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    Trafikte yeni dönem: Egzoz ölçümü yaptırmayanlara otomatik ceza kesilecek

    2020 yılının başlamasıyla birlikte yeni bir uygulama hayata geçecek. Egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlar plaka tanıma sistemiyle trafikte otomatik tespit edilecek ve cezai işlem uygulanacak.
    1 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Trafikte yeni dönem: Egzoz ölçümü yaptırmayanlara otomatik ceza kesilecek

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılın yepyeni bir uygulama ile karşılıyor. Yeni yıl itibariyle egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmadan trafiğe çıkan araçların otomatik olarak tespit edileceği ve cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

    Bakanlığın Egzoz Gazı Emisyon Denetim Sistemi (EGEDES) adını verdiği uygulama 1 Ocak 2020 itibariyle Ankara’da başlayacak. 6 ay içerisinde de Türkiye genelinde hayata geçirilecek. Söz konusu sistemle denetimler daha da artırılacak. Ölçüm yaptırmayan araçlar plaka tanıma sistemiyle saptanacak.

    Ayrıca Bkz. "Avustralya, telefon kullanan sürücüleri yapay zekâ destekli kameralar ile tespit ediyor"

    Bu yıl, egzoz gazı emisyon ölçümü süresi gelen araç sahiplerinin, yeni uygulamayla ve artacak cezayla karşı karşıya kalmaması için ölçümlerini yıl sonuna kadar yaptırması gerekiyor. Yaptırmayanlara 1546 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olanlara ise 3 bin 93 lira para cezası kesiliyor.

    Yeni yılda cezalar artacak

    1 Ocak 2020’den itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine uygulanan idari para cezası da artacak. Yılbaşından itibaren ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine 1895 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira ceza uygulanacak.



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    firat_kilic 1 hf. en beğenilen
    termik santrallere cezayı Allah kesecek herhalde..
    2 Yanıt Yanıtla +72
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 hf.
    MTV ve ÖTV'yi de emisyona göre alın da görelim bakalım ne kadar samimisiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +53
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    ali_0017 1 hf. Rachsuchtig
    Sandığının aksine LPG ile çalıştığı için özellikle dpf ve egr iptali yapan dizellerden çok çok çok daha az kirletiyor.
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    DH Misafiri 1 hf.
    %51 bunu beyendi.
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    OverClocK1ng 1 hf.
    Eeee para lazım. Sonra da asgari ücret 2500 oldu diye sevinir bu millet.
    Siz esas asgari ücret zammından sonra gelecek zamları ve vergileri görün.
    Yetmez ama evet.
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    mvn_ 1 hf.
    Onun , bunun , şunun işine gelmesi , bir çıkarı olması benim için hiç önemli değil. Sonuçta olacak olan halkın yararına. Gönül ister ki daha iyi şeyler olsun daha sıkı kurallar konsun , ama bu da bir şey..
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    WoXeD 1 hf.
    kuş serilerini öldürecek güzel uygulama. çoğunun ne sigortası var ne muayenesi. pimi çekili bomba gibi geziyolar.
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    froster2006 1 hf.
    Haysiyet fakiri olan erk termik santrallere,dolayisi ile para babalarinin,yandaslarin zehir bacalarina ceza na mevcut.
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    RaptorFX 1 hf.
    Vergileri de bu şekilde otomatik almalı devlet. Ancak küçüğünden büyüğüne alacak. Yoksa milyonluğu affet küçüğün ümüğünü sıkla bir yere kadar.
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    ikiy 1 hf.
    Bence kotumu olmus, hayir ! Gayet iyi. Birde keske su egzoz emisyon olcumu sadece TUV icerisinde olupta disarida sanayi tarzi yerlerde onay yetkisi verilmese cok cok daha iyi olucak. Dizel araca duz boru takanlar onde geliyor mesela. Tanidikta yaptirip geciyorlar. Yurt disinda tuv ve egzoz emisyonu disinda birde bir sehirden bir sehire gitmek icin otoban pulu aliyorsun. Benzincilerde bir makina var, plakani girip 1 hafta yada 1,3,6 aylik veya 1 yillik otoban pulu aliyorsun. Otobanlardaki otomatik plaka tanima sistemi ile birde ordan ceza yiyorsun. Amac hava kirliligini yaratsanda yaratmasanda senden o vergiyi almasi. Alakasiz belki ama yaya gecitlerinde durma zorunlulugu bence egzoz emisyon olcumunden cok daha onde bir sorun. Neyse muhtemelen para lazim devlete. Kanunlar avrupa standarti ama yasam kongo cumhuriyeti..
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    alaz1903 1 hf.
    Devletimiz sağolsun ceza kesmek söz konusu olunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp otomasyon sağlıyor. Ama abonelik iptal etmek söz konusunda fax gönderilmesi zorunluluğu ile ilgili kanun sanırsın başka bir gezegendeki bir ülkede.
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    alemburda34 1 hf.
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    Yorumsuz.
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    infom@n 1 hf.
    Marketten sigara alanlara otomatik araçta, kapalı alanda sigara içme cezası verilsin bari. Nasıl olsa içiliyordur :P
    Milletin cebine koyamadığı parayı daha elindeyken kanun çıkararak ZORLA ALIYORLAR.
    Devlet kasası suyu çekti.
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