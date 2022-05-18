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Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde dün akşam İstanbul Senfoni Orkestrası eşliğinde güzel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Türk Telekom Opera Salonu’nda gala gecesine özel performans

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) dijital dönüşüm ve teknoloji deneyimini kültür sanat alanına da taşıdı. AKM’nin ‘kalbi’ Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen gala gecesi, çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın sahnelediği Türk Telekom Özel Performansı katılımcıların beğenisine sunuldu.

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Türkiye’de ilk defa bir senfoni orkestrası performansının dijital sanatla harmanlandığı gecede; 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından canlı seslendirilen eserlere salonun tamamını çevreleyen yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan gösteri eşlik etti. Tüm mekânı çepeçevre saran gösteri, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yaptığı açılış konuşmasında; “Türkiye’nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan, yenilenerek geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen, bir ‘şehir mıknatısı’ gibi günün her saatinde yaşayan Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

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İstanbul Senfoni Orkestrası’ndan Türk Telekom Özel Performansı

İstanbul Senfoni Orkestrası’nın Türk Telekom Özel Performansı’nda sanatseverler, 12 parçadan oluşan repertuarı beğeniyle dinledi. Şef Hasan Tura’nın yönettiği orkestraya; Dilek Türkan, Cengiz Özkan, Görkem Ezgi Yıldırım ve Mazhar Alanson da eşlik etti. Fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için tasarlanan Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilen konser izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Türkiye’de ilk kez opera ve dijital sanat aynı sahneyi paylaştı

Gala öncesi ve orkestra performansı sırasında, salonun tamamına yansıtılan, yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan dijital sanat gösterisi de geceye damga vurdu. Türkiye’de ilk defa, bir senfoni orkestrası performansı dijital içerik ile harmanlanırken, 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından Türk Telekom Opera Salonu’nun ikonik mimarisinde gerçekleştirilen senfoniye eşlik eden dijital şov, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı. Sahne sanatları ile dijital dünyayı bir araya getiren gösteri; orkestra tarafından seslendirilen 12 eserin hikâyelerinden esinlenerek hazırlandı.

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