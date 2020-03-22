Türkiye'de koronavirüsten ölen hasta sayısı 30'a ulaştı

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Türkiye'deki koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı günden güne artıyor. Buna bağlı olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış söz konusu.

Neredeyse her gün akşam saatleride konuyla ilgili bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durumla ilgili son verileri kamuoyuyla paylaştı.

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Risk almayalım, hayat eve sığar!

Yeni can kayıplarının olduğunu vurgulayan Koca, vaka sayılarında artış olduğuna dikkat çekti. Ayrıca mümkün olduğunca çok sayıda test yapıldığını da sözlerine ekledi.

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Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki gidişatla ilgili son açıklamaları şu şekilde:

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

https://twitter.com/drfahrettinkoca

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