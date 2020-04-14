Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir günde 107 kişi hayatını kaybetti

Tam Boyutta Gör

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin koronavirüs bilençosuyla ilgili güncel rakamları paylaştı. Bakanın paylaştığı verilere göre, bugün 107 kişi daha koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Bakan Koca, bugün 33070 kişiye koronavirüs testi yapıldığını açıkladı. Test yapılan kişilerden 4062 tanesi pozitif çıktı. Böylelikle, Türkiye’de şimdiye dek yapılan toplam test sayısı 443626’ya yükselirken, toplam vaka sayısı da 65111 oldu.

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı bini aştı

Ayrıca Bkz. "Covid-19 enfeksiyonu geçiren tüm hastalar bağışıklık kazanmıyor"

Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1403’e çıktı. Bugün itibariyle yoğun bakımdaki toplam hasta sayısı 1809, toplam entübe hasta sayısı 1087, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4799 olarak açıklandı.

"Ölüm artış hızını yavaşlattık"

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, “Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. Türkiye, ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir. Ölüm artış hızının yavaşlaması, mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir.” şeklinde konuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.