Türkiye'de en çok hangi otomobil markaları kiralanıyor?

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Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), kiralama sektörünün 2019 yılı ilk dokuz ayına ilişkin sonuçları paylaştı. Hazırlanan raporda, Türkiye’de en çok kiralanan otomobil markalarına da yer verildi.

TOKKDER’in en çok kiralanan otomobil markalarına ilişkin sonuçları şaşırtmadı. Bağımsız araştırma şirketi Kantar iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, operasyonel filo kiralamada en çok Renault ve Fiat tercih edildi.

İlk dokuz ayda Renault yüzde 26,9’luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası oldu. Fransız üreticiyi yüzde 13,3’lük pay ile Fiat’ın takip ettiği sıralamada Volkswagen yüzde 13 ile, Ford ise yüzde 10,3 ile üst sıralarda yer alan markalar oldu.

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C segmenti otomobillerin payı yüksek

Kiralanan otomobillere segment bazında baktığımızda, C segmenti otomobillerin yüzde 48.8 gibi yüksek bir pay ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. B segmenti otomobiller yüzde 28 ile ikinci sırada yer alırken, üst ve orta segment otomobiller de yüzde 14,1 payla listede yer aldı.

TOKKDER’in raporuna göre, sektördeki araçların yüzde 93,4’ünü dizel araçlar oluşturuyor. Otomatik vitesli araçların operasyonel filo kiralama sektöründeki payı ise yüzde 56,8 olarak açıklandı. Operasyonel araç kiralama sektörü, 9 ayda Türkiye'de satılan yeni araçların yüzde 10,9'u olan 24 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı.