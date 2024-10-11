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    Turkcell’den dünyada ilk: 1,2 Tbps arayüzünden canlı veri iletimi gerçekleşti

    Turkcell, ZTE ve Netaş, 800GE + 400GE istemci arayüzlerini aynı anda kullanarak dünyada ilk kez 1,2 Tbps OTN veri iletim testi gerçekleştirdi. Test canlı ticari şebeke üzerinden yapıldı.
    Turkcell’den dünyada ilk: 1,2 Tbps arayüzünden canlı veri iletimi Tam Boyutta Gör
    Turkcell, ticari şebekesini kullanarak 1,2 Tbps arayüzünden veri iletimi testi gerçekleştirdi. Dünyanın büyük Ethernet arayüzü hızına ulaşıldı. Turkcell bu testi ZTE ve Netaş iş birliği ile gerçekleştirdi.

    Turkcell, Bursa’daki ticari şebekesi üzerinden yapılan veri iletim testinde 800GE ethernet arayüzü kullanarak 1.2 Tbps tek dalga boyu veri iletiminin dünyadaki ilk canlı testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Yapılan testte 400GE + 800GE ethernet arayüz kartı ve tek taşıyıcılı 1,2 Tbps hat çıkış kartı ile ultra yüksek hızlı OTN iletiminin uygulanabilirliğini test edildi.

    Kullanılan test ekipmanı 2*400GE ve 800GE ethernet arayüzü kullanıldı. 1.2T çözümü daha yüksek bant genişliği ve veri iletim hızları sağlayarak optik şebekelerin sistem kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Uygulanan çözüm, Turkcell'in gelecekteki 5G servis gelişimi için gerekli olan yeni bant genişliği talebini tam olarak karşılarken, daha sonraki aşamalarda şebekenin gelişimi için 1.6Tbps'e sorunsuz geçişi de destekliyor.

    Turkcell, dijital çağda artan şebeke trafiğini karşılamak için yeni şebeke teknolojilerini uygulamaya kararlı şekilde devam ediyor. Bulut bilişim, büyük veri ve yapay zeka gibi yeni hizmetlerin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, özellikle yeni nesil 1.2Tbps özelliklerinin ön planda olduğu Tbit OTN çözümleri optik iletim şebekelerinde yeni nesil standart olarak ortaya çıkıyor.

    Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü, “2022 yılında Turkcell ile birlikte Bursa’da kurduğumuz dünyanın ilk C+L bant optik şebekesinden sonra, 2024 yılında 800G’de 2000 km uzak mesafe veri iletimi ile dünya rekorunu kırmıştık. Şimdi ise dünyada ilk defa 800GE arayüzünün 1.2 Tbps’lik tek dalga boyu üzerinden iletimini Turkcell ile birlikte canlı şebekede hayata geçiriyoruz. En yeni teknolojileri, yüksek enerji verimliliği ile önümüzdeki günlerde Türkiye’de uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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