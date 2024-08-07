Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Temu açıklaması

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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) fuarının açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Bolat, yurt dışı alışveriş limiti düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan'dan Temu açıklaması

Bolat, yaptığı açılış konuşmasında 6 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanana bireysel ithalat düzenlemesine değindi. Cnbc-e’nin haberine göre kamuoyunda Temu düzenlemesi olarak bilinen ek vergilere ilişkin açıklama yapan Bolat, "Amacımız, üreten kesime olumsuz pazar kaybı yaratmamak. Yılın ikinci yarısı için ihracatçılara ilave bütçe desteği talebinde bulunduk. Küresel talep hızlandıkça ihracatçıların siparişleri artacak. Bütün amacımız, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önlemek.” ifadelerini kullandı.

Bolat, 5 Ağustos tarihinde yapığı açıklamada ise Temu özelinde şunları söylemişti: “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız.”

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21 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek olan karar kapsamında Amazon, Aliexpress ve Temu gibi e-ticaret sitelerinden yapılacak yurt dışı alışverişlerde hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro seviyesine düşürülecek. Ayrıca Avrupa Birliği’nden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda ise vergi oranı yüzde 60’a çıkarıldı.

İhracatçılara destek

Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığın tüm bütçesi, teşkilatı ve mevzuatıyla her zaman ihracatçıların yanında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik." Dedi

Bolat, geçen yıl Türkiye'nin 1 trilyon 118 milyar dolarlık milli gelire ulaştığını ve kişi başına düşen milli gelirin 13 bin 110 dolara yükseldiğini hatırlatarak, "Bu yıl da göstergeler olumlu ilerliyor. İlk çeyrek itibarıyla milli gelirimizin toplamının 1 trilyon 159 milyar dolara yükseldiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Yüzde 5,7 büyüme oranıyla Türkiye, dünya çapında önde gelen ülkelerden oldu. Bu 5,7 büyümenin 1,6'sını siz kıymetli ihracatçılar sağladınız." diye konuştu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Temu açıklaması