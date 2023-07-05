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    Anlık Bildirim

    Türkiye’de en çok satan otomobil olan Fiat Egea zamlandı

    Temmuz ayıyla birlikte Türkiye’deki otomobil fiyatları tekrardan güncellenemeye başladı. Artan kurlar sonrasında Türkiye'de en çok satılan otomobil olan Fiat Egea da zamlandı.
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    Fiat Egea zamlandı Tam Boyutta Gör
    Kurdaki tırmanışın otomobil fiyatlarına etkisi sert olmaya devam ediyor. Türkiye’de en çok satan otomobil markaları arasında lider olan Fiat da bu vesileyle fiyatlarını güncelledi. Bu bağlamda 2023’ün ilk yarısında Türkiye’de en çok satılan otomobil olan Fiat Egea önemli ölçüde zamlandı.

     

    Fiat Egea ailesi zamlandı

    Fiat Egea Cross zamlandı Tam Boyutta Gör
    Yılın ik yarısından en çok satan Fiat Egea Sedan'ın 5 Temmuz zamları sonrasında başlangıç fiyatı 643.900 TL'ye yükseldi. Zamlar öncesinde başlangıç fiyatı ise 555.900 TL idi. Egea Sedan'ın en dolu Hibrit seçeneği tüm donanım paketlerinde 1 milyon TL'yi aştı. Egea Sedan’nın en dolu versiyonu olan Egea 1.5 T4 Hibrit 130 Hp Lounge 1.086.900 TL oldu.

    Fiat Egea Sedan zamlarının yanında firmanın Egea Cross modelleri de zamlandı. En ucuz Fiat Egea Cross fiyatı 705.900 TL oldu. Bu aracın Haziran ayı fiyaı ise 640.900 TL seviyesinde bulunuyordu. Son olarak zamlar sonrasında Fiat Egea Hatchback'in başlangıç fiyatı ise 625.900 TL'den 690.900 TL’ye yükseldi. Tüm bunlara ek olarak en pahalı Egea modeli olan Egea Cross Wagon'un en dolu paketinin fiyatı 1.019.900 TL'den 1.144.900 TL'ye yükselerek 1.5 milyon TL'lik eşiğe göz kırptı. Fiat'ın ortalama yüzde 10'luk zamları sonrasında en ucuz Egea da artık yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmiş oldu.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 4 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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