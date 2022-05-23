Huawei Watch GT 3 Pro satışa çıkıyor

Huawei’nin uzun kullanım süreleri ile rekabette farklılaşmayı başaran akıllı saat serisi Huawei Watch GT, yeni üyesini ülkemizde satışa sunuyor. 24 Mayıs-19 Haziran arasında satın alanlara özel hediyeler de olacak.
Huawei Watch GT 3 Pro özellikleri ve fiyatı
- 1.43 inçlik ekran – 46mm için, 1.32 inçlik ekran - 43mm için
- EKG, kandaki oksijen, fitness, uyku ve stres takibi
- Harmony OS
- 30 metreye kadar su altında dayanıklılık
- 14 güne kadar kullanım - 46mm için, 7 güne kadar kullanım – 43mm için
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Huawei Watch GT 3 Pro 46mm deri-spor
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5499TL
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Huawei Watch GT 3 Pro 46mm titanyum
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7499TL
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Huawei Watch GT 3 Pro 43mm deri
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6499TL
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Huawei Watch GT 3 Pro 43mm seramik
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8499TL
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