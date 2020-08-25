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    Atiye dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı

    Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin 2. sezonundan fragman geldi. Atiye 2. sezonu 10 Eylül'de yayınlanacak.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    1,4b
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    7
    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Atiye dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı
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    Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin 2. sezonundan fragman geldi. Dizinin 2. sezonu 10 Eylül’de yayınlanacak. Atiye, Netflix'in diğer Türk yapımı içeriklerine göre en beğenilen içerik olmuştu. 1. sezon gizemli bir şekilde bittiği için pek çok kişi 2. sezonu merakla bekliyor.

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    Dizinin 2. sezonunda Atiye paralel evrene geçiş yapıyor. Birince sezonda Atiye’nin ailesi ve arkadaşı rolündeki kişiler yeni sezonda Atiye’yi tanımıyor. En önemlisi de Atiye için büyük önem taşıyan Göbeklitepe ortadan kaybolmuş durumda. Göbeklitepe’nin ortadan kaybolmasının halka olumsuz etkileri oluyor. Atiye bu defa hem kendisi hem de toplum için bir gizemin peşine düşüyor. Ayrıca ilk sezondaki sembol de değişiyor.

    Ayrıca Bkz. "HBO dizisi Raised by Wolves’un yeni fragmanı yayınlandı"

    Atiye dizisinin başrolünde Beren Saat oynuyor. Kadrodaki diğer isimler arasında Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Civanova yer alıyor.

    Atiye dizisinin 2. sezon konusu (Spoiler):

    "Tüm gerçekleriyle yüzleşip, kendini kabul etmeyi öğrenen Atiye; istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gördükten sonra, ölen kardeşi Cansu'yu geri istemiştir. Göbeklitepe'deki boyut kapısından geçerek, kardeşinin hayatta olduğu bir olasılığa gider. Ancak bu olasılıkta hiç bir şey, alıştığı ve bildiği gibi değildir. Tanıdığı kimse Atiye'yi tanımamaktadır. Çünkü kardeşinin hala sağ olduğu bu yerde, Atiye ve hatta geldiği kapı olan Göbeklitepe hiç var olmamıştır...

    Daha önce kendi yoluna yürüyen Atiye, bu kez başkaları ve toplum için hareket etmeyi öğreniyor. Bu seferki, onun kahramanlığının aşka ve insanlığa adanma hikayesi..."



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    LeSRiSeL (orhan ) 8 sa.
    eh idare eder tekrar izlermiyim bilmiyorum kelebek etkisi gibi bişey oldu
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    adamlar günde 1 bölüm çekiyor !

    1 ayda 3 sezon çekiyor ! :D
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 gün
    Lan en sonunda hayvan gibi spoiler verdiniz fragmanda. Ne anladım şimdi bu işten.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 gün
    Aman ne büyük production gözlerimden yaş geldi sevinçten abbov. 😂
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 gün
    Netflix, habere ilk eklediğim linkteki videoyu gizlemiş. Yeniden yüklemişler. Yeni olanını habere ekledim. Uyarı için teşekkürler

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Bloodin 1 gün
    Fragman yayınlandı ama haber içeriğinde yok :)
    2 Yanıt Yanıtla
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    WeDneS (Ercan Turyan) 1 gün Bloodin
    Sorma ya öyle yazma madem demi
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