Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri yayınlandı

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Cem Yılmaz şu anda şüphesiz ülkemizdeki en popüler insanlardan birisi ve her yeni projesi büyük ilgi görüyor. Bir süredir de Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisi bekleniyordu ve sonunda dizi yayınlandı.

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Daha öncesinde de açıklandığı gibi 8 bölümden oluşuyor. Her bölümde ise Erşan Kuneri'nin başka bir film macerasını izliyoruz. Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz haricinde Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Zafer Algöz bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz saatlerde her bölüm için kısa bir fragman paylaşıldı. Tüm bu fragmanları da aşağıda bulabilirsiniz.

Erşan Kuneri Fragmanlar

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