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    İki yerli şirket, İHA'lara yerli elektrikli motor üretmek için güçlerini birleştirdi

    Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağlı ortaklıklarından İŞBİR Elektrik ve NARDAN arasında yapılan iş birliği ile savunma sanayi sektörü için yeni nesil elektrikli motorlar geliştirilecek.
    İHA'lara yerli elektrikli motor için iş birliği Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinde yerli motorların sayısı artmaya devam ediyor. Bu defa yerli yeni nesil elektrikli motor geliştirilmesi için yeni bir iş birliği yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağlı ortaklıklarından İŞBİR Elektrik ile NARDAN Güç Dönüşüm arasında iş birliği protokolü imzalandı.

    İHA’lar için elektrikli motor geliştirilecek

    Protokol kapsamında Türk savunma, havacılık sanayisinin ve endüstri sektöründeki elektrikli motor ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapılacak. Geliştirilecek yeni nesil elektrikli motorlar; insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere, hava taksi uygulamaları, kargo taşımacılığı, askeri ve sivil amaçlı İHA sistemlerinde kullanılacak.

    İş birliği kapsamında ayrıca zırhlı araçlar için yüksek güç yoğunluğuna sahip, enerji verimliliği yüksek motorlar geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Yeni nesil elektrikli motorların askeri ve sivil araçlara entegre edilmesi planlanıyor.

    İŞBİR’in 46 yıllık üretim deneyimi ile NARDAN’ın Ar-Ge çalışmaları birleşecek. NARDAN, yeni nesil elektrikli motorların tasarımı, üretimi ve bu motorların güç elektroniği devreleriyle kontörlü konularında çalışmalar yürütüyor. Elektronik devrelerin tasarımı ve üretimi de şirket bünyesinde gerçekleştiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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