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    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir günde 107 kişi hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bugün 107 kişi vefat etti ve toplam vefa eden kişi sayısı 1403 olarak duyuruldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir günde 107 kişi hayatını kaybetti
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin koronavirüs bilençosuyla ilgili güncel rakamları paylaştı. Bakanın paylaştığı verilere göre, bugün 107 kişi daha koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

    Bakan Koca, bugün 33070 kişiye koronavirüs testi yapıldığını açıkladı. Test yapılan kişilerden 4062 tanesi pozitif çıktı. Böylelikle, Türkiye’de şimdiye dek yapılan toplam test sayısı 443626’ya yükselirken, toplam vaka sayısı da 65111 oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'de koronavirüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı bini aştı

    Ayrıca Bkz. "Covid-19 enfeksiyonu geçiren tüm hastalar bağışıklık kazanmıyor"

    Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1403’e çıktı. Bugün itibariyle yoğun bakımdaki toplam hasta sayısı 1809, toplam entübe hasta sayısı 1087, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4799 olarak açıklandı.

    "Ölüm artış hızını yavaşlattık"

    Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, “Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. Türkiye, ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir. Ölüm artış hızının yavaşlaması, mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir.” şeklinde konuştu.



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    Gt95 (hakan dinler) 1 sa. en beğenilen
    Rabbül Alemin İmanlı KELİME-İ ŞEHADET ile çene kapamayı nasip etsin bizlere Ölüm ebedi Sonsuz Hayata Gerçek yaşama uyanıştır
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    eylül kabus (eylül ) 12 dk.
    Ölünce bilince ne olur? Ölüm bilinç/benlik için bir son mu? hep düşündüğüm şeyler bunlar.
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    Rocksolidv (Soul ) 22 dk.
    Bu veriler her zaman ki gibi inandırıcı değil..
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    CleanCoders (Fatih ) 7 dk. Rocksolidv
    yakınlarından çok kişiyi kaybetmiş olmalısın. ben de yakınlarımdan çok kişi kaybetseydim bende inanmazdım. şuan benim inanmamamı gerektirecek bir gözlemim olmadı.
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    NaciAydinlar 23 dk. yeni yorumcu
    Hayatını kaybeden hetkezin mekanı cennet olun yakınlatına bai sağlığı dilerim
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    huntedman (ahmet yılmaz) 39 dk.
    Birileri bir hesap yapmış. İlginç.

    (Toplam vefat / Toplam vaka)

    5 Nisan - 574/27069 = 0.021
    6 Nisan - 649/30217 = 0.021
    7 Nisan - 725/34109 = 0.021
    8 Nisan - 812/38226 = 0.021
    9 Nisan - 908/42282 = 0,021
    10 Nisan - 1006/47029 = 0,021
    11 Nisan - 1101/52167 = 0,021
    12 Nisan - 1198/56956 = 0,021
    13 Nisan - 1296/61049 = 0,021
    14 Nisan - 1403/65111 = 0.021
    2 Yanıt Yanıtla
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    Jose_Gökhan 34 dk. huntedman
    Bu hesabın nedeni sayıların çok büyük olması.Ama ölüm sayıları doğru verilmiyor.En ufak bir güvenim yok bu hükümete.Seçim günü sayımı durduran adamlardan ne beklenir ki.Birde tutturmuşlar avrupada doktor,hastane yokmuş,önlem almamışlar falan diye milleti kekliyorlar.Bir bakın bakalım macron ne zaman önlem aldı.İtalya da ki doktor sayısı bizim ülkeninkinden fazla
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 6 dk. huntedman
    Evet bunu gördüm ben de. İşlem sonucunda biraz fazla basamak atılıyor bence. Bugün için ölüm sayısının 71-137 sayıları arasında olması 0.021 oranı için yeterliydi.
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    kingsix (Murat Arman) 39 dk.
    Evde kalin arkadaslar durumu ciddiye alin
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    lunique 1 sa.
    Aslında burda sorulacak bir kaç soru var. Mesela bakılan testler kart test mi yoksa sürüntü ile bakılan pcr testler mi? Pcr bakılıp negatif ve pozitif vaka sayısı nedir? Yogun bakımlarda covid tanımlı hasta sayısı ne kadar? Zatürre teşhisi ile ne kadar kişi yoğun bakımda?
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    Mustafa Dümen (Mustafa Arda) 1 sa.
    Çalışıyoruz, özel sektör işte. Rabbim korusun.
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    zerenerhan (Erhan Zeren) 1 sa.
    Evden çıkmayın acil durum olmadıkça lütfenn
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    Yılmaz1907 (Yılmaz Soylu) 1 sa.
    Bence bu konunun yeri konu dışı olmamalı.
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