Elektrikli otomobil satışları Ağustos'ta frenledi: Peki lider kim?

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Türkiye'deki elektrikli otomobil satışları ağustos ayında frene bastı. Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüşle 5.661 adet saf elektrikli otomobil satıldı. Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 80 civarında artışla 51.144 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

BYD'nin fabrika sebebiyle yatırım teşvik belgesi alacak olması bazı tüketicilerin elektrikli otomobil alımlarını ertelemesine sebebiyet vermiş olabilir. Zira Çinli marka ülkemizde yatırım yaptığı için ek gümrük vergisinden sıyrılacak. Bu nedenle ilerleyen süreçte elektrikli otomobillerini rekabetçi fiyatlarla pazara sokması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında en çok satılan elektrikli otomobillere baktığımızda Tesla'nın geri dönüş yaptığını görmekteyiz. Düşük ÖTV dilimine giren versiyon dopingiyle marka, geçen ay 1.050 adet Model Y satışıyla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 601 adetle Togg yer alırken lüks marka Mercedes'in EQB modeliyle üçüncü sırada yer alması da dikkat çekici.

Ağustos'ta en çok satılan elektrikli otomobiller⚡ Sıra Model Adet 1. Tesla Model Y 1.050 2. Togg T10X 601 3. Mercedes EQB 298 4. MG4 279 5. Peugeot 2008 258 6. BMW X1 257 7. KGM Torres EVX 235 8. Hyundai IONIQ 5 230 9. MINI Countryman 218 10. Hyundai IONIQ 6 213

İlk sekiz aylık sıralamada ise 14.849 adetle Togg'un liderliği sürüyor. Togg'un en yakın rakibi 4.552 adetle Tesla olurken, KG Mobility'nin de Torres EVX modeliyle 3.192 adet gibi ciddi bir satış başarısı yakaladığını görmekteyiz.

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En çok satılan elektrikli otomobiller Ocak-Ağustos 2024 Sıra Model Adet 1. Togg T10X 14.849 2. Tesla Model Y 4.552 3. KGM Torres EVX 3.192 4. BMW iX1 1.836 5. BMW i5 1.769 6. Mercedes EQB 1.732 7. MG4 1.488 8. BYD Atto 3 1.273 9. MINI Countryman 1.245 10. Hyundai IONIQ 5 1.075

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Elektrikli otomobil satışları ağustosta frenledi: Peki lider kim?