Ülkelere göre en popüler emojiler açıklandı: İşte Türkiye'de en çok kullanılan emoji

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Crossword-Solver tarafından yapılan bir araştırma, gülmekten gözünden yaş gelmek emojisi olarak da bilinen sevinç gözyaşları emojisinin dünya genelinde 75 ülkede en çok kullanılan emoji olduğunu ortaya koydu.

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Araştırmayı yürüten şirket, ülkelere göre en çok kullanılan emojileri belirlemek için dokuz milyondan fazla coğrafi etiketli tweet gönderisini analiz etti. Türkiye'deki en popüler emojinin gülmekten gözünden yaş gelmek olduğu tespit edildi.

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Suudi Arabistan'da "kırmızı kalp" emojisi riskli

Suudi Arabistan'da kırmızı kalp emojisi göndermek belirli durumlarda taciz suçu olarak değerlendirilebiliyor. Söz konusu suçu işleyenler 100 bin riyal (26.660 dolar) para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası karşı karşıya kalabiliyor.

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Suudi Arabistan'da kırmızı kalp emojisini kullanmak riskli olduğu için ülkedeki en popüler emoji "beyaz kalp" oldu. Buna paralel olarak beyaz kalp emojisinin en popüler olduğu tek ülkenin Suudi Arabistan olduğunu da belirtelim.

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