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    Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 2786

    Türkiye'de güncel koronavirüs sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre bugünkü yeni vaka sayısı 2786, bugünkü yeni ölü sayısı 69 olarak duyuruldu.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 2786
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin bugünkü koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısı açıklandı. Bugün 2786 yeni vaka, 69 yeni ölü var.

    Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 20921, toplam vefat sayısı 425 oldu. Bugün 16160 test yapıldı ve toplam test sayımız 141716’ya çıktı. Test sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bugün İran’da 2715 yeni vaka açıklanmışyı. Türkiye’de bugün İran'dan daha fazla vaka açıklandı.

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    Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1251, toplam entube hasta sayısı 867 ve toplam iyileşen hasta sayısı 484 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında vaka sayısını da açıkladı ve bu şehirlerin en riskli şehirler olduğunu söyledi.

    İl - Vaka Sayısı

    İstanbul: 12231
    İzmir: 1105
    Ankara: 860
    Konya: 601
    Kocaeli: 500

    Bugüne kadarki açıklanan vaka ve vefat sayılarını günlük olarak aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    olağan_şüpheli 5 gün en beğenilen
    Adam ölü var demiş, telef oldular dememiş. Neyin tribindesiniz ?
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu
    herşeyin başı yasak bence. Bizim ülke başka şeyden anlamaz
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    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    khorona virüs beni korkutmaya başladı .hemde hastalığı atlatsanız bile % 30 ciğer hasarı kaldığını öğrendiğimden beri
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    hükmetimiz olmasa şu an ne yapardık bilemiyorum şu son yapılan 30 ildeki giriş çıkışları kapatmaları en önemli kararları oldu
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    tobepeople 4 gün
    İtalyanın sokağa çıkma yasağı 12 mart ve ölü sayısı 189 idi; geç kalınmıştı!(Sadece hatırlamak için koydum, bizde kaç kişi olunca sokağa çıkma yasağı gelecek merak ettim)
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    wolferto (mehmet öz) 4 gün
    biyerlerine takmayip sokakda gezenler sagda solda takilanlari gördükten sonra bu sayilar tahminimden çok daha az
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    Adolf Hitler 88 4 gün yeni yorumcu wolferto
    20 yas alti veletleri eve gec tiktilar basindan yasak koysalardi oluler az olurdu bunlar ehtiyarlarla ugrasti.. haha.. virus veletlerden yayiliyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    olağan_şüpheli 5 gün en beğenilen
    Adam ölü var demiş, telef oldular dememiş. Neyin tribindesiniz ?
    Yanıtla +8
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    Black Heart Rebellion (İsmini vermek istemeyen bir seyirci ) 5 gün
    Yahu şu cabriyo isimli maymuncuğa sövmüştüm ne güzel. Neden sildiniz?
    Yanıtla +3
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    MMK46 5 gün
    Haber editörü yazmış bide. 'ölü' niye diyorsun ? 'Yaşamını yitiren' 'vefat' gibi kelimeler kullan. İnsandan bahsediyorsun. Bilinçsiz.
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 5 gün
    Allah rahmet eylesin

    Tedbirimizi alalım takdir zaten Allah'ın
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    001ATB (Ahmet Turan) 5 gün
    Hani süreç kontrol altındaydı,iyi yönetiliyordu?
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    3431 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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