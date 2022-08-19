Turkcell 2022 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Turkcell, 2022’nin Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell 2022’nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında yüzde 46 artışla 12,5 milyar TL gelir elde ettiğini duyurdu.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,1 artışla 5 milyar TL’ye yükseldi. Turkcell, yılın ilk 6 ayındaki performans sonucunda yılın geri kalanı için beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bu kapsamda konsolide gelir büyümesinin yüzde 40’ın üzerinde, FAVÖK’ün yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor; operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının ise sene başında belirlenen beklentiye paralel olarak yüzde 20–21 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Fiber müşteri sayısı 2 milyona yükseldi

Yılın ikinci çeyreğinde 579 bin müşteri yeni müşteri kazanarak yılın ilk yarısında 1,2 milyon yeni müşteriye ulaştı. Fiber yatırımları hakkında bilgi veren Turkcell, fiber hane erişimini 5 milyon haneye yükseltti. Fiber müşteri sayısı 2 milyona ulaştı.

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Turkcell’in fizy, TV+ ve Lifebox gibi markalarının bulunduğu Dijital OTT servis gelirleri bir yılda yüzde 56 büyüdü. Kullanıcı sayısı 1,1 milyon artışla 4,5 milyona ulaştı. TV+ platformunun OTT TV abone sayısı yüzde 24 artışla 879 bin olarak gerçekleşti. IP TV müşterileri ise yüzde 23 büyüyerek 1,2 milyon oldu. BiP’in, 3 ay aktif müşteri kullanıcı sayısı 23,4 milyon oldu. Turkcell, ayrıca kurumsal müşterilerinin bulut, kurumsal e-posta ve video konferans çözümleri ihtiyaçlarına tümden yanıt oluşturacak “İşte Suit” adlı yeni paketini müşterilerinin kullanımına sundu.

Paycell kullanıcı sayısı 7 milyonu aştı

Turkcell’in Cloud, siber güvenlik, veri merkezi gibi çözümlerinin bulunduğu Turkcell Dijital İş Servisleri geliri yıllık bazda yüzde 85 artarak 1,1 milyar TL’ye ulaştı. Paycell’in kullanıcı sayısı 7 miyona ulaştı. Toplam işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Paycell gelirleri yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 77,5 artarak 199 milyon TL oldu.

Her 30 bin adım için bir fidan dikecek

Turkcell son zamanlarda çevreci adımlar atmaya başladı. Sosyal sürdürülebilirlik tarafında çalışanlarının deneyimini eğlenceli ve kapsamlı içeriklerle desteklemek amacıyla ‘T.Life’ platformunu hayata geçirdi. Ayrıca önümüzdeki haftalarda başlayacak “Geleceğe Adım At” projesi kapsamında her 30 bin adım atan Turkcell kullanıcısı için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda oluşturulacak Turkcell ormanına bir fidan dikilecek. Turkcell, ‘Eğitime Dönüştür’ projesi kapsamında yılbaşından bu yana 4 ton elektronik atık toplayarak geri dönüşümle kaynakların verimli kullanılmasını sağladı; gerçekleştirdiği çeşitli enerji verimliliği projeleri ile de 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla toplam 56 GWh tasarruf sağladı.

Şirket teknoloji alanında kadın mühendis istihdamı artırmak için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. 2022 Şubat ayında gerçekleşen Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu’nda ortaya çıkan 5 inovatif fikrin hayata geçmesi için destekte bulundu. Şirket içinde çalışan kadın ve kadın yönetici sayısını artırmayı hedefliyor.

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