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    Twitter, Elon Musk’ın koronavirüs tweetini silmeyecek

    Twitter'ın koronavirüs hakkında yanlış bilgiyle mücadele için değiştirdiği kuralları Elon Musk'ın çiğnediğine yönelik ifadeler yalanlandı ve tweetin silinmemesine karar verildi.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Twitter, Elon Musk’ın koronavirüs tweetini silmeyecek
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    Milyarder girişimci Elon Musk tarafından yakın zamanda atılan ve “çocukların bir bakıma Kovid-19 virüsüne karşı dayanıklı olduğunu” söyleyen tweet, bulgulara göre yanlış olduğu için oldukça tepki çekmişti. Buna yönelik olarak Twitter’dan açıklama geldi.

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    Yapılan açıklamaya göre Facebook gibi yanlış bilgiyle savaşmak ve salgın konusunda paniği azaltmak amacıyla harekete geçen Twitter, Musk’ın attığı tweetin gönderi kurallarına aykırı olmadığını tespit etti. Uzmanların açıklamalarına göre yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar risk grubunda olsa da gençler ve çocuklar virüse karşı bağışık değil. 

    Twitter’ın salgına yönelik olarak güncellenen kuralları arasında yer alan maddelerden bir tanesi, kanıtlanmış ve temelli bilimsel verileri reddeden, bölgesel otoriteler tarafından ortaya atılan kararları görmezden gelen içerikleri yasaklıyor.

    Ayrıca Bkz. "American Airlines, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor"

    Twitter’ın ifadesine göre Musk’ın ifadesi, bilim insanlarının tespitleriyle uyumsuzluk içermiyor. Bu sebeple tweetin silinmesi için de herhangi bir sebep bulunmuyor. Twitter ayrıca güvenilir bilimsel kaynaklardan aldığı bilgilerle neyin yanlış neyin doğru olduğuna karar verecek ve buna göre hareket edecek. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 5 sa. en beğenilen
    twitter basina cok buyuk is aldi. simdi her soylenen, her yazilan sozun yargici olmak durumunda. yanlis yada gec yargida bulundugunda elestirilerin ve davalarin hedefi haline gelecek.
    twitter basina cok buyuk is aldi. simdi her soylenen, her yazilan sozun yargici olmak durumunda. yanlis yada gec yargida bulundugunda elestirilerin ve davalarin...
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    eAkman (hic yok) 4 sa.
    Donanimhaber mi mahmure mi belli degil.
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    darkaura 5 sa. en beğenilen
    twitter basina cok buyuk is aldi. simdi her soylenen, her yazilan sozun yargici olmak durumunda. yanlis yada gec yargida bulundugunda elestirilerin ve davalarin hedefi haline gelecek.
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