Geçeh hafta Sakarya, Bursa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da test günleri başlatan Togg, bu hafta da İstanbul’un yanı sıra Gaziantep, Samsun, Konya ve İzmir’de test günleri düzenliyor. Kullanıcılar Togg’un sitesindeki https://www.togg.com.tr/t10x-surus-deneyimi adresinden randevu oluşturup, T10X’i daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

2024 yılında sipariş veren kullanıcılar T10X’lerini herhangi bir çekiliş olmadan sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içinde teslim alıyor.

T10X test sürüşü takvimi şöyle:

Gaziantep: 15-18 Şubat Sankopark

Samsun: 15-18 Şubat Yeşilyurt AVM

Konya: 15-18 Şubat M1 Konya

İstanbul: 15-18 Şubat Nautilus AVM

İzmir: 16-18 Şubat Togg Bornova Deneyim Merkezi

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T10X 2024 donanım versiyonları ve özellikleri

Standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip “teknoloji ve konfor” paketiyle sunuluyor. Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.

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Togg T10X test günleri yeni şehirlerle devam ediyor