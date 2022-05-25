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    Turkcell ve Huawei'den baz istasyonlarına yapay zekalı enerji desteği

    Turkcell ve Huawei, baz istasyonlarında yapay zeka destekli ilk yenilenebilir enerji sistemi hayata geçti. Yapay zeka, enerjinin hangi kaynaktan karşılanacağını otomatik olarak belirliyor.
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    Turkcell ve Huawei'den baz istasyonlarına yapay zekalı destek
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    Turkcell, yenilenebilir enerji kaynağı kullandığı baz istasyonlarında Huawei ile iş birliği yaparak yapay zekalı enerji yönetim sistemi devreye aldığını duyurdu. Turkcell’in Huawei altyapısını kullandığı yenilenebilir enerjili baz istasyonlarında yapay zeka destekli enerji sistemi kullanılacak.

    Yapay zekalı enerji sistemi ne işe yarıyor?

    Proje kapsamında ilk olarak Antalya’daki bir baz istasyonuna güneş paneli, lityum batarya ve yapay zekalı enerji yönetim sistemi yerleştirildi. Yapay zeka, enerjiyi hangi kaynaktan kullanacağını otomatik olarak seçerek enerjiyi en verimli şekilde kullanıyor.

    Sistem sayesinde istasyonun enerji ihtiyacı, güneş panellerinden üretilen elektrik ve güneş enerjisi ile şarj edilen lityum akülerden karşılanıyor. Enerji ihtiyacının hangi kaynaktan karşılanacağı, saha koşullarından elde edilen verilerin analizine göre yapay zeka teknolojisiyle çalışan yönetim sistemi tarafından hesaplanıp yönetiliyor. Güneş ışıma sürelerinin daha fazla olduğu yaz döneminde güneş enerjisinden daha fazla faydalanılması öngörülüyor.

    Şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarına vurgu yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Yaptığımız iş birliği çerçevesinde, deneme amaçlı enerji depolama sistemi çözümünün güneş enerjisi kullanarak önemli bir enerji tasarrufuyla birlikte daha az karbon salınımı sağladığını ortaya koyuyoruz. Yenilikçi yapay zekâ teknoloji imkanlarını da kullanarak sağladığımız bu enerji tasarrufu ile ülke ekonomisine ve çevre duyarlılığımıza katkı yaparken, karbon etkisini azaltacak sonuçları somut olarak görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye’de örnek olacak bu alandaki yenilikçi ilk uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

    Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, “Sürdürülebilir gelişim ve yenilenebilir enerji hem Huawei’in hem de Turkcell’in ortak ana stratejilerinden. Antalya’da Turkcell için geliştirdiğimiz baz istasyonu, Huawei’in yapay zeka destekli solar-lityum sinerjisiyle uçtan uca yeşil saha çözümünün uygulandığı bir saha. Baz istasyonunun yapay zeka yeteneğini ve güneş enerjisi depolama kapasitesini ölçen Turkcell ve Huawei ekipleri, başarılı neticeler kaydetti.” dedi.

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