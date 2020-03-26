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    Türkiye'de karantina uygulanırsa/uygulanmazsa kaç kişiye koronavirüs bulaşacak? (Araştırma)

    Bir araştırma şirketi koronavirüsün Türkiye'de yayılımına ilişkin araştırma yaptı. Sosyal izolasyon tedbirleri uygulanırsa kaç kişiye, uygulanmazsa kaç kişiye virüs bulaşacağını analiz etti.
    4 sa.
    3,2b
    67
    19
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de karantina uygulanırsa/uygulanmazsa kaç kişiye koronavirüs bulaşacak? (Araştırma)
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    Koronavirüs salgının yavaşlatmak için insanlarla teması azaltmak ve sosyal izolasyon kuralına uymak gerekiyor. Türkiye’de 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yetkililer, diğer kişilerin zorunda olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini söylüyor. Bir araştırma şirketi, alınacak tedbirlerin ve sosyal izolasyonun önemini ortaya çıkarmak için 3 farklı sosyal izolasyon durumunda kaç kişiye koronavirüs bulaşacağını analiz etti.

    Türk halkı, sosyal izolasyon tedbirlerine uymazsa Haziran ayı sonunda ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bin olacak. Halkın ciddi önlemler alması durumunda 52 bin kişiye koronavirüs bulaşacak.

    Econix Araştırma tarafından yapılan araştırmada 3 senaryo oluşturuldu. Bu senaryolardaki temel değişken, sosyal izolasyon olarak belirlendi. Senaryolar 30 Haziran 2020’ya kadar modellendi. Sağlık Bakanlığı tarafından 11-23 Mart 2020 tarihleri arasında açıklanan veriler, salgının dünya genelindeki gidişatı, sağlık sisteminin mevcut kaynakları ve tıp literatüründeki verilere göre analiz yapıldı.

    1. senaryo: En iyi durum

    Eğer önlemler arttırılır ve sosyal izolasyon kurallarına uyulursa Türkiye'de 30 Haziran 2020 tarihine kadar 52 bin 614 vaka ve 2 bin 616 ölüm gerçekleşebilir.

    Vakaların zirveye ulaştığı dönemde yoğun bakım yatak ihtiyacının 856, nitelikli yatak ihtiyacının ise 3 bin 975 adet olacağı öngörülüyor. Mevcut sağlık altyapımızda bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabiliyor.

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    Türkiye'de karantina uygulanırsa/uygulanmazsa kaç kişiye koronavirüs bulaşacak? (Araştırma)
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    2. senaryo: Ortanca durum

    Tedbirlerin baskın olmadığı, kısıtlı tedbirlerin uygulandığı senaryoda 30 Haziran 2020 tarihinde 183 bin 922 vaka ve 9 bin 143 ölüm yaşanabilecek.

    Bu senaryoda vakaların zirve yaptığı dönemde yoğun bakım yatak ihtiyacı 2 bin 586, nitelikli yatak ihtiyacı ise 12 bin 8 olarak ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçlar kapsamında vakaların ülke genelinde nüfus oranında dağılması durumunda sağlık sisteminin kapasite aşımına uğramayabileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Ordu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli kuruldu"

    3. senaryo: En kötü durum

    Eğer sosyal izolasyon tedbirlerine uyulmazsa ve vaka artış hızı yavaş bir şekilde düşerse kötü bir tabloyla karşılaşacağız. Türkiye'de 30 Haziran 2020 tarihine kadar 3 milyon 705 bin 555 vaka ve 184 bin 213 ölüm gözlenebilir ve Haziran sonu itibari ile halen vaka artışının kontrol altına alınamayabileceği söylenebilir.

    Gözlenen vakaların zirve zamanında yoğun bakım yatak ihtiyacı 47 bin 891, nitelikli yatak ihtiyacı 222 bin 421 olarak hesaplandı. Söz konusu öngörüye göre, yoğun bakım ve nitelikli yatak ihtiyacı kapsamında Türkiye ‘deki sağlık sisteminin kapasite aşımına uğrayacağı belirtiliyor.

    Yoğun bakım kapasitenin yeterliliği tedbirlere bağlı

    Türkiye sağlık sistemi içerisinde 24 bin 71'i erişkin yoğun bakım yatağı ve 139 bin 403 nitelikli yatak bulunuyor. Yatakların yıllık ortalama doluluk oran ise yüzde 66.9 olduğu belirtiliyor.

    Kapasitenin yeterli gelmesi ve salgının sınırlandırılabilmesi için sosyal etkileşimin olabildiğince kısıtlanması, tüm toplumun ve özellikle yüksek risk grubu bireylerin izolasyonunun arttırılması kritik önem taşıdı.



    https://www.iha.com.tr/haber-koronavirusun-turkiyede-yayilimina-dair-3-senaryo-hazirlandi-835159/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    artemisbd (BARIS ) 2 sa. en beğenilen
    Koronadan ölmezsek bu erdo bizi açlıktan öldürür kesin, maaşsız işsiz gibi kaldık, işyeri korona sebebiyle kapalı, para yok diye ay başında maaş da gelmez... Evde hayat varsa ben o hayatı da var diyeni de...
    Koronadan ölmezsek bu erdo bizi açlıktan öldürür kesin, maaşsız işsiz gibi kaldık, işyeri korona sebebiyle kapalı, para yok diye ay başında maaş da gelmez... E...
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    smart1978 (X Y) 3 sa.
    twitter.com/...

    1 Yanıt Yanıtla +7
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    hazarcep (Hazar ) 3 sa. smart1978
    Fakir fukara dayısız ın işi daha zor
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    hazarcep (Hazar ) 3 sa. smart1978
    Fakir fukara dayısız ın işi daha zor
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    artemisbd (BARIS ) 2 sa. en beğenilen
    Koronadan ölmezsek bu erdo bizi açlıktan öldürür kesin, maaşsız işsiz gibi kaldık, işyeri korona sebebiyle kapalı, para yok diye ay başında maaş da gelmez... Evde hayat varsa ben o hayatı da var diyeni de...
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    smart1978 (X Y) 3 sa.
    twitter.com/...

    1 Yanıt Yanıtla +7
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    DEMİRCİEFE (Onur demir) 3 sa.
    bence hemen ilk etapta 20 gün tüm türkiye de tam eksizksiz tam olarak karantına uygulanmalı.maden bu virus 14 günde ortaya çıkıyor.o zaman belki kimlere virus bulaşmış belli olabilir..
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    Namaste. 3 sa.
    Dunyada millet eve kapandi, sadece ist da 1 milyon kisi toplutasima kullaniyor. Gidisat hic iyi gorunmuyor.
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    Pantherus IV 3 sa.
    2 numara en olası senaryo gibi geliyor bana.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 sa.
    Durum bu şekilde devam ederse, en geç Mayıs ayı içinde en kötü senaryoya hazır olmak zorundayız. Türkiye'de uygulanan önlemler tribünlere oynamaktan başka bir şey değil. Çarkı dönmeyen ekonominin dişlilerini de kırmamak için gerçeklerden uzak bir tablo çizilmeye çalışılıyor. İnsan hayatı ekonomik endişelerin altında ezdiriliyor. Çok geç olmadan sokağa çıkma yasağı getirilmeli ve vatandaşın bütün faturaları dondurulup, gıda ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu ülke zengininden fakirine, elini taşın altına koymalıdır.
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    hepsinerede 1 sa.
    sokağa çıkma uygulansın aynı gün neden sokağa çıkma yasağı uyguladınız denir.
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    MS4343 3 sa.
    Çin, diğer ülkelere sınırlarını kapattı!!







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    redoracle (yıldırım coolboy) 50 dk.
    Uganda bile çıkma yasağı uyguladı.

    Kimsenin izole olduğu,virüsü taktığı yok haberlerde hergün görüyoruz sunucular dışardakilerle röportaj bile yapıyor.

    Geçen hiçbir hastalık geçmişi olmayan 21 yaşında bir bayan öldü virüsten ama bizde ısrarla yaşlıları etkileyeceği sanılıyor hala,yaşlılardan fazlası tehlikede daha sıkı tedbirler alınılmalı.

    Büyük devletler bile ekonomilerinin çok kötü etkileneceğini söylemelerine rağmen sıkı tedbirleri devam ettiriyorlar, zaten o kadar ölüm hastalık tabi ki ekonomiyi bozacak erken alınsa da geç alınsa da tedbirler,yüzde seksenine bulaşacağı öngörülüyor nüfusun.

    Gereksiz harcamalar,dev bütçeli projelerle ilgilenilecek kaynakları boşa harcayacak zaman değil gerekirse diğer ülkeler gibi tüm kaynaklar insanlarımızı korumak,salgını en iyi şekilde atlatmak için kullanılmalı.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 45 dk.
    orta senaryoda bugünün 150 katı...
    .
    dünyaya orantılarsak haziranda 3,5 milyon ölüm, 75 milyon vaka.
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