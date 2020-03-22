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    Türkiye'de koronavirüsten ölen hasta sayısı 30'a ulaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Türkiye bilançosu hakkında son verileri paylaştı. Vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Koca bugün 9 hastanın daha vefat ettiğini duyurdu.
    6 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Türkiye'de koronavirüsten ölen hasta sayısı 30'a ulaştı
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    Türkiye'deki koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı günden güne artıyor. Buna bağlı olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış söz konusu.

    Neredeyse her gün akşam saatleride konuyla ilgili bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durumla ilgili son verileri kamuoyuyla paylaştı.

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    Risk almayalım, hayat eve sığar!

    Yeni can kayıplarının olduğunu vurgulayan Koca, vaka sayılarında artış olduğuna dikkat çekti. Ayrıca mümkün olduğunca çok sayıda test yapıldığını da sözlerine ekledi.

    Ayrıca Bkz. "Twitter, Elon Musk’ın koronavirüs tweetini silmeyecek"

    Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki gidişatla ilgili son açıklamaları şu şekilde:

    "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

    BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    blackzeros 5 sa. en beğenilen
    20 mart - 3656 test
    21 mart - 2953 test
    22 mart - 1758 test

    hastalik bulasmasiyla test yapilma arasinda belli bir sure vardir, alinan onlemlerin etkisini gormek 7-10 gun arasi surebilir.
    20 mart - 3656 test 21 mart - 2953 test 22 mart - 1758 test hastalik bulasmasiyla test yapilma arasinda belli bir sure vardir, alinan onlemlerin et...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold (Ramazan ş.) 2 sa.
    Acil bir durum olmadığı sürece evdeyim.
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    daracablack (Ahmet Batmaz) 3 sa.
    Malesef giderek italyaya yaklaşıyoruz ve bu gerçekten üzücü.Evde kal çağrılarına hiç kimse uymuyor herkes dışarda ve hastalık koldan kola geziyor.Gül gibi evinde oturup film izlemek varken neden dışarıda geziyorsunuz anlam veremiyorum.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 3 sa.
    Her geçen gün artıyor bir an önce çaresi bulunsun artık
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 4 sa.
    Evden çıkmıyorum ve beklemedeyiz. Umarım en kısa sürede atlatırız.
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    lextor (Ömer ) 4 sa.
    İzmirden bir cenaze görüntüsü, karadeniz tarafından bir cenaze görüntüsü geldi. Edirne'de Almanyadan gelen bir vatandaş covid-19 belirtisiyle hastanede karantinada bilgisi gördüm, trakya tarafında ölen 80 > bir vatandaşın covid-19 sebebiyle öldüğü düşünülüyor, tanıdığımız bir dostumuz aniden fenalaşarak zatürre oldu -tanı bilinmiyor beklemedeyiz- askerde ki kuzenim on günde ağır soğuk algınlığı geçirdi -şubat civarı- ardından zatürre olup hastahanede yatıp iyileşti... Gerçekten sadece zatüre miydi?

    Kısaca virüs dört bir yana yayılmış ve sanılanın aksine bu yılın başında zaten ülkemize girmiş.

    Bu sayılar şunu gösteriyor; virüs ülkemizde rüzgar gibi yayılacak. Millet halayını çekip askerini uğurlasın, düğününü yapsın, sahilde balığını tutup aniden gelen bir istekle yürüyüş sporuna başlasın...

    Her geçen gün ölüm sayısı arttıkça, cesetler yıkanmadan cenaze namazıları kılınmadan defnedildikçe ve bunların bilgisi televizyonda gösterildikçe insanımız işin ciddiyetine varacak gibi.

    Yaşlılar bu virüs için Çin'de ilaç bulunduğunu bir iki haftaya bize ulaşacağınmı sanıyor malum kanallar yüzünden.

    Hükümet panik oluşturmamaya çalışıyor -ki güzel- lakin iş kontrolden çıkmadan Cumhurbaşkanının Sağlık Bakanın televizyona çıkıp yanlış olsada artık panik bir duruma geçeceğimizi belirtmesi gerek.
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 4 sa.
    İranlı kardeşlerimiz gibi evde kalın.ALLAH İran ve Türkiye'yi korusun.
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    huntedman (ahmet yılmaz) 5 sa.
    Hangi illerde yoğun olduğu açıklanmalı ve ona göre alınacak önlemler artırılmalı, gerçi alınacak pek önlemde kalmadı gibi.

    Bu değerlere göre insanlar vaka azmış deyip iyici boşvermesin.

    Ondan ötürü gerçek değerler açıklanmalı ve daha çok test yapılmalı.
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    vs-fb (Vn S) 5 sa.
    Şeffaflık deyipte test sayisini azaltmak nedir arkadaş. Bu resmen vaka sayısını manipüle etmek. Acilen test sayısı artmalı.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 sa.
    Bence binlerce vaka var ama yavaş yavaş yükseltiyorlar. Bir anda her şeyi açıklamak büyük şoka sebep olacağı (ekonomik olarak) böyle yapıyorlar.

    İzleyin ve görün.
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    1838 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    koronavirüs, Türkiye Haberleri ve
    4 etiket daha covid-19 fahrettin koca sağlık bakanı Bilim ve Teknoloji
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