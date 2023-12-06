Tam Boyutta Gör Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI için Twitter'ı satın alırken harcadığı paranın 44’te birini toplamaya çalışıyor. Başka bir deyişle, Tesla, SpaceX ve X'in arkasındaki adam bir sonraki girişimi için 1 milyar dolar fon arıyor. xAI için fon toplama süreci ise başlamış gibi görünüyor. SEC dosyalamasına göre Musk, adı açıklanmayan dört yatırımcıdan şimdiye kadar yaklaşık 135 milyon dolar topladı ve ilk satış 29 Kasım'da gerçekleşti.

xAI, fon arayışında

135 milyon doları toplamayı başaran xAI’ın 1 milyar dolarlık hedefine ulaşması için hala yaklaşık 865 milyon dolar toplaması gerekiyor. Şimdiye kadar xAI, OpenAI'ın ChatGPT'sine, Google'ın Bard'ına veya Anthropic'in Claude yapay zekasına karşı boy gösteren Grok sohbet robotunu piyasaya sürdü. Web sitesine göre, Grok "asi bir çizgiye" sahip olacak ve diğer yapay zeka botlarının ilgilenmediği daha çetrefilli soruları yanıtlayacak.

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Grok iki aydır ortalıkta olsa da şimdilik sadece çok sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor. İlerleyen dönemlerde Musk, Grok yapay zekasını X Premium+ aboneleri için beta olarak yayınlamayı planlıyor. Sohbet robotu Grok’u ilginç kılan detay ise X'te yayınlanan gerçek zamanlı bilgilere anlık olarak erişimi olması. Anlık güncel bilgilere erişim kulağa hoş gelse de yanlış ile doğru bilginin ayırt edilmesi kilit öneme sahip olacaktır.

Musk, OpenAI'ın kurucu ortaklarından biriydi, ancak 2018'de yönetim kurulundan ayrıldı; son zamanlarda Musk, özellikle Kasım ayında CEO Sam Altman'ı kovup yeniden işe alarak yapay zeka endüstrisinde büyük bir kafa karışıklığına ve endişeye yol açtığı için OpenAI’ı eleştiriyordu. Bununla birlikte xAI için 865 milyon dolar toplamak kolay bir iş olmasa da teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Musk, bu zorluğun üstesinden gelebilir.

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Elon Musk, yapay zeka şirketi için 1 milyar dolar hedefliyor