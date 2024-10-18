Romantik film izlemek isteyenlere en iyi aşk filmleri (2024)

Teknoloji Editörü
İnsanlar
romantik filmlerden sanki tek bir türmüş gibi bahseder ama çok farklı türde aşk filmleri vardır. Özellikle insanların kalplerine dokunduğu kadar güldüren romantik komediler çok izlenir. Sonra, yoğun aşkın olduğu romantik gençlik filmleri vardır. Romantik dram filmleri, Aslında aklınıza gelebilecek her türde romantizm bulabilirsiniz.
En iyi romantik filmler ❤️
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Doğrudan, temel bir aşk filmi izlemek istediğinizde, bunlar tüm zamanların en iyi romantik filmleridir. Elbette, komedi, aksiyon veya dram unsurları içerebilirler, bazılarında gençler de rol alır. Ama en büyük kriter, ilişkinin filmin en ön planda ve merkezde olması gerektiğidir. Bunlar, size tüm o özlem dolu duyguları, tüm güçleriyle yürek tellerini titreten filmlerdir. İşte
en romantik tutkulu aşk filmleri:
1️⃣ Hit Man
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Hit Man filminde
romantizm ve gerçek suç bir arada. Filmin romantik oyuncusu, Glen Powell, bir şekilde tetikçi gibi davranarak yerel polise yardım eden mütevazı bir öğretmeni canlandırıyor. Hikaye, yönetmen Richard Linklater'ın Texas Monthly makalesinde okuduğu gerçek bir adamdan (romantizm uydurma olsa da) esinlenmiş.
Tür: Romantik Komedi,
Aksiyon Yönetmen: Richard Linklater
Oyuncular: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio
IMDb puanı: 6.8
2️⃣ The Idea of You (Sen İhtimali)
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Aynı adlı çok beğenilen modern
aşk hikâyesinden uyarlanan The Idea of You, 40 yaşındaki bekâr anne Solène (Anne Hathaway) ve dünyanın en meşhur erkek müzik grubu Ağustosta Ay'ın solisti 24 yaşındaki Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) arasında beklenmedik şekilde gelişen romantik ilişkiyi anlatıyor.
Tür: Romantik Komedi,
Dram Yönetmen: Michael Showalter
Oyuncular: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin
IMDb puanı: 6.3
3️⃣ Anyone But You (Senden Başka)
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Romantik komedi filmi Anyone But You'da, Bea (Sydney Sweeney) ve Ben (Glen Powell) mükemmel bir çift gibi görünüyorlar ancak muhteşem bir ilk buluşmanın ardından ateşli çekimlerini buz gibi soğutan bir şey oluyor; ta ki Avustralya'daki bir düğünde beklenmedik bir şekilde bir araya gelene kadar… Herhangi iki olgun yetişkinin yapacağı şeyi yapıyorlar; bir çiftmiş gibi davranıyorlar.
Tür: Romantik,
Komedi Yönetmen: Will Gluck
Oyuncular: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp
IMDb puanı: 6.1
4️⃣ Past Lives (Başka Bir Hayatta)
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Nora ve Hae Sung, Seul'deki bir okulda sınıf arkadaşıdır. Ancak Nora'nın ailesi Kanada'ya taşındığında arkadaşlıkları sona erer. On iki yıl sonra Nora, Hae Sung'un onu sosyal medyada aradığını fark eder. Yeniden bağlantı kurarlar ancak Hae Sung'un New York ziyareti sırasında tanışmaları için bir düzine yıl daha geçer.
Tür: Romantik, Dram
Yönetmen: Celine Song
Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro
IMDb puanı: 7.8
5️⃣ Decision to Leave (Ayrılma Kararı)
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Decision to Leave, Güney Kore’deki bir dağın zirvesinden ölüme giden bir adamla başlıyor. Soru şu; atladı mı yoksa itildi mi? Dedektif Hae-joon olay yerine vardığında, ölen adamın karısı Seo-rae'den şüphelenmeye başlar. Ancak soruşturmayı daha da derinleştirdikçe, kendini aldatma ve arzu ağının içinde sıkışmış bulur.
Tür: Romantik, Dram, Suç, Gizem,
Gerilim Yönetmen: Park Chan-wook
Oyuncular: Park Hae-il, Tang Wei, Lee Jung-hyun
IMDb puanı: 7.3
6️⃣ The Worst Person in the World (Dünyanın En Kötü İnsanı)
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Julie'nin hayatındaki dört yılı konu alan, aşk ve anlam arayışını anlatan bu modern hikaye, genç bir kadının aşk hayatının ve kariyer yolculuğunun sorunlu sularında yolunu bulmasını, sonunda da onu gerçekte kim olduğuna dair gerçekçi bir bakış açısına yönlendirmesini konu alıyor.
Tür: Romantik, Komedi, Dram, Aşk
Yönetmen: Joachim Trier
Oyuncular: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
IMDb puanı: 7.7
7️⃣ A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor)
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Yetenekle bir araya gelen, şöhretle parçalanan insanların hikayesini anlatan A Star Is Born'un birçok versiyonunu izleyebilirsiniz. Janet Gaynor ile Fredric March'ın oynadığı 1937 orijinali, Judy Garland ile James Mason'ın oynadığı 1954 versiyonu veya Barbra Streisand ile Kris Kristofferson'ın oynadığı 1976 versiyonu var. Ancak Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın oynadığı en son versiyonda yürek parçalayıcı "Shallow" şarkısı seslendiriliyor.
Tür: Romantik, Müzik, Dram, Trajedi
Yönetmen: Bradley Cooper
Oyuncular: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott
IMDb puanı: 7.6
8️⃣ Şuursuz Aşk
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Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu alıyor. Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Burada Yusuf'un yolu, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede tedavi gören Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışırlar. Bu durum onları yeniden doğmuş gibi yapacaktır.
Tür: Romantik, Drama
Yönetmen: Umut Ertek
Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kaya
IMDb puanı: 6.0
9️⃣ It Boy (Son Moda Aşk)
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36 yaşında güzel ve hırslı bir kadın olan Alice Lantins, Rebelle dergisinin yeni editörü olma şansına sahiptir ancak gergin imajı ilerlemesini engellemektedir. Meslektaşlarının kendisi hakkındaki algısını değiştirmek için 20 yaşında bir adam olan Balthazar ile ilişkisi varmış gibi davranır ve şaşırtıcı bir şekilde ona aşık olduğunu fark eder.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: David Moreau
Oyuncular: Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling
IMDb puanı: 6.3
🔟 Sonsuz Aşk
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Zeynep, küçük şeylerle mutlu olan, kardeşiyle kurduğu düzeninde yaşayan bir kadındır. Can ise genç yaşta profesör olan işine bağlı bir cerrahtır. Hiçbir ortak yönleri yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep aniden ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına girer ve sonsuz bir aşkın içine düşerler fakat bu aşk beraberinde aşılması çok zor engelleri getirmektedir.
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Ahmet Katıksız
Oyuncular: Murat Yıldırım, Fahriye Evcen Özçivit, Fatih Al
IMDb puanı: 6.1
Netflix en iyi aşk filmleri 💕
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Netflix'teki en iyi romantik filmler arasında Tom Hanks, Julia Roberts ve Robert Redford gibi yıldızların yer aldığı artık klasikleşmiş aşk hikayeleri ile yükselen yıldızların rol aldığı daha yeni filmler yer alıyor. Bunlara gençlik hikayeleri, aradığı aşkı bulamamış erkek ve kadınların hikayeleri ve güçlü bir romantik alt konuya sahip birkaç komedi dahil. Aşk hikayelerini tamamen mahveden trajedilerin yaşandığı dramatik filmleri de dahil edersek, Netflix’te ister gülmek ister ağlamak isteyin, sevgiliyle izlenecek filmler bir hayli fazla. İşte Netflix’te izleyebileceğiniz en iyi aşk filmleri:
Always Be My Maybe
Carol
Lady Chatterley’nin Sevgilisi
Aşıklar Şehri
İlk Bakışta Aşkın İstatistiksel Olasılığı
Unutulmaz Aşk
The Lovebirds
Alacakaranlık Efsanesi Cennete Bilet
Yalnız Gezegen
Romantik filmler, izleyicilerin yürek tellerine dokunan ve hayatlarında olmasını istedikleri şeyleri hissettiren ve deneyimleten filmler. Aşk filmleri, bazen izleyicilere yaşadıkları muhteşem ilişkileri hatırlatır ve şu anda hayatlarında olanların değerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Peki,
en iyi romantik aşk filmi hangisi? Sevgiliyle gece izlenecek duygu yüklü filmler burada.
En İyi Aşk Filmler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 18736
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Eğlenceli görünüyor
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Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...