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    Anlık Bildirim

    Paycell tamamen yenilendi

    Geçtiğimiz günlerde logosu yenilenen dijital ödeme platformu Paycell'in şimdi de mobil uygulaması tamamen yenilendi. Platforma yeni özellikler eklendi.                 
    Paycell tamamen yenilendi Tam Boyutta Gör
    Turkcell’in dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, tamamen yenilendi. Paycell’e yeni özellikler eklendi ve daha kolay hale geldi.

    Paycell’in logosu dahil olmak üzere uygulama arayüzü baştan aşağı yenilendi. Kullanıcılar herhangi bir bankacılık sistemine dahil olmadan tek bir uygulama üzerinden finansal hizmetlere kolay bir şekilde erişebiliyor.

    Kullanıcı geri bildirimleriyle birlikte şekillenen yenilenme sürecinde tüm ürün ve servisler kullanım kolaylığına odaklanılarak tasarlandı. Kullanıcılar yeni arayüz sayesinde ödemelerini ve yatırımlarını daha kolay, daha akıllı ve daha hızlı bir şekilde takip edebiliyor.

    TR Karekod'la ödeme özelliği eklendi

    Bu değişimle birlikte kullanıcılara farklı finansal kurumlarla yapılan çeşitli iş birlikleri sayesinde platform üzerinden sunulan alışveriş limiti, ihtiyaç kredisi, hisse alım satımı, emtia gibi yatırım ürünleri, TR Karekod’la ödeme özelliği gibi birçok ürün ve servis kullanıcı ihtiyaçlarına göre geliştirildi. Paycell müşterileri, bakiyelerindeki tutarı TR Karekod ödeme yöntemini kullanılarak mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor.

    Paycell’e kişiye özel kampanyalar eklendi. Paycell kart sahiplerinin alışkanlıklarına göre önerilen kişiye özel fırsatlardan faydalanılabiliyor.

    Paycell CEO’su Serhat Dolaz, yenilenen arayüzle ilgili olarak şunları söyledi:

    “Paycell olarak hem hali hazırdaki 8 milyondan fazla müşterimizin hem de finansal hayatlarında kapsayıcı, kullanıcı deneyimini merkezine alan, kolay, akıllı, hızlı ve esnek bir uygulama görmek isteyen yeni kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için uygulamamızı tamamen yeniledik. Geleceğin finansal teknolojilerini bugünden kullanıcılarımızla buluşturma hedefiyle mottomuzu da “Geleceğe gel” olarak belirledik. Paycell kullanıcıları artık tek bir uygulama ile yarının finansal teknolojilerini bugünden deneyimleyebilecek.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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