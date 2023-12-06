Elon Musk, yapay zeka şirketi için 1 milyar dolar hedefliyor

xAI, fon arayışında
135 milyon doları toplamayı başaran xAI’ın 1 milyar dolarlık hedefine ulaşması için hala yaklaşık 865 milyon dolar toplaması gerekiyor. Şimdiye kadar xAI, OpenAI'ın ChatGPT'sine, Google'ın Bard'ına veya Anthropic'in Claude yapay zekasına karşı boy gösteren Grok sohbet robotunu piyasaya sürdü. Web sitesine göre, Grok "asi bir çizgiye" sahip olacak ve diğer yapay zeka botlarının ilgilenmediği daha çetrefilli soruları yanıtlayacak.
Grok iki aydır ortalıkta olsa da şimdilik sadece çok sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor. İlerleyen dönemlerde Musk, Grok yapay zekasını X Premium+ aboneleri için beta olarak yayınlamayı planlıyor. Sohbet robotu Grok’u ilginç kılan detay ise X'te yayınlanan gerçek zamanlı bilgilere anlık olarak erişimi olması. Anlık güncel bilgilere erişim kulağa hoş gelse de yanlış ile doğru bilginin ayırt edilmesi kilit öneme sahip olacaktır.
Musk, OpenAI'ın kurucu ortaklarından biriydi, ancak 2018'de yönetim kurulundan ayrıldı; son zamanlarda Musk, özellikle Kasım ayında CEO Sam Altman'ı kovup yeniden işe alarak yapay zeka endüstrisinde büyük bir kafa karışıklığına ve endişeye yol açtığı için OpenAI’ı eleştiriyordu. Bununla birlikte xAI için 865 milyon dolar toplamak kolay bir iş olmasa da teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Musk, bu zorluğun üstesinden gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.