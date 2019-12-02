Trafikte yeni dönem: Egzoz ölçümü yaptırmayanlara otomatik ceza kesilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılın yepyeni bir uygulama ile karşılıyor. Yeni yıl itibariyle egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmadan trafiğe çıkan araçların otomatik olarak tespit edileceği ve cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Bakanlığın Egzoz Gazı Emisyon Denetim Sistemi (EGEDES) adını verdiği uygulama 1 Ocak 2020 itibariyle Ankara’da başlayacak. 6 ay içerisinde de Türkiye genelinde hayata geçirilecek. Söz konusu sistemle denetimler daha da artırılacak. Ölçüm yaptırmayan araçlar plaka tanıma sistemiyle saptanacak.

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Bu yıl, egzoz gazı emisyon ölçümü süresi gelen araç sahiplerinin, yeni uygulamayla ve artacak cezayla karşı karşıya kalmaması için ölçümlerini yıl sonuna kadar yaptırması gerekiyor. Yaptırmayanlara 1546 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olanlara ise 3 bin 93 lira para cezası kesiliyor.

Yeni yılda cezalar artacak

1 Ocak 2020’den itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine uygulanan idari para cezası da artacak. Yılbaşından itibaren ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine 1895 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira ceza uygulanacak.