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    Türkiye'de internetten alışveriş yaygınlaşıyor

    TÜİK verilerine göre, 2020 yılında Türkiye'de internet kullanım oranı yüzde 79'a yükseldi. Bununla birlikte internet üzerinden alışveriş yapma oranların da da artış görüldü.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de internetten alışveriş yaygınlaşıyor
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2020”nin sonuçları açıklandı.

    Araştırmaya göre, 16 – 74 yaş grubunda internet kullanım oranı yüzde 79’a yükseldi. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 75,3 olarak kayıtlara geçmişti. İnternet kullanım oranı 16 – 74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 84,7, kadınlarda ise yüzde 73,3 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 90,7 seviyesine ulaştı. 2019’da bu oran yüzde 88,3 olarak kaydedilmişti.

    TÜİK’in araştırmasına göre geniş bant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüze 89,9’a ulaştı. Söz konusu oran geçen yıl yüzde 87,9 seviyesindeydi. Buna göre, hanelerin yüzde 50,8’i sabit geniş bant bağlantıyla internete erişim sağlarken, yüzde 86,9’u mobil geniş bandı kullandı.

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    İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı geçen yılın nisan ayı ile bu yılın mart ayı arasında yüzde 36,5 oldu. Bu oran bir önceki dönem yüzde 34,1 seviyesinde kaydedilmişti.

    Türkiye'de internetten alışveriş yaygınlaşıyor

    İnternetten alışveriş yaygınlaşıyor

    İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 40,2 olarak gerçekleşirken, kadınlarda yüzde 32,7 oldu. Bu oranlar bir önceki dönemlerde sırasıyla yüzde 38,3 ve yüzde 29,9 olarak gözlenmişti.

    Söz konusu 12 aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 60,9'u giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 26,1'i kitap, dergi, gazete, yüzde 22,5'i online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma, yüzde 21,1'i kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 17,6'sı temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri, yüzde 17'si mobilya, ev aksesuarları, bahçe malzemeleri alımı yaptı.

    En çok satın alınan ürünler giyim ve spor malzemeleri

    Giyim ve spor malzemeleri erkekler tarafından yüzde 54,2, kadınlar tarafından da yüzde 68,5 ile internet üzerinden en çok satın alınan ürün grubu oldu. Aynı dönemde erkeklerde online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma yüzde 24,1 ile ikinci sırayı alırken bunu yüzde 22,5 ile kitap, dergi, gazete takip etti. Kadınlarda ise yüzde 31,5 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ikinci sırada yer alırken bunu yüzde 30,2 ile basılı kitap, dergi, gazete izledi.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyede-internet-kullanim-orani-yuzde-79-oldu/1952297 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    lazer__ 1 gün en beğenilen
    tabiki küçük esnaf ile yüz göz olmamak için
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    programmer_onur (Onur ) 23 sa. (düzenlendi)
    AliExpress ve türevlerine istisnasız fahiş gümrük vergisi koydukları için iç pazarın online ürünleri de artık fahiş fiyatla satılıyor, ayrıca birçoğu da bulunamıyor.
    Yanıtla +3
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    avmevsimizamanı (sanane ulan sanane) 1 gün
    Küçük esnaf gözü yaşlı
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    ozbey08 (Özbey ) 1 gün
    birde şu kargo firmaları kendilerine bir çekidüzen verse. şube sayıları veya dağıtım araçlarının sayısı artsa
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    barabarabarbara 1 gün
    Gerçekten çevremde hala internetten telefon almaya korkan arkadaşlarım var "ya telefon yerine hıyar yollarlarlarsa" diyorlar kendilerine acıyorum açıkçası internette 3500 lira olan bir telefon mediamarkt teknosa gibi yerlerde 4500 e satılıyor akıl mantık işi değil.
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    001ATB (Ahmet Turan) 1 gün
    Hepsi burada candır
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    NT2L 1 gün
    Kazık atmayı adet edinen, kendini her zaman haklı gören insanlık ayıbı yerel esnafa kazandıracağıma gider başka birine kazandırırım daha iyi. Yerel esnaf daş yesin.
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    lazer__ 1 gün (düzenlendi)
    resim de efsane olmuş he ...haber Türkiye resim avrupa hemen bakaıyoruz sol baştanbaba gayet mutlu. protein ağırlıklı beslendiği için genel görünümü fit ..yüzünde stres, üzüntü, gelecek kaygısı, işten atılma korkusu,işsiz kalırsam nerede iş bulacam korkusular ile geçim derdi gibi tasalar yok. böylece ilerlemiş yaşına rağmen herhangi bir kırışıklık yüzünde yok.elinde i-mac tablet, dolu kredi kartının limiti ile mutlu mesut sörf yapıyor alışveriş sitelerindegeçiyoruz evin hanımınamevsimine göre tercih edilmiş bir tişört şort kombini bizi karşılıyor.gayet rahat oturmuş elde telefon siteleri geziyor. resimde görülen hali ile 1 doğum yapmış. ancak fit görünümünü koruyabilmesinde düşük karbonhidrat temelli beslenme yaptığı bununla birlikte düzenli spor yaptığı oldukça bellişimdi ise evin küçük kızı o da tableti almış mutlu mutlu birşeyler karıştırıyor bellisıradaki kişimiz büyükanneilerlemiş yaşına rağmen yüzü oldukça genç duruyor saçlarını boyatsa demezsin büyük annesportif giyimi hemen göze çarpıyor .belli ki hayat standartları bir emekliden yüksek ...düzenli spor yaptığını sportif ayakkabı tarzından anlamak zor değildiğer aile üyelerinin aksine dizüstü bilgisayarı tercih etmiş..eh tabi bu yaşlarda gözler biraz tırtlıyor ehehehe büyük ekran = büyük konfor hali ileburadan da büyük annenin konforu konusunda dikkatli davranmasının onun için bir lüks olmadığını söyleyebiliriz.son aile üyemiz büyük babakendisinin giyim konusunda hanımından fikir aldığı çok açık.spor tarzda giyinmesi ile bunu belli ediyor.yine büyük baba da ilerlemiş yaşına rağmen yüzü oldukça dinç gözükmekte. fit görüntüsü ve sportif tarzı ayrıca top sakallı imajı ile kendine iyi baktığı aşikar.gelelim evin mimarisinegerek sağlık açısından gerekse ferhalık ilkesi gereği evde halı yok.yerler zaten parke .pencere ve duvarların mimarisine de bakıldığında şehrin seçkin bir semtinde oturdukları hemen göze çarpıyor.eh böyle bir mutlu ailenin de evini çok rahat satın aldığını kirada oturmadığını söylemek yanlış olmaz.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    acaba hangi avrupa ülkesi
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Roby (Serdar ) 23 sa. lazer__
    Sen kafayı yemişsin . Genelimiz de çok farklı değil gerçi.
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    alex59 1 gün
    İnternette fiyatlar hem ucuz hemde çeşit çok daha fazla. Özellikle cazip indirimlerle bu ürünler mağazalara göre daha alınabilir oluyor.2.etken güvenli alışveriş: ürün almadan önce genelde doğru çıkan kullanıcı yorumları ve iade ettiğiniz bir ürünün parasının sorgusuz sualsiz hemen iadesi bana göre internette alışverişi en azından bilindik sitelerden yapınca çok daha cazip hale getiriyor.
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    Alqu 1 gün
    en çok satılanlarda kitap olacak diye ödüm koptu
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    ismailşanlı 1 gün Alqu
    Bunu anca hayal ederiz biz. Ülke olarak internet varken kitabı ne yapalım ama
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    lazer__ 1 gün en beğenilen
    tabiki küçük esnaf ile yüz göz olmamak için
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    E.R.W. (Evan Rachel Wood) 1 gün lazer__
    İnternette olanlar da kucuk esnaf hocam,kac tane kurumsal site var ki?
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    1101 kez okundu.
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