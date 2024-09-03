Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli otomobil satışları Ağustos'ta frenledi: Peki lider kim?

    Yatırım teşvik belgesi alan BYD'nin hangi elektrikli modellerini getireceği merakla beklenirken onun hemen öncesinde pazarda yüzde 30 civarında frenleme yaşandı. 

    Türkiye'deki elektrikli otomobil satışları ağustos ayında frene bastı. Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüşle 5.661 adet saf elektrikli otomobil satıldı. Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 80 civarında artışla 51.144 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

    BYD'nin fabrika sebebiyle yatırım teşvik belgesi alacak olması bazı tüketicilerin elektrikli otomobil alımlarını ertelemesine sebebiyet vermiş olabilir. Zira Çinli marka ülkemizde yatırım yaptığı için ek gümrük vergisinden sıyrılacak. Bu nedenle ilerleyen süreçte elektrikli otomobillerini rekabetçi fiyatlarla pazara sokması bekleniyor.

    Elektrikli otomobil satışları ağustosta frenledi: Peki lider kim? Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayında en çok satılan elektrikli otomobillere baktığımızda Tesla'nın geri dönüş yaptığını görmekteyiz. Düşük ÖTV dilimine giren versiyon dopingiyle marka, geçen ay 1.050 adet Model Y satışıyla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 601 adetle Togg yer alırken lüks marka Mercedes'in EQB modeliyle üçüncü sırada yer alması da dikkat çekici.

    Ağustos'ta en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
    Sıra Model Adet
    1. Tesla Model Y 1.050
    2. Togg T10X 601
    3. Mercedes EQB 298
    4. MG4 279
    5. Peugeot 2008 258
    6. BMW X1 257
    7. KGM Torres EVX 235
    8. Hyundai IONIQ 5 230
    9. MINI Countryman 218
    10. Hyundai IONIQ 6 213

    İlk sekiz aylık sıralamada ise 14.849 adetle Togg'un liderliği sürüyor. Togg'un en yakın rakibi 4.552 adetle Tesla olurken, KG Mobility'nin de Torres EVX modeliyle 3.192 adet gibi ciddi bir satış başarısı yakaladığını görmekteyiz.

    En çok satılan elektrikli otomobiller Ocak-Ağustos 2024
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 14.849
    2. Tesla Model Y 4.552
    3. KGM Torres EVX 3.192
    4. BMW iX1 1.836
    5. BMW i5 1.769
    6. Mercedes EQB 1.732
    7. MG4 1.488
    8. BYD Atto 3 1.273
    9. MINI Countryman 1.245
    10. Hyundai IONIQ 5 1.075
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    imei repair tiki ne demek laptop fan hızı ayarlama kontağı kapatınca teyp kapanmıyor half life bot ekleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ180
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ180
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız