Turkcell’den dünyada ilk: 1,2 Tbps arayüzünden canlı veri iletimi gerçekleşti

Turkcell, Bursa’daki ticari şebekesi üzerinden yapılan veri iletim testinde 800GE ethernet arayüzü kullanarak 1.2 Tbps tek dalga boyu veri iletiminin dünyadaki ilk canlı testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Yapılan testte 400GE + 800GE ethernet arayüz kartı ve tek taşıyıcılı 1,2 Tbps hat çıkış kartı ile ultra yüksek hızlı OTN iletiminin uygulanabilirliğini test edildi.
Kullanılan test ekipmanı 2*400GE ve 800GE ethernet arayüzü kullanıldı. 1.2T çözümü daha yüksek bant genişliği ve veri iletim hızları sağlayarak optik şebekelerin sistem kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Uygulanan çözüm, Turkcell'in gelecekteki 5G servis gelişimi için gerekli olan yeni bant genişliği talebini tam olarak karşılarken, daha sonraki aşamalarda şebekenin gelişimi için 1.6Tbps'e sorunsuz geçişi de destekliyor.
Turkcell, dijital çağda artan şebeke trafiğini karşılamak için yeni şebeke teknolojilerini uygulamaya kararlı şekilde devam ediyor. Bulut bilişim, büyük veri ve yapay zeka gibi yeni hizmetlerin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, özellikle yeni nesil 1.2Tbps özelliklerinin ön planda olduğu Tbit OTN çözümleri optik iletim şebekelerinde yeni nesil standart olarak ortaya çıkıyor.
Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü, “2022 yılında Turkcell ile birlikte Bursa’da kurduğumuz dünyanın ilk C+L bant optik şebekesinden sonra, 2024 yılında 800G’de 2000 km uzak mesafe veri iletimi ile dünya rekorunu kırmıştık. Şimdi ise dünyada ilk defa 800GE arayüzünün 1.2 Tbps’lik tek dalga boyu üzerinden iletimini Turkcell ile birlikte canlı şebekede hayata geçiriyoruz. En yeni teknolojileri, yüksek enerji verimliliği ile önümüzdeki günlerde Türkiye’de uygulamaya devam edeceğiz” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.