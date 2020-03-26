Türkiye'de karantina uygulanırsa/uygulanmazsa kaç kişiye koronavirüs bulaşacak? (Araştırma)

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Koronavirüs salgının yavaşlatmak için insanlarla teması azaltmak ve sosyal izolasyon kuralına uymak gerekiyor. Türkiye’de 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yetkililer, diğer kişilerin zorunda olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini söylüyor. Bir araştırma şirketi, alınacak tedbirlerin ve sosyal izolasyonun önemini ortaya çıkarmak için 3 farklı sosyal izolasyon durumunda kaç kişiye koronavirüs bulaşacağını analiz etti.

Türk halkı, sosyal izolasyon tedbirlerine uymazsa Haziran ayı sonunda ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bin olacak. Halkın ciddi önlemler alması durumunda 52 bin kişiye koronavirüs bulaşacak.

Econix Araştırma tarafından yapılan araştırmada 3 senaryo oluşturuldu. Bu senaryolardaki temel değişken, sosyal izolasyon olarak belirlendi. Senaryolar 30 Haziran 2020’ya kadar modellendi. Sağlık Bakanlığı tarafından 11-23 Mart 2020 tarihleri arasında açıklanan veriler, salgının dünya genelindeki gidişatı, sağlık sisteminin mevcut kaynakları ve tıp literatüründeki verilere göre analiz yapıldı.

1. senaryo: En iyi durum

Eğer önlemler arttırılır ve sosyal izolasyon kurallarına uyulursa Türkiye'de 30 Haziran 2020 tarihine kadar 52 bin 614 vaka ve 2 bin 616 ölüm gerçekleşebilir.

Vakaların zirveye ulaştığı dönemde yoğun bakım yatak ihtiyacının 856, nitelikli yatak ihtiyacının ise 3 bin 975 adet olacağı öngörülüyor. Mevcut sağlık altyapımızda bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabiliyor.

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2. senaryo: Ortanca durum

Tedbirlerin baskın olmadığı, kısıtlı tedbirlerin uygulandığı senaryoda 30 Haziran 2020 tarihinde 183 bin 922 vaka ve 9 bin 143 ölüm yaşanabilecek.

Bu senaryoda vakaların zirve yaptığı dönemde yoğun bakım yatak ihtiyacı 2 bin 586, nitelikli yatak ihtiyacı ise 12 bin 8 olarak ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçlar kapsamında vakaların ülke genelinde nüfus oranında dağılması durumunda sağlık sisteminin kapasite aşımına uğramayabileceği belirtiliyor.

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3. senaryo: En kötü durum

Eğer sosyal izolasyon tedbirlerine uyulmazsa ve vaka artış hızı yavaş bir şekilde düşerse kötü bir tabloyla karşılaşacağız. Türkiye'de 30 Haziran 2020 tarihine kadar 3 milyon 705 bin 555 vaka ve 184 bin 213 ölüm gözlenebilir ve Haziran sonu itibari ile halen vaka artışının kontrol altına alınamayabileceği söylenebilir.

Gözlenen vakaların zirve zamanında yoğun bakım yatak ihtiyacı 47 bin 891, nitelikli yatak ihtiyacı 222 bin 421 olarak hesaplandı. Söz konusu öngörüye göre, yoğun bakım ve nitelikli yatak ihtiyacı kapsamında Türkiye ‘deki sağlık sisteminin kapasite aşımına uğrayacağı belirtiliyor.

Yoğun bakım kapasitenin yeterliliği tedbirlere bağlı

Türkiye sağlık sistemi içerisinde 24 bin 71'i erişkin yoğun bakım yatağı ve 139 bin 403 nitelikli yatak bulunuyor. Yatakların yıllık ortalama doluluk oran ise yüzde 66.9 olduğu belirtiliyor.

Kapasitenin yeterli gelmesi ve salgının sınırlandırılabilmesi için sosyal etkileşimin olabildiğince kısıtlanması, tüm toplumun ve özellikle yüksek risk grubu bireylerin izolasyonunun arttırılması kritik önem taşıdı.

https://www.iha.com.tr/haber-koronavirusun-turkiyede-yayilimina-dair-3-senaryo-hazirlandi-835159/

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