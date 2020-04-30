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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye, ABD’ye solunum cihazı parçaları gönderiyor

    ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Türkiye'de Ford tarafından üretilen solunum cihazı parçalarının ABD'ye gönderilmek üzere yola çıktığı belirtildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye, ABD’ye solunum cihazı parçaları gönderiyor
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    Koronavirüs nedeniyle ventilatör cihazları kritik önem taşıyor. Ülkelerin ventilatör cihazı nedeniyle birbirine düştüğü bugünlerde Türkiye, ABD’ye solunum cihazı parçaları gönderiyor.

    ABD Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ford tarafından Türkiye’de üretilen solunum cihazı parçalarının ABD’ye gönderilmek üzere yola çıktığı açıklandı. Türkiye’ye teşekkür edildi.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınında 30 Nisan tablosu"

    Türkiye, koronavirüsten etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Ford’un ürettiği solunum cihazı parçalarının ABD’ye gönderilmesine destek olundu. Türkiye, ABD’ye 2 kez yardım uçağı gönderdi. Maske, tulum,  yüz koruyucu siperlik vb. tıbbi ekipman yardımı yapıldı.



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    İAmSterdam06 1 sa. en beğenilen
    Türkiye-ABD ilişkisinin muhteviyatını bilmezseniz tabiki de buna destek dersiniz. Zoraki gönderiyorsun. Çünkü buna mecbursun.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    azgın muhalif 41 dk.
    gönderiyoruzda ne oluyor hala iktidarda akp ve rte var biz amerikanın süt tozu için kuyruğa girmeye razıyız yeterki akp ve rte ülkeyi yönetmesin!

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    1ses1 (hasan türk) 57 dk.
    Anlatta öğrenelim neymiş.
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    İAmSterdam06 1 sa. en beğenilen
    Türkiye-ABD ilişkisinin muhteviyatını bilmezseniz tabiki de buna destek dersiniz. Zoraki gönderiyorsun. Çünkü buna mecbursun.
    Yanıtla +8
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