Marvel'ın yeni Disney+ dizisi She-Hulk'tan ilk fragman geldi

Marvel bildiğiniz gibi sinema tarafındaki yoğunluğu dizi tarafında da sunmaya başladı. Her yıl birkaç farklı dizi sunan Marvel'ın yeni dizisi She-Hulk'tan da geçtiğimiz saatlerde ilk fragman geldi.
Fragmana baktığımızda daha önce de onaylandığı gibi Mark Ruffalo'yu yani Hulk'ı görebiliyoruz. Ayrıca yine ilk Hulk filminden tanıdığımız bazı kararakterler de fragmanda yer alıyor. Son olarak fragman ile birlikte dizinin resmi isminin She-Hulk: Attorney at Law olacağını da öğrenmiş olduk.
She-Hulk: Attorney at Law, 17 Ağustos'ta Disney Plus'ta yayınlanacak. Disney Plus 14 Haziran'da ülkemizde erişime açılacağı için rahat bir şekilde diziyi izleyebileceğiz. Dizinin başrolünde Tatiana Maslany bulunuyor, diğer isimler ise Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Tim Roth, Ginger Gonzaga ve Nicholas Cirillo. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
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