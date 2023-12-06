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    Elon Musk, yapay zeka şirketi için 1 milyar dolar hedefliyor

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, araştırmalarına devam ederken bir yandan da fon toplamaya çalışıyor. Ünlü milyarder, şirketi için 1 milyar doları gözüne kestirmiş durumda.
    Elon Musk, yapay zeka şirketi için 1 milyar dolar hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI için Twitter'ı satın alırken harcadığı paranın 44’te birini toplamaya çalışıyor. Başka bir deyişle, Tesla, SpaceX ve X'in arkasındaki adam bir sonraki girişimi için 1 milyar dolar fon arıyor. xAI için fon toplama süreci ise başlamış gibi görünüyor. SEC dosyalamasına göre Musk, adı açıklanmayan dört yatırımcıdan şimdiye kadar yaklaşık 135 milyon dolar topladı ve ilk satış 29 Kasım'da gerçekleşti.

    xAI, fon arayışında

    135 milyon doları toplamayı başaran xAI’ın 1 milyar dolarlık hedefine ulaşması için hala yaklaşık 865 milyon dolar toplaması gerekiyor. Şimdiye kadar xAI, OpenAI'ın ChatGPT'sine, Google'ın Bard'ına veya Anthropic'in Claude yapay zekasına karşı boy gösteren Grok sohbet robotunu piyasaya sürdü. Web sitesine göre, Grok "asi bir çizgiye" sahip olacak ve diğer yapay zeka botlarının ilgilenmediği daha çetrefilli soruları yanıtlayacak.

    Grok iki aydır ortalıkta olsa da şimdilik sadece çok sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor. İlerleyen dönemlerde Musk, Grok yapay zekasını X Premium+ aboneleri için beta olarak yayınlamayı planlıyor. Sohbet robotu Grok’u ilginç kılan detay ise X'te yayınlanan gerçek zamanlı bilgilere anlık olarak erişimi olması. Anlık güncel bilgilere erişim kulağa hoş gelse de yanlış ile doğru bilginin ayırt edilmesi kilit öneme sahip olacaktır.

    Musk, OpenAI'ın kurucu ortaklarından biriydi, ancak 2018'de yönetim kurulundan ayrıldı; son zamanlarda Musk, özellikle Kasım ayında CEO Sam Altman'ı kovup yeniden işe alarak yapay zeka endüstrisinde büyük bir kafa karışıklığına ve endişeye yol açtığı için OpenAI’ı eleştiriyordu. Bununla birlikte xAI için 865 milyon dolar toplamak kolay bir iş olmasa da teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Musk, bu zorluğun üstesinden gelebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 20 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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