Türkiye'de internetten alışveriş yaygınlaşıyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2020”nin sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, 16 – 74 yaş grubunda internet kullanım oranı yüzde 79’a yükseldi. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 75,3 olarak kayıtlara geçmişti. İnternet kullanım oranı 16 – 74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 84,7, kadınlarda ise yüzde 73,3 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 90,7 seviyesine ulaştı. 2019’da bu oran yüzde 88,3 olarak kaydedilmişti.

TÜİK’in araştırmasına göre geniş bant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüze 89,9’a ulaştı. Söz konusu oran geçen yıl yüzde 87,9 seviyesindeydi. Buna göre, hanelerin yüzde 50,8’i sabit geniş bant bağlantıyla internete erişim sağlarken, yüzde 86,9’u mobil geniş bandı kullandı.

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İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı geçen yılın nisan ayı ile bu yılın mart ayı arasında yüzde 36,5 oldu. Bu oran bir önceki dönem yüzde 34,1 seviyesinde kaydedilmişti.

İnternetten alışveriş yaygınlaşıyor

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 40,2 olarak gerçekleşirken, kadınlarda yüzde 32,7 oldu. Bu oranlar bir önceki dönemlerde sırasıyla yüzde 38,3 ve yüzde 29,9 olarak gözlenmişti.

Söz konusu 12 aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 60,9'u giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 26,1'i kitap, dergi, gazete, yüzde 22,5'i online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma, yüzde 21,1'i kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 17,6'sı temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri, yüzde 17'si mobilya, ev aksesuarları, bahçe malzemeleri alımı yaptı.

En çok satın alınan ürünler giyim ve spor malzemeleri

Giyim ve spor malzemeleri erkekler tarafından yüzde 54,2, kadınlar tarafından da yüzde 68,5 ile internet üzerinden en çok satın alınan ürün grubu oldu. Aynı dönemde erkeklerde online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma yüzde 24,1 ile ikinci sırayı alırken bunu yüzde 22,5 ile kitap, dergi, gazete takip etti. Kadınlarda ise yüzde 31,5 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ikinci sırada yer alırken bunu yüzde 30,2 ile basılı kitap, dergi, gazete izledi.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyede-internet-kullanim-orani-yuzde-79-oldu/1952297

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