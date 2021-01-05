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    Türkiye’de bilgisayar satışları yüzde 80 artış gösterdi

    Geçen yıl pandeminin etkisiyle bilgisayar teknolojileri pazarı yüzde 100 büyürken dizüstü ve masa üstü bilgisayar satışlarında da yüzde 82 civarında artış elde edildi.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Türkiye’de bilgisayar satışları yüzde 80 artış gösterdi
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    Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve çalışma şartları bilgisayar pazarına adeta can suyu oldu. Ocak-Eylül 2020 dönemini kapsayan araştırmalara göre ülkemizde yüzde 100’lere varan artış yaşandı.

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    Satışlarda patlama oldu

    Anadolu Ajansı tarafından araştırmaya göre Ocak-Eylül 2020 tarihleri arasında 952 bin adet dizüstü ve masa üstü bilgisayar satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 524 bin olarak gerçekleşmişti.

    Ayrıca Bkz. "Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Exxen dizisi Şeref Bey'den fragman yayınlandı"

    Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi ürünleri kapsayan bilgisayar teknolojileri satışlarında yüzde 107 civarında bir büyüme gerçekleşti. Uzaktan etkileşimde önemli bir yer tutan kartuş, kağıt gibi ofis malzemelerinin satışı ise yüzde 36.7 artış gösterdi. Yine aynı dönemde 1 milyon adet tablet satışı gerçekleştiği ifade ediliyor.

    Dünya genelinde ise aynı dönemde dizüstü ve masa üstü bilgisayar pazarı 51 milyar dolarlık satışa ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 45 milyar dolar civarındaydı. Büyüme yüzde 20 civarında oldu. İstatistiğe girmeyen dönemde de pandemi devam ettiği için bu rakamlar tüm yıl için daha da yüksek çıkacaktır.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sendemail (umit erdem) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Benim isyan edip de kendi kendimi yediğim husus şu ;

    Diyelim ki A markası tavsiye edilen satış fiyatı olarak 500 $ belirliyor ,

    Söz konusu laptop amazonda 500$ dan satılıyor ,

    Aynı ürün TR de mağazada 900$ dan başlıyor ,

    Serbest piyasa diyenin ağzına kürekle vurasım var , haydut piyasası bu .


    Edit: kelime hatası "sağtop>>>laptop"
    Benim isyan edip de kendi kendimi yediğim husus şu ; Diyelim ki A markası tavsiye edilen satış fiyatı olarak 500 $ belirliyor , Söz konusu lapt...
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    2 Yanıt Yanıtla +55
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    scientia 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Varını yoğunu dershanelere gömen ebeveynler, elbette uzaktan eğitim için zam şampiyonu bilgisayara kesenin ağzını açar.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Her yıl bilgisayar satışları düşüyor diye haber yapılırdı, fakat böylesi ilk defa yaşanıyor.

    Bu virüs illeti gerçekten de herşeyi değiştirdi.
    Yanıtla +25
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    erkange (eg ge) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    "bilgisayar pazarı 51 milyar dolarlık satışa ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 45 milyar dolar civarındaydı. Büyüme yüzde 20 civarında oldu."
    45'den 51'e büyüme %20 olmasa gerek.
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    mstfozcn67 (M. ÖZCAN) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzaktan eğitimin ve Canlı derslerin bundan büyük etkisi var.
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    alpalp84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    pandemi + eba

    Bu sayesinde ayrıca sosyal medya trollerinden, netflix seyredilme oranlarına kadar her şeyde artış görüldü.
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    Sarı Mucit 4 gün ( Mesaj Silindi )
    hedef 2023
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    Umutcan 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de dolar düşmesine rağmen perakendeciler fiyatlar düşmüyorsa gider yurtdışından alırız bu kadar basit. Yurtdışında dolar bazında fiyati sabit ne de olsa,
    gümrük vergisiyle dahi ucuza gelecektir. Telefon gibi imei derdi de yok.
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    matrixmahmur (ali yıldız) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyler 2 el PC de dönen para letgo da muazzam para dönüyor vergisiz kazanç biz küçük esnaf bu pandemide batıyoruz vergiler zamlar esas letgo ve bu gibi yerlerde vergi kaçagını araştırsınlar
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekonomi bakanının cari açık için alacağı önlem dizüstü, all in one ve hazır masaüstü sistemlere ÖTV vergisi.
    Yanıtla
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    September Storm (Mehmet Tunç) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Bilgisayar fiyatlarına bakın hele rakamlar tüikden alınmış bide..

    %338 nedir arkadaş 4 senede rezalet yeminle.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    programmer_onur (Onur ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) September Storm
    Tam bir rezalet tablosu.

    Hele ki 1 yıllık PC fiyat farkı geçen %80 olarak açıklanmıştı.

    Buyrun, DH haberi:
    https://www.donanimhaber.com/bilgisayarlara-son-1-yilda-yuzde-80-in-uzerinde-zam--126443
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    TRkronos (mustafa ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) September Storm
    Verdin yetkiyi gördün etkiyi
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu yüzden de fırsatçılar bayram ediyor. En dandik laptop 5 bin lira. Dolar 15 lira olsa anca bu parayı eder.
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    Serkan Murat Yıldırım (Murat Yıldırım) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Soyle ozetleyeyim yeni model bir mac yada iphone her yil abd de 75 dolar ile 120 dolar arasi zamlanir iken bizim memlekette 3000 4000 birden artiyor. Bu durum bu konu artik dövizi movizi gecti birakti , mesele enayi arz talep meselesi gercek ederinin ne oldugunu bilmeden sorgulamadan bilincsiz alisveris yapan tüketicide tüm suç.

    Anlaşılması icin sokak agzi bir ornek ; kalite kahve bir yerde 10 tl iken bir yan dukkan da 25 tl ve gidip inadina bile bile 25 tl vermek. Sirf daha iyi oldugu inanci ile.

    Yazık devam edin böyle
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    3 etiket daha türkiye bilgisayar satışları 2020 bilgisayar satışları Donanım
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