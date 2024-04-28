İki yerli şirket, İHA'lara yerli elektrikli motor üretmek için güçlerini birleştirdi

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinde yerli motorların sayısı artmaya devam ediyor. Bu defa yerli yeni nesil elektrikli motor geliştirilmesi için yeni bir iş birliği yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağlı ortaklıklarından İŞBİR Elektrik ile NARDAN Güç Dönüşüm arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İHA’lar için elektrikli motor geliştirilecek

Protokol kapsamında Türk savunma, havacılık sanayisinin ve endüstri sektöründeki elektrikli motor ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapılacak. Geliştirilecek yeni nesil elektrikli motorlar; insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere, hava taksi uygulamaları, kargo taşımacılığı, askeri ve sivil amaçlı İHA sistemlerinde kullanılacak.

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İş birliği kapsamında ayrıca zırhlı araçlar için yüksek güç yoğunluğuna sahip, enerji verimliliği yüksek motorlar geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Yeni nesil elektrikli motorların askeri ve sivil araçlara entegre edilmesi planlanıyor.

İŞBİR’in 46 yıllık üretim deneyimi ile NARDAN’ın Ar-Ge çalışmaları birleşecek. NARDAN, yeni nesil elektrikli motorların tasarımı, üretimi ve bu motorların güç elektroniği devreleriyle kontörlü konularında çalışmalar yürütüyor. Elektronik devrelerin tasarımı ve üretimi de şirket bünyesinde gerçekleştiriliyor.

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