Türkiye’de bilgisayar satışları yüzde 80 artış gösterdi

Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve çalışma şartları bilgisayar pazarına adeta can suyu oldu. Ocak-Eylül 2020 dönemini kapsayan araştırmalara göre ülkemizde yüzde 100’lere varan artış yaşandı.İlginizi Çekebilir Bilgisayar satışları ikinci çeyrekte arttı
Satışlarda patlama oldu
Anadolu Ajansı tarafından araştırmaya göre Ocak-Eylül 2020 tarihleri arasında 952 bin adet dizüstü ve masa üstü bilgisayar satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 524 bin olarak gerçekleşmişti.
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Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi ürünleri kapsayan bilgisayar teknolojileri satışlarında yüzde 107 civarında bir büyüme gerçekleşti. Uzaktan etkileşimde önemli bir yer tutan kartuş, kağıt gibi ofis malzemelerinin satışı ise yüzde 36.7 artış gösterdi. Yine aynı dönemde 1 milyon adet tablet satışı gerçekleştiği ifade ediliyor.
Dünya genelinde ise aynı dönemde dizüstü ve masa üstü bilgisayar pazarı 51 milyar dolarlık satışa ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 45 milyar dolar civarındaydı. Büyüme yüzde 20 civarında oldu. İstatistiğe girmeyen dönemde de pandemi devam ettiği için bu rakamlar tüm yıl için daha da yüksek çıkacaktır.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Diyelim ki A markası tavsiye edilen satış fiyatı olarak 500 $ belirliyor ,
Söz konusu laptop amazonda 500$ dan satılıyor ,
Aynı ürün TR de mağazada 900$ dan başlıyor ,
Serbest piyasa diyenin ağzına kürekle vurasım var , haydut piyasası bu .
Edit: kelime hatası "sağtop>>>laptop"
Bu virüs illeti gerçekten de herşeyi değiştirdi.