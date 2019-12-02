Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de en çok hangi otomobil markaları kiralanıyor?

    Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu TOKKDER, 2019 yılının ilk 9 ayına ilişkin bazı istatistikler paylaştı. Hazırlanan rapora göre Türkiye'de en çok kiralanan otomobil markaları da belli oldu.
    1 hf.
    2,7b
    1
    7
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye'de en çok hangi otomobil markaları kiralanıyor?
    Tam Boyutta Gör

    Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), kiralama sektörünün 2019 yılı ilk dokuz ayına ilişkin sonuçları paylaştı. Hazırlanan raporda, Türkiye’de en çok kiralanan otomobil markalarına da yer verildi.

    TOKKDER’in en çok kiralanan otomobil markalarına ilişkin sonuçları şaşırtmadı. Bağımsız araştırma şirketi Kantar iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, operasyonel filo kiralamada en çok Renault ve Fiat tercih edildi.

    İlk dokuz ayda Renault yüzde 26,9’luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası oldu. Fransız üreticiyi yüzde 13,3’lük pay ile Fiat’ın takip ettiği sıralamada Volkswagen yüzde 13 ile, Ford ise yüzde 10,3 ile üst sıralarda yer alan markalar oldu.

    Ayrıca Bkz. "Trafikte yeni dönem: Egzoz ölçümü yaptırmayanlara otomatik ceza kesilecek"

    C segmenti otomobillerin payı yüksek

    Kiralanan otomobillere segment bazında baktığımızda, C segmenti otomobillerin yüzde 48.8 gibi yüksek bir pay ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. B segmenti otomobiller yüzde 28 ile ikinci sırada yer alırken, üst ve orta segment otomobiller de yüzde 14,1 payla listede yer aldı.

    TOKKDER’in raporuna göre, sektördeki araçların yüzde 93,4’ünü dizel araçlar oluşturuyor. Otomatik vitesli araçların operasyonel filo kiralama sektöründeki payı ise yüzde 56,8 olarak açıklandı. Operasyonel araç kiralama sektörü, 9 ayda Türkiye'de satılan yeni araçların yüzde 10,9'u olan 24 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    pokezoom 1 hf.
    Clio Megane egea Linea. En çok tercih edilen kiralık araclardir. Kiralama şirketi içinde mantıklı, kiralayan içinde en mantıklı araçlardır bunlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yalinalp93 1 hf.
    linea , clio ve megane ucuz olmasından dolayı en çok tercih edilen kiralık araçlar oluyor gördüğüm kadarı ile.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ozansirinn 1 hf.
    Reno az yakıyor rahat ekonomik
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alemburda34 1 hf.
    renault clio ve fiat egea en çok kiralanan araçlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Robert Lewandowski RL9 1 hf.
    Otomatik megane ve focus passat golf

    Manuel egea clio 301 smbyol celyses gördüklerim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    parker48 1 hf.
    Servisi parçası bol yani operasyon maliyetleri düşük araçlar en çok tercih edilir. Burada tok kapı sesiymiş plastik kalitesiymiş bakılmaz, 4 teker 1 direksiyon olsun, ucuz olsun bizim olsun mantığı önde gider Renault-Tofaş gibi yerli üretimler başı çeker.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galatas4ray 1 hf.
    Linea,Egea,clio en çok gördüklerim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 2019'un en iyileri Apple'dan ödüllerini aldı 1 hf. PlayStation Store'da 'Aralık Fırsatları' başladı 1 hf. Astronomide bir ilk: Ay'ın 'uzak tarafına' yerleştirilen radyo teleskobu çalışmalara başladı 1 hf. Huawei önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G özellikli telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Apple, AIDS ile savaş için 220 milyon doların üzerinde para topladı 1 hf. Tesla Cybertruck, GTA 5'e geldi 1 hf. Samsung'un 5G özellikli tableti Galaxy Tab S6 su yüzüne çıktı 1 hf. Apple, Intel'in modem birimini 1 milyar dolara satın aldı 1 hf. Kara Cuma alışverişinin yüzde 39'u akıllı telefonlarla yapıldı 1 hf. Apple Watch'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi Mi Watch, iOS desteğine kavuştu 1 hf. CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül 1 hf. iPhone 11 alınır mı? “iPhone 11 incelemesi” 1 hf. Avatar: Pandora Rising gelecek yıl indirmeye sunulacak 1 hf. Intel Tiger Lake’te L1 ve L2 önbellekleri arttıracak 1 hf. DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı 1 hf. Mercedes'in Renault kaynaklı dizel motorlarına "şüpheli yazılım" incelemesi 1 hf. AMD’nin 4. nesil Ryzen APU ailesinin kod adı sızdı 1 hf. Netflix’te +18 içeriklere PIN kodu geliyor 1 hf. Redmi Note 8 serisi 10 milyon satış barajını geçti 1 hf. Sıfırdan zirveye Microsoft Excel kursu yalnızca 24,99 TL 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'de en çok hangi otomobil markaları kiralanıyor? Sonraki Galaxy S11 ekran paneli sızdırıldı, telefonun ön tasarımı açığa çıktı 1 hf. Özelleştirilmiş ekran kartı segmenti patlama yaptı 1 hf. Trafikte yeni dönem: Egzoz ölçümü yaptırmayanlara otomatik ceza kesilecek 1 hf. Star Citizen oyunu 250 milyon dolar fonlama barajını geride bıraktı 1 hf. En büyük Alman perakendecide AMD yüzde 82 paya sahip 1 hf. Avustralya, telefon kullanan sürücüleri yapay zekâ destekli kameralar ile tespit ediyor 1 hf. LG, Huawei Mate X benzeri bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor 1 hf. Tesla, araç camlarını lazerle temizleyen bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu 1 hf. 90 dakikada dünya turu: Virgin Galactic'ten 'hipersonik ulaşım' projesi 1 hf. The Witcher dizisiyle ilgili ilk yorumlar, dizinin "efsane" olduğu yönünde 1 hf. Kriptocular seyahatleri için artık Bitcoin ve Binance Coin kullanabiliyor 1 hf. Honor yeni amiral gemisi V30 Pro ile iddialı | Mobilite 1 hf. Rusya’nın merkez bankası, ödemelerde Bitcoin ve kripto para kullanımına karşı 1 hf. Eklemlerdeki yüklenmeyi tespit eden akıllı bandaj geliştirildi 1 hf. 21 milyon Mixcloud kullanıcısının verileri dark webde satışa sunuldu 1 hf. Araştırmacılar, beyindeki bilinmeyenleri çözebilmek için yeni yöntem geliştirdiler 1 hf. PS5 kontrolcüsü net bir şekilde sızdırıldı 1 hf. Huawei Mate X için Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesinin beta sürümü yayınlanmaya başlandı 1 hf. Redmi K30'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 1 hf. Motorola Razr'ın ekran değişimi yalnızca 300 dolara mal olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim