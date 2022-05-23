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    Huawei Watch GT 3 Pro satışa çıkıyor

    Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat modeli ülkemizde satışa başlıyor. Deri, titanyum, seramik ve spor seçenekleri olan Huawei Watch GT 3 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Huawei Watch GT 3 Pro
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    Huawei’nin uzun kullanım süreleri ile rekabette farklılaşmayı başaran akıllı saat serisi Huawei Watch GT, yeni üyesini ülkemizde satışa sunuyor. 24 Mayıs-19 Haziran arasında satın alanlara özel hediyeler de olacak.

    Huawei Watch GT 3 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 1.43 inçlik ekran – 46mm için, 1.32 inçlik ekran - 43mm için
    • EKG, kandaki oksijen, fitness, uyku ve stres takibi
    • Harmony OS
    • 30 metreye kadar su altında dayanıklılık
    • 14 güne kadar kullanım - 46mm için, 7 güne kadar kullanım – 43mm için

    Huawei Watch GT 3 Pro fiyatı

    Huawei Watch GT 3 Pro 46mm deri-spor

    5499TL

    Huawei Watch GT 3 Pro 46mm titanyum

    7499TL

    Huawei Watch GT 3 Pro 43mm deri

     6499TL

    Huawei Watch GT 3 Pro 43mm seramik

     8499TL
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