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    2022'de Türkiye'de satılan her beş elektrikli otomobilden biri Mercedes-EQ oldu

    2022 yılında 4 yeni EQ modelini satışa sunan ve 1.559 adet elektrikli otomobil satan Mercedes-Benz, 2023’te satışlarındaki elektrikli otomobil payını %10’un üzerine çıkarmayı hedefliyor.
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    Türkiye'de satılan her beş elektrikliden biri Mercedes oldu Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, yıl boyunca devam eden yarı iletken ve lojistik engellerine rağmen güçlü talep sayesinde toplam satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 16 artırarak yaklaşık 25 bin araç seviyesine ulaştırdı.

    Markanın 2022 yılında binek otomobil satışları, bir önceki yıla göre yüzde 21,2 artarak 18 bin 630 adede ulaştı ve bu sayede marka, premium segment otomobillerde en yüksek satış adedine ulaşarak liderliğe yerleşti. Şirketin hafif ticari araç satışları da önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı. Mercedes-Benz, 8+1 yolcu taşımacılığında liderliğini korudu.

    Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı artacak

    Elektrikli model atağına devam eden Mercedes-Benz, 2022 yılında 4 farklı elektrikli modeli pazara sundu. 2025'ten itibaren, tüm yeni araç mimarilerinin yalnızca elektrikli olacağını ve müşterilerin her model için tamamen elektrikli bir alternatif seçebileceğini açıklayan Mercedes-Benz, 2022 yılında Türkiye'de 1.559 adet elektrikli araç satışı ile 2021 yılına göre yüzde 365 büyüme kaydetti. Türkiye’de satılan her beş elektrikli otomobilden biri EQ markalı oldu. Mercedes-Benz Otomotiv, 2023 yılında elektrikli otomobil satışlarının toplam satışları içerisindeki payını yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedefliyor.

    Türkiye'de satılan her beş elektrikliden biri Mercedes oldu Tam Boyutta Gör
    “2022 yılını çarpıcı sonuçlarla kapatmaktan memnunuz” diyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “2039 itibarıyla karbon nötr olmak gibi hem iddialı hem de önemi giderek artan iklim krizi karşısında, elektrikli araç satışlarında önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmeyi planladığımız rekorlar serisini başlattık. Sene başında tek şarjla 1.000 km menzile ulaşan EQXX ile Mercedes-Benz mühendisliğinin elektrikli otomobillere nasıl bir gelecek çizdiğini hep beraber gördük.

    Bu yıl Türkiye’de lansmanını yaptığımız, üstün özellikleriyle dikkat çeken EQS’in yanı sıra, sportif üst sınıf sedanımız EQE, EQA ve EQB modellerimiz, otomotivde elektrikli otomobiller için yeni standartlar belirleyen yaklaşımımızın müşterilerimizin beklentilerine cevap vererek genel kabul sağladığını gösterdi" şeklinde konuştu.

    2023 yılı hedeflerini anlatan Bekdikhan, “2023 heyecan dolu bir yıl olacak. Yaratacağımız yeni ekosistemle müşteri odaklılığına yeni bir standart ve ölçüt getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda yalnızca en iyi müşteri deneyimi için yeni bir rekabet kültürü doğmasına ve lüks perakende sektöründe köklü bir değişimin başlamasına da öncülük edeceğiz.

    Ülkemizde otomobil şarj altyapısındaki yatırımlarla birlikte, elektrikli otomobil satışlarımızın payının daha da artmasını ve toplam satışlar içinde yüzde 10’un üzerine çıkacağını öngörmekteyiz. 2023 yılında, merakla beklenen Yeni E-Serisi ve CLE modellerimizi bu sene içinde müşterilerimizle buluşturmayı ve premium segmentteki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Mercedes-Benz’in çok net bir hedefi var: En çok arzu edilen otomobilleri yapmak. 2023 yılında da bu sözümüzü tutmaya devam edeceğiz” dedi. 

    Türkiye'de satılan her beş elektrikliden biri Mercedes oldu Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ise; “Hafif ticari araçlarda 2022, pandemiden bu yana devam eden lojistik sorunlarına bağlı olarak son iki aya kadar satışların görece zayıf gerçekleştiği bir yıl oldu. Ancak özellikle aralık ayında bu sorunları büyük ölçüde çözerek, bekleyen talebi karşılamada önemli yol kat ettik. 8+1 yolcu taşımacılığındaki liderliğimizi 2022 yılında da korumanın mutluluğunu yaşıyoruz.

    Yılın ilk 11 ayında, ortalama aylık satış sayılarımız yaklaşık 420 araç seviyesinde yer alırken, sadece aralık ayında 1.650 adedin üstüne çıktık. Böylece, hafif ticari araçlar kategorisindeki 26 yıllık tarihimizdeki en yüksek aylık satış adedine ulaştık. Yılın son ayında orta segmentte satılan her üç hafif ticari araçtan biri Mercedes-Benz Vito oldu. Yine aynı ayda, hafif ticari araç kategorisinde şimdiye kadarki en yüksek pazar payını yüzde 33,8 ile elde ettik. 2022’de Mercedes-Benz Vito’nun ülkemizdeki yirmi beşinci yaş gününü, 40 bin adedi aşan satış rakamıyla kutladık.

    Öte yandan, pandemiden bu yana değişen aile alışkanlıkları trendlerine paralel olarak karavana dönüştürülebilen Sprinter’le müşterilerimize Mercedes-Benz lüksünü ve konforunu, ihtiyaçlara göre özelleştirilebilen bir altyapı ile sunmuş olduk. 2023 yılında tedarik ve lojistik sorunlarının 2022'ye göre görece azalacağını öngörüyoruz. Piyasa koşullarına paralel olarak artan pazar içerisinde çevik adımlar atarak, performansımızı sürdürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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