Tam Boyutta Gör Kurdaki tırmanışın otomobil fiyatlarına etkisi sert olmaya devam ediyor. Türkiye’de en çok satan otomobil markaları arasında lider olan Fiat da bu vesileyle fiyatlarını güncelledi. Bu bağlamda 2023’ün ilk yarısında Türkiye’de en çok satılan otomobil olan Fiat Egea önemli ölçüde zamlandı.

Fiat 2023 fiyat listesi: Sıfır Fiat fiyatları 5 ay önce eklendi

Fiat Egea ailesi zamlandı

Tam Boyutta Gör Yılın ik yarısından en çok satan Fiat Egea Sedan'ın 5 Temmuz zamları sonrasında başlangıç fiyatı 643.900 TL'ye yükseldi. Zamlar öncesinde başlangıç fiyatı ise 555.900 TL idi. Egea Sedan'ın en dolu Hibrit seçeneği tüm donanım paketlerinde 1 milyon TL'yi aştı. Egea Sedan’nın en dolu versiyonu olan Egea 1.5 T4 Hibrit 130 Hp Lounge 1.086.900 TL oldu.

Fiat Egea Sedan zamlarının yanında firmanın Egea Cross modelleri de zamlandı. En ucuz Fiat Egea Cross fiyatı 705.900 TL oldu. Bu aracın Haziran ayı fiyaı ise 640.900 TL seviyesinde bulunuyordu. Son olarak zamlar sonrasında Fiat Egea Hatchback'in başlangıç fiyatı ise 625.900 TL'den 690.900 TL’ye yükseldi. Tüm bunlara ek olarak en pahalı Egea modeli olan Egea Cross Wagon'un en dolu paketinin fiyatı 1.019.900 TL'den 1.144.900 TL'ye yükselerek 1.5 milyon TL'lik eşiğe göz kırptı. Fiat'ın ortalama yüzde 10'luk zamları sonrasında en ucuz Egea da artık yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmiş oldu.

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Türkiye’de en çok satan otomobil olan Fiat Egea zamlandı