İki yerli şirket, İHA'lara yerli elektrikli motor üretmek için güçlerini birleştirdi

İHA’lar için elektrikli motor geliştirilecek
Protokol kapsamında Türk savunma, havacılık sanayisinin ve endüstri sektöründeki elektrikli motor ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapılacak. Geliştirilecek yeni nesil elektrikli motorlar; insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere, hava taksi uygulamaları, kargo taşımacılığı, askeri ve sivil amaçlı İHA sistemlerinde kullanılacak.
İş birliği kapsamında ayrıca zırhlı araçlar için yüksek güç yoğunluğuna sahip, enerji verimliliği yüksek motorlar geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Yeni nesil elektrikli motorların askeri ve sivil araçlara entegre edilmesi planlanıyor.
İŞBİR’in 46 yıllık üretim deneyimi ile NARDAN’ın Ar-Ge çalışmaları birleşecek. NARDAN, yeni nesil elektrikli motorların tasarımı, üretimi ve bu motorların güç elektroniği devreleriyle kontörlü konularında çalışmalar yürütüyor. Elektronik devrelerin tasarımı ve üretimi de şirket bünyesinde gerçekleştiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.