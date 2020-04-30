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Koronavirüs nedeniyle ventilatör cihazları kritik önem taşıyor. Ülkelerin ventilatör cihazı nedeniyle birbirine düştüğü bugünlerde Türkiye, ABD’ye solunum cihazı parçaları gönderiyor.

ABD Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ford tarafından Türkiye’de üretilen solunum cihazı parçalarının ABD’ye gönderilmek üzere yola çıktığı açıklandı. Türkiye’ye teşekkür edildi.

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Türkiye, koronavirüsten etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Ford’un ürettiği solunum cihazı parçalarının ABD’ye gönderilmesine destek olundu. Türkiye, ABD’ye 2 kez yardım uçağı gönderdi. Maske, tulum, yüz koruyucu siperlik vb. tıbbi ekipman yardımı yapıldı.

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