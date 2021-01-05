Türkiye’de bilgisayar satışları yüzde 80 artış gösterdi

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Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve çalışma şartları bilgisayar pazarına adeta can suyu oldu. Ocak-Eylül 2020 dönemini kapsayan araştırmalara göre ülkemizde yüzde 100’lere varan artış yaşandı.

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Anadolu Ajansı tarafından araştırmaya göre Ocak-Eylül 2020 tarihleri arasında 952 bin adet dizüstü ve masa üstü bilgisayar satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 524 bin olarak gerçekleşmişti.

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Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi ürünleri kapsayan bilgisayar teknolojileri satışlarında yüzde 107 civarında bir büyüme gerçekleşti. Uzaktan etkileşimde önemli bir yer tutan kartuş, kağıt gibi ofis malzemelerinin satışı ise yüzde 36.7 artış gösterdi. Yine aynı dönemde 1 milyon adet tablet satışı gerçekleştiği ifade ediliyor.

Dünya genelinde ise aynı dönemde dizüstü ve masa üstü bilgisayar pazarı 51 milyar dolarlık satışa ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 45 milyar dolar civarındaydı. Büyüme yüzde 20 civarında oldu. İstatistiğe girmeyen dönemde de pandemi devam ettiği için bu rakamlar tüm yıl için daha da yüksek çıkacaktır.

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