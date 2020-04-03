Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 2786

Türkiye’nin bugünkü koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısı açıklandı. Bugün 2786 yeni vaka, 69 yeni ölü var.
Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 20921, toplam vefat sayısı 425 oldu. Bugün 16160 test yapıldı ve toplam test sayımız 141716’ya çıktı. Test sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bugün İran’da 2715 yeni vaka açıklanmışyı. Türkiye’de bugün İran'dan daha fazla vaka açıklandı.İlginizi Çekebilir Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı: 4117
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1251, toplam entube hasta sayısı 867 ve toplam iyileşen hasta sayısı 484 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında vaka sayısını da açıkladı ve bu şehirlerin en riskli şehirler olduğunu söyledi.
İl - Vaka Sayısı
İstanbul: 12231
İzmir: 1105
Ankara: 860
Konya: 601
Kocaeli: 500
Bugüne kadarki açıklanan vaka ve vefat sayılarını günlük olarak aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.
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