Türkiye’de en çok satan otomobil olan Fiat Egea zamlandı

Fiat Egea ailesi zamlandı
Fiat Egea Sedan zamlarının yanında firmanın Egea Cross modelleri de zamlandı. En ucuz Fiat Egea Cross fiyatı 705.900 TL oldu. Bu aracın Haziran ayı fiyaı ise 640.900 TL seviyesinde bulunuyordu. Son olarak zamlar sonrasında Fiat Egea Hatchback'in başlangıç fiyatı ise 625.900 TL'den 690.900 TL’ye yükseldi. Tüm bunlara ek olarak en pahalı Egea modeli olan Egea Cross Wagon'un en dolu paketinin fiyatı 1.019.900 TL'den 1.144.900 TL'ye yükselerek 1.5 milyon TL'lik eşiğe göz kırptı. Fiat'ın ortalama yüzde 10'luk zamları sonrasında en ucuz Egea da artık yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmiş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Hayat kısa, kuryeler uçuyor.
Fururlar oni purada :)