumsal şirketlere özel dijital çözümler sunmaya devam ediyor. Turkcell’in İşte Suit isimli yazılımı, şirketlerin tek platform üzerinden uçtan uca dijital yönetimini sağlıyor. İşte Suit’le sunulan yerli dijital çözümler, yerli veri merkezlerinde konumlanan bulut servisleri sayesinde verileri güvenle saklamayı ve süreçleri tek noktadan yönetmeyi kolaylaştırıyor.

    İşte Suit yazılımı, şirketlere Turkcell teknolojileri kullanılarak tek noktadan e-posta, video konferans, dosya yedekleme ve paylaşma imkanı sunuyor. Lifebox Business, Yaani Kurumsal Mail, BipMeet Business gibi yerli çözümleri bünyesinde bulunduruyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Turkcell arasında yapılan iş birliği kapsamında, kuruma bağlı 25 ajansın tek platformda tek kaynaktan yönetimi sağlandı. Projeyle tüm ajanslar, Turkcell çatısı altındaki donanımlarda birleştirilip Turkcell Bulut’a taşınacak. Depolama sistemi olarak Lifebox’ın bulut çözümüne geçiliyor. Video konferanslar için BipMeet kullanılacak. E-postalar için Yaani Mail altyapısına geçildi. Böylece veriler yurt dışına gönderilmeden güvenle korunacak.

    Yapılan iş birliğinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne sağlanan çözümler arasında İşte Suit’in yanı sıra veri merkezi, internet hizmetleri, güvenlik duvarı, lisans hizmetleri ve işletim sistemleri de yer alıyor. Ürün konumlandırmada fiziksel ürünler yerine sunulan sanal hizmetler kurumun dijitalleşmesine önemli katkı sağlıyor.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin dijitalleşmesi amacıyla pek çok ürün ve dijital servisimizle kurumsal müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. İşte Suit ile de kurumların iş süreçlerinde oluşan verilerini ülke sınırları içinde tutuyor; güvenle koruyoruz. Amacımız sunduğumuz yerli ve milli çözümlerle, milli veriyi güvenle saklamak ve tek noktadan yönetebilmelerini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile ortak bir proje yürüterek birlikte dijital dönüşüm yolculuğuna çıktık” dedi.

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    M
    makine26 2 gün önce

    lexus çakması

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