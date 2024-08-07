Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Temu açıklaması

Bakan'dan Temu açıklaması
Bolat, yaptığı açılış konuşmasında 6 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanana bireysel ithalat düzenlemesine değindi. Cnbc-e’nin haberine göre kamuoyunda Temu düzenlemesi olarak bilinen ek vergilere ilişkin açıklama yapan Bolat, "Amacımız, üreten kesime olumsuz pazar kaybı yaratmamak. Yılın ikinci yarısı için ihracatçılara ilave bütçe desteği talebinde bulunduk. Küresel talep hızlandıkça ihracatçıların siparişleri artacak. Bütün amacımız, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önlemek.” ifadelerini kullandı.
Bolat, 5 Ağustos tarihinde yapığı açıklamada ise Temu özelinde şunları söylemişti: “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız.”
21 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek olan karar kapsamında Amazon, Aliexpress ve Temu gibi e-ticaret sitelerinden yapılacak yurt dışı alışverişlerde hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro seviyesine düşürülecek. Ayrıca Avrupa Birliği’nden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda ise vergi oranı yüzde 60’a çıkarıldı.
İhracatçılara destek
Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığın tüm bütçesi, teşkilatı ve mevzuatıyla her zaman ihracatçıların yanında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik." Dedi
Bolat, geçen yıl Türkiye'nin 1 trilyon 118 milyar dolarlık milli gelire ulaştığını ve kişi başına düşen milli gelirin 13 bin 110 dolara yükseldiğini hatırlatarak, "Bu yıl da göstergeler olumlu ilerliyor. İlk çeyrek itibarıyla milli gelirimizin toplamının 1 trilyon 159 milyar dolara yükseldiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Yüzde 5,7 büyüme oranıyla Türkiye, dünya çapında önde gelen ülkelerden oldu. Bu 5,7 büyümenin 1,6'sını siz kıymetli ihracatçılar sağladınız." diye konuştu.Kaynakça https://www.cnbce.com/haberler/ticaret-bakani-omer-bolattan-temu-aciklamasi-h2588 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ihracatcilara-5-milyar-liralik-ek-destek-geliyor/3297560 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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