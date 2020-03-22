Twitter, Elon Musk’ın koronavirüs tweetini silmeyecek

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Milyarder girişimci Elon Musk tarafından yakın zamanda atılan ve “çocukların bir bakıma Kovid-19 virüsüne karşı dayanıklı olduğunu” söyleyen tweet, bulgulara göre yanlış olduğu için oldukça tepki çekmişti. Buna yönelik olarak Twitter’dan açıklama geldi.

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Yapılan açıklamaya göre Facebook gibi yanlış bilgiyle savaşmak ve salgın konusunda paniği azaltmak amacıyla harekete geçen Twitter, Musk’ın attığı tweetin gönderi kurallarına aykırı olmadığını tespit etti. Uzmanların açıklamalarına göre yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar risk grubunda olsa da gençler ve çocuklar virüse karşı bağışık değil.

Twitter’ın salgına yönelik olarak güncellenen kuralları arasında yer alan maddelerden bir tanesi, kanıtlanmış ve temelli bilimsel verileri reddeden, bölgesel otoriteler tarafından ortaya atılan kararları görmezden gelen içerikleri yasaklıyor.

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Twitter’ın ifadesine göre Musk’ın ifadesi, bilim insanlarının tespitleriyle uyumsuzluk içermiyor. Bu sebeple tweetin silinmesi için de herhangi bir sebep bulunmuyor. Twitter ayrıca güvenilir bilimsel kaynaklardan aldığı bilgilerle neyin yanlış neyin doğru olduğuna karar verecek ve buna göre hareket edecek.

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