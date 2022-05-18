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    Marvel'ın yeni Disney+ dizisi She-Hulk'tan ilk fragman geldi

    Marvel'ın Marvel Sinematik Evreni için hazırladığı Disney Plus dizisi She-Hulk'tan geçtiğimiz saatlerde ilk fragman geldi. She-Hulk, 17 Ağustos'ta Disney Plus'ta.
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    Marvel'ın yeni Disney+ dizisi She-Hulk'tan ilk fragman geldi
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    Marvel bildiğiniz gibi sinema tarafındaki yoğunluğu dizi tarafında da sunmaya başladı. Her yıl birkaç farklı dizi sunan Marvel'ın yeni dizisi She-Hulk'tan da geçtiğimiz saatlerde ilk fragman geldi.

    Fragmana baktığımızda daha önce de onaylandığı gibi Mark Ruffalo'yu yani Hulk'ı görebiliyoruz. Ayrıca yine ilk Hulk filminden tanıdığımız bazı kararakterler de fragmanda yer alıyor. Son olarak fragman ile birlikte dizinin resmi isminin She-Hulk: Attorney at Law olacağını da öğrenmiş olduk.

    She-Hulk: Attorney at Law, 17 Ağustos'ta Disney Plus'ta yayınlanacak. Disney Plus 14 Haziran'da ülkemizde erişime açılacağı için rahat bir şekilde diziyi izleyebileceğiz. Dizinin başrolünde Tatiana Maslany bulunuyor, diğer isimler ise Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Tim Roth, Ginger Gonzaga ve Nicholas Cirillo. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    She-Hulk Fragman

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    she-hulk, marvel ve
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