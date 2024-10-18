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    Romantik film izlemek isteyenlere en iyi aşk filmleri (2024)

    Sevgiliyle izlenecek en iyi aşk filmlerini arayanlar buraya! Son moda aşk, Sonsuz aşk gibi komedi, dram, tutku içeren, kalplere kazınmış en iyi romantik filmler burada!

    İnsanlar romantik filmlerden sanki tek bir türmüş gibi bahseder ama çok farklı türde aşk filmleri vardır. Özellikle insanların kalplerine dokunduğu kadar güldüren romantik komediler çok izlenir. Sonra, yoğun aşkın olduğu romantik gençlik filmleri vardır. Romantik dram filmleri, Aslında aklınıza gelebilecek her türde romantizm bulabilirsiniz.

    En iyi romantik filmler ❤️

    yerli & yabancı romantik film önerileri Tam Boyutta Gör
    Doğrudan, temel bir aşk filmi izlemek istediğinizde, bunlar tüm zamanların en iyi romantik filmleridir. Elbette, komedi, aksiyon veya dram unsurları içerebilirler, bazılarında gençler de rol alır. Ama en büyük kriter, ilişkinin filmin en ön planda ve merkezde olması gerektiğidir. Bunlar, size tüm o özlem dolu duyguları, tüm güçleriyle yürek tellerini titreten filmlerdir. İşte en romantik tutkulu aşk filmleri:

    1️⃣ Hit Man

    romantik komedi filmi hit man Tam Boyutta Gör
    Hit Man filminde romantizm ve gerçek suç bir arada. Filmin romantik oyuncusu, Glen Powell, bir şekilde tetikçi gibi davranarak yerel polise yardım eden mütevazı bir öğretmeni canlandırıyor. Hikaye, yönetmen Richard Linklater'ın Texas Monthly makalesinde okuduğu gerçek bir adamdan (romantizm uydurma olsa da) esinlenmiş.
    • Tür: Romantik Komedi, Aksiyon
    • Yönetmen: Richard Linklater
    • Oyuncular: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio
    • IMDb puanı: 6.8

    2️⃣ The Idea of You (Sen İhtimali)

    romantik dram filmi sen ihtimali Tam Boyutta Gör
    Aynı adlı çok beğenilen modern aşk hikâyesinden uyarlanan The Idea of You, 40 yaşındaki bekâr anne Solène (Anne Hathaway) ve dünyanın en meşhur erkek müzik grubu Ağustosta Ay'ın solisti 24 yaşındaki Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) arasında beklenmedik şekilde gelişen romantik ilişkiyi anlatıyor.
    • Tür: Romantik Komedi, Dram
    • Yönetmen: Michael Showalter
    • Oyuncular: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin
    • IMDb puanı: 6.3

    3️⃣ Anyone But You (Senden Başka)

    romantik film tavsiye senden başka Tam Boyutta Gör
    Romantik komedi filmi Anyone But You'da, Bea (Sydney Sweeney) ve Ben (Glen Powell) mükemmel bir çift gibi görünüyorlar ancak muhteşem bir ilk buluşmanın ardından ateşli çekimlerini buz gibi soğutan bir şey oluyor; ta ki Avustralya'daki bir düğünde beklenmedik bir şekilde bir araya gelene kadar… Herhangi iki olgun yetişkinin yapacağı şeyi yapıyorlar; bir çiftmiş gibi davranıyorlar.
    • Tür: Romantik, Komedi
    • Yönetmen: Will Gluck
    • Oyuncular: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp
    • IMDb puanı: 6.1

    4️⃣ Past Lives (Başka Bir Hayatta)

    aşk dram filmi başka bir hayatta Tam Boyutta Gör
    Nora ve Hae Sung, Seul'deki bir okulda sınıf arkadaşıdır. Ancak Nora'nın ailesi Kanada'ya taşındığında arkadaşlıkları sona erer. On iki yıl sonra Nora, Hae Sung'un onu sosyal medyada aradığını fark eder. Yeniden bağlantı kurarlar ancak Hae Sung'un New York ziyareti sırasında tanışmaları için bir düzine yıl daha geçer.
    • Tür: Romantik, Dram
    • Yönetmen: Celine Song
    • Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro
    • IMDb puanı: 7.8

    5️⃣ Decision to Leave (Ayrılma Kararı)

    romantik gizem filmi ayrılma kararı Tam Boyutta Gör
    Decision to Leave, Güney Kore’deki bir dağın zirvesinden ölüme giden bir adamla başlıyor. Soru şu; atladı mı yoksa itildi mi? Dedektif Hae-joon olay yerine vardığında, ölen adamın karısı Seo-rae'den şüphelenmeye başlar. Ancak soruşturmayı daha da derinleştirdikçe, kendini aldatma ve arzu ağının içinde sıkışmış bulur.
    • Tür: Romantik, Dram, Suç, Gizem, Gerilim
    • Yönetmen: Park Chan-wook
    • Oyuncular: Park Hae-il, Tang Wei, Lee Jung-hyun
    • IMDb puanı: 7.3

    6️⃣ The Worst Person in the World (Dünyanın En Kötü İnsanı)

    imdb puanı yüksek romantik film Tam Boyutta Gör
    Julie'nin hayatındaki dört yılı konu alan, aşk ve anlam arayışını anlatan bu modern hikaye, genç bir kadının aşk hayatının ve kariyer yolculuğunun sorunlu sularında yolunu bulmasını, sonunda da onu gerçekte kim olduğuna dair gerçekçi bir bakış açısına yönlendirmesini konu alıyor.
    • Tür: Romantik, Komedi, Dram, Aşk
    • Yönetmen: Joachim Trier
    • Oyuncular: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
    • IMDb puanı: 7.7

    7️⃣ A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor)

    romantik müzikal film Tam Boyutta Gör
    Yetenekle bir araya gelen, şöhretle parçalanan insanların hikayesini anlatan A Star Is Born'un birçok versiyonunu izleyebilirsiniz. Janet Gaynor ile Fredric March'ın oynadığı 1937 orijinali, Judy Garland ile James Mason'ın oynadığı 1954 versiyonu veya Barbra Streisand ile Kris Kristofferson'ın oynadığı 1976 versiyonu var. Ancak Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın oynadığı en son versiyonda yürek parçalayıcı "Shallow" şarkısı seslendiriliyor.
    • Tür: Romantik, Müzik, Dram, Trajedi
    • Yönetmen: Bradley Cooper
    • Oyuncular: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott
    • IMDb puanı: 7.6

    8️⃣ Şuursuz Aşk

    yerli aşk filmi Tam Boyutta Gör
    Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu alıyor. Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Burada Yusuf'un yolu, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede tedavi gören Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışırlar. Bu durum onları yeniden doğmuş gibi yapacaktır.
    • Tür: Romantik, Drama
    • Yönetmen: Umut Ertek
    • Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kaya
    • IMDb puanı: 6.0

    9️⃣ It Boy (Son Moda Aşk)

    aşk filmi tavsiye son moda aşk Tam Boyutta Gör
    36 yaşında güzel ve hırslı bir kadın olan Alice Lantins, Rebelle dergisinin yeni editörü olma şansına sahiptir ancak gergin imajı ilerlemesini engellemektedir. Meslektaşlarının kendisi hakkındaki algısını değiştirmek için 20 yaşında bir adam olan Balthazar ile ilişkisi varmış gibi davranır ve şaşırtıcı bir şekilde ona aşık olduğunu fark eder.
    • Tür: Komedi, Romantik
    • Yönetmen: David Moreau
    • Oyuncular: Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling
    • IMDb puanı: 6.3

    🔟 Sonsuz Aşk

    sevgiliyle izlenecek film sonsuz aşk Tam Boyutta Gör
    Zeynep, küçük şeylerle mutlu olan, kardeşiyle kurduğu düzeninde yaşayan bir kadındır. Can ise genç yaşta profesör olan işine bağlı bir cerrahtır. Hiçbir ortak yönleri yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep aniden ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına girer ve sonsuz bir aşkın içine düşerler fakat bu aşk beraberinde aşılması çok zor engelleri getirmektedir.
    • Tür: Dram, Romantik
    • Yönetmen: Ahmet Katıksız
    • Oyuncular: Murat Yıldırım, Fahriye Evcen Özçivit, Fatih Al
    • IMDb puanı: 6.1

    Netflix en iyi aşk filmleri 💕

    netflix romantik film tavsiye listesi Tam Boyutta Gör
    Netflix'teki en iyi romantik filmler arasında Tom Hanks, Julia Roberts ve Robert Redford gibi yıldızların yer aldığı artık klasikleşmiş aşk hikayeleri ile yükselen yıldızların rol aldığı daha yeni filmler yer alıyor. Bunlara gençlik hikayeleri, aradığı aşkı bulamamış erkek ve kadınların hikayeleri ve güçlü bir romantik alt konuya sahip birkaç komedi dahil. Aşk hikayelerini tamamen mahveden trajedilerin yaşandığı dramatik filmleri de dahil edersek, Netflix’te ister gülmek ister ağlamak isteyin, sevgiliyle izlenecek filmler bir hayli fazla. İşte Netflix’te izleyebileceğiniz en iyi aşk filmleri:
    1. Always Be My Maybe
    2. Carol
    3. Lady Chatterley’nin Sevgilisi
    4. Aşıklar Şehri
    5. İlk Bakışta Aşkın İstatistiksel Olasılığı
    6. Unutulmaz Aşk
    7. The Lovebirds
    8. Alacakaranlık Efsanesi
    9. Cennete Bilet
    10. Yalnız Gezegen

    Romantik filmler, izleyicilerin yürek tellerine dokunan ve hayatlarında olmasını istedikleri şeyleri hissettiren ve deneyimleten filmler. Aşk filmleri, bazen izleyicilere yaşadıkları muhteşem ilişkileri hatırlatır ve şu anda hayatlarında olanların değerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Peki, en iyi romantik aşk filmi hangisi? Sevgiliyle gece izlenecek duygu yüklü filmler burada.

    En İyi Aşk Filmler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 18736

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 19 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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