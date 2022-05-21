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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de maymun çiçeği iddiası: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

    Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildiğinin iddia edilmesi büyük panik yarattı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi.
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    Türkiye'de maymun çiçeği iddiası: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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    Dünya henüz koronavirüs salgınını tam olarak atlatamamışken, birçok ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü toplumu paniğe sevk etti. Ortaya çıkan yeni virüsün görüldüğü ülke sayısı günden güne artarken Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı.

    Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yakın takibe aldığı maymun çiçeği (monkeypox) hastalığının Türkiye'de de görüldüğü iddia edildi. Avrupa ülkelerinde hızla yayılan virüsün ülkemizde de ortaya çıktığının iddia edilmesi kısa sürede vatandaşlarda büyük endişe uyanmasına neden oldu.

    Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi iddiası Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yalanlandı. Edinilen bilgiye göre Türkiye'de henüz maymun çiçeği virüsü tespit edilmedi.

    Türkiye'de maymun çiçeği iddiası: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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    Maymun Çiçeği virüsü nedir? Nasıl bulaşır?

    İlk olarak 7 Mayıs 2022 tarihinde İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığı ile aynı aileden geliyor. Genelde yakın temasla bulaşan bu virüs yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini belli ediyor. Yüksek ateş, baş ağrısı, boyun, lenf bezlerinde şişme ve aşırı halsizlik de semptomları arasında.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olağanüstü toplandı

    Maymun çiçeği virüsünün giderek yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün olağanüstü toplantı düzenledi. DSÖ, Avrupa’da 100’den fazla doğrulanmış maymun çiçeği virüsü vakasının görülmesinin ardından, yaz aylarında düzenlenecek festivaller ve partilerle virüsün Avrupa’da yayılmasının hızlanacağı uyarısında bulundu.

    Türkiye'de maymun çiçeği iddiası: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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    İngiliz yetkililer ise birçok vakanın henüz tespit edilmediğini ve vaka sayısının hızla artmasını beklediklerini söylüyor. Avrupa ülkeleri ve ABD’ye yayılan virüs şu ana kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, Belçika, İsveç, ABD, İtalya, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya'da tespit edildi. Söz konusu ülkeler maymun çiçeği hastalığına karşı alarma geçti.

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    supervisorberk 3 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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