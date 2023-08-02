Togg'dan Temmuz'da 627 adet teslimat: İşte en çok elektrikli otomobil satan markalar

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), geride bıraktığımız Temmuz ayı içerisinde 627 adet elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Böylece markanın toplam teslimat sayısı 1.435 adede ulaştı.

Togg daha önce 2023'te 20 bin araç üreteceğini ve yıl boyunca kullanıcılarına teslim edeceğini açıklamıştı. Eldeki verilere baktığımızda markanın şu an için belirlenen takvimin gerisinde olduğunu görmekteyiz. Togg'un önümüzdeki süreçte bu hedefi tutturması için aylık ortalama 3.700 civarında araç teslimatı yapması gerekiyor.

Togg'dan bahsetmişken gelin bir de Temmuz ayında Türkiye'de en çok elektrikli araç satışı yapan markalara bakalım. ODMD tarafından paylaşılan verilere göre MG, Ocak-Temmuz dönemindeki 1.697 adet satışla ilk sırada yer alıyor. Renault'nun ZOE modeliyle ikinci sırada yer aldığı listede yukarıda bahsettiğimiz Togg, 1435 adetlik teslimatla üçüncü sırada konumlanmış durumda.

2023'ün Temmuz ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller 5 sa. önce eklendi

Not: Tesla henüz ODMD'ye üye olmadığı için aylık verileri paylaşmıyor. O yüzden listede Tesla bulunmuyor.

2023'te Türkiye'de en çok elektrikli otomobil satan markalar🚗 Sıra Marka Adet 1. MG 1.697 2. Renault 1.466 3. Togg 1.435 4. Opel 1.388 5. BMW 1.371 6. Mercedes 963 7. Volvo 925 8. Skywell 621 9. Fiat 549 10. Citroen 517

Çok kısa bir süre önce Türkiye'de satışa sunulan elektrikli Dacia Spring, 456 adetle listede 11'inci sırada yer alıyor. Söz konusu model 875.000 TL lansman fiyatıyla satışa çıkmıştı ancak Ağustos ayında bu fiyat 969.000 TL seviyesine yükseldi.

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2023'te Türkiye'de en çok elektrikli araba satan markalar