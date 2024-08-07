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    Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Temu açıklaması

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) fuarında Temu hakkında açıklamalarda bulundu.
    Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Temu açıklaması Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) fuarının açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Bolat, yurt dışı alışveriş limiti düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Bakan'dan Temu açıklaması

    Bolat, yaptığı açılış konuşmasında 6 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanana bireysel ithalat düzenlemesine değindi. Cnbc-e’nin haberine göre kamuoyunda Temu düzenlemesi olarak bilinen ek vergilere ilişkin açıklama yapan Bolat, "Amacımız, üreten kesime olumsuz pazar kaybı yaratmamak. Yılın ikinci yarısı için ihracatçılara ilave bütçe desteği talebinde bulunduk. Küresel talep hızlandıkça ihracatçıların siparişleri artacak. Bütün amacımız, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önlemek.” ifadelerini kullandı.

    Bolat, 5 Ağustos tarihinde yapığı açıklamada ise Temu özelinde şunları söylemişti: “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız.”

    21 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek olan karar kapsamında Amazon, Aliexpress ve Temu gibi e-ticaret sitelerinden yapılacak yurt dışı alışverişlerde hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro seviyesine düşürülecek. Ayrıca Avrupa Birliği’nden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda ise vergi oranı yüzde 60’a çıkarıldı.

    İhracatçılara destek

    Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığın tüm bütçesi, teşkilatı ve mevzuatıyla her zaman ihracatçıların yanında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik." Dedi

    Bolat, geçen yıl Türkiye'nin 1 trilyon 118 milyar dolarlık milli gelire ulaştığını ve kişi başına düşen milli gelirin 13 bin 110 dolara yükseldiğini hatırlatarak, "Bu yıl da göstergeler olumlu ilerliyor. İlk çeyrek itibarıyla milli gelirimizin toplamının 1 trilyon 159 milyar dolara yükseldiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Yüzde 5,7 büyüme oranıyla Türkiye, dünya çapında önde gelen ülkelerden oldu. Bu 5,7 büyümenin 1,6'sını siz kıymetli ihracatçılar sağladınız." diye konuştu.

    Kaynakça https://www.cnbce.com/haberler/ticaret-bakani-omer-bolattan-temu-aciklamasi-h2588 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ihracatcilara-5-milyar-liralik-ek-destek-geliyor/3297560
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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