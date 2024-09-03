Elektrikli otomobil satışları Ağustos'ta frenledi: Peki lider kim?

- Ağustos'ta en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
- En çok satılan elektrikli otomobiller Ocak-Ağustos 2024
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Türkiye'deki elektrikli otomobil satışları ağustos ayında frene bastı. Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüşle 5.661 adet saf elektrikli otomobil satıldı. Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 80 civarında artışla 51.144 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.
BYD'nin fabrika sebebiyle yatırım teşvik belgesi alacak olması bazı tüketicilerin elektrikli otomobil alımlarını ertelemesine sebebiyet vermiş olabilir. Zira Çinli marka ülkemizde yatırım yaptığı için ek gümrük vergisinden sıyrılacak. Bu nedenle ilerleyen süreçte elektrikli otomobillerini rekabetçi fiyatlarla pazara sokması bekleniyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Tesla Model Y
|1.050
|2.
|Togg T10X
|601
|3.
|Mercedes EQB
|298
|4.
|MG4
|279
|5.
|Peugeot 2008
|258
|6.
|BMW X1
|257
|7.
|KGM Torres EVX
|235
|8.
|Hyundai IONIQ 5
|230
|9.
|MINI Countryman
|218
|10.
|Hyundai IONIQ 6
|213
İlk sekiz aylık sıralamada ise 14.849 adetle Togg'un liderliği sürüyor. Togg'un en yakın rakibi 4.552 adetle Tesla olurken, KG Mobility'nin de Torres EVX modeliyle 3.192 adet gibi ciddi bir satış başarısı yakaladığını görmekteyiz.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|14.849
|2.
|Tesla Model Y
|4.552
|3.
|KGM Torres EVX
|3.192
|4.
|BMW iX1
|1.836
|5.
|BMW i5
|1.769
|6.
|Mercedes EQB
|1.732
|7.
|MG4
|1.488
|8.
|BYD Atto 3
|1.273
|9.
|MINI Countryman
|1.245
|10.
|Hyundai IONIQ 5
|1.075
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.