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    Türkiye’de ne kadar kripto para yatırımcısı var?

    En az bir kere kripto para transferi yapanların temel alındığı istatistiğe göre Türkiye’de nüfusun neredeyse yarısı kripto para piyasası ile ilgilenmeye başladı. 
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    Kripto para kullanımı konusunda Avrupa’nın ilk dünyanın ise sayılı ülkelerinden birisi haline gelen Türkiye’de gerçek anlamda ne kadar yatırımcı bulunuyor? Dünya Bankası ve Bloomberg’in anketi sürpriz rakamı gözler önüne serdi.

    Kripto para yatırımcı istatistiği

    Geçtiğimiz ay en az bir kere kripto para transferi yapan kullanıcıların temel alındığı istatistiğe göre Dünya çapında 900 milyon insan kripto para piyasası ile ilgileniyor. Lider ise 300 milyon kişi ile Hindistan.

    Yasakların olduğu Çin’de 93 milyon yatırımcı olduğu görülüyor ki bunların VPN tarzı bypass çözümleriyle yatırım yaptığı tahmin ediliyor. Nijerya ise 63.8 milyon yatırımcı ile üçüncü sırada yer alıyor.

    Türkiye’de en az bir kere ticaret yapmış kişi sayısının 35 milyon olduğu görülüyor ki neredeyse nüfusun yarısına ulaşmış durumda. Ülkemizde HOT, Ceek, RACA gibi pek çok projeye büyük yatırımlar yapmış kişilerin olması bu anlamda şaşırtıcı değil. Hemen önümüzde 43 milyon ile ABD, arkamızda ise 33.9 milyon ile Rusya geliyor.

    Asya ülkelerinin kripto para dünyasında büyük bir ağırlığının olduğu gözlerden kaçmıyor ve toplam yatırımcının yarısından fazlası bu kıtada. Kuzey ve Güney Amerika kıtaları sonraki yoğunluğun olduğu bölgeler. Avrupa kıtası ise oldukça geride kalmış.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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