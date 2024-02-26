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    Anlık Bildirim

    %100 elektrikli Renault 5, retro tasarımıyla Cenevre'de tanıtıldı

    Yeni Renault 5, üç farklı motor ve iki farklı batarya seçeneğiyle Fransız markanın geniş müşteri kitlesine hitap etme vizyonunu sürdürecek.                       

    2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nın başlamasıyla birlikte merak edilen yeni otomobiller de tanıtılmaya başlandı. Bunlar arasında başı çekenlerden biri de elbette yeni Renault 5. Konsept çalışması gibi görünen retro tasarıma sahip yeni Renault 5 E-Tech Electric, Avrupa'da 25 bin euro civarından başlayan fiyatlarla satılacak.

    Yeni Renault 5, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Renault 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault 5'in dış tasarımına baktığımızda, 2021 yılında tanıtılan konsept versiyonu üzerinde çok da değişiklik yapılmadığını görüyoruz. Kompakt modelin dış tasarımındaki ön-arka aydınlatmalar ve geniş çamurluklar, ikonik Renault 5 modeline gönderme yapıyor. Yan taraftan bakıldığında ise çift renkli 18 inç jantlar, C sütununa gizlenen arka kapı kolu, gövde rengiyle kontrast oluşturan yan ayna ve tavan dikkat çekiyor.

    %100 elektrikli model; 3.92 metre uzunluğa, 1.77 metre genişliğe, 1.5 metre yüksekliğe ve 2.54 metre aks mesafesine sahip. Clio'dan daha küçük olan model, AmpR Small platformu üzerine inşa edilen ilk model olarak karşımıza çıkıyor. Renault 5, kullanıcısına 326 litre bagaj hacmi sunuyor. Karşılaştırmak gerekirse, yeni Clio'nun Tce 90 versiyonunda bu değer 391 litre.

    İç mekan

    Yeni Renault 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault 5'in iç mekanı da dış tasarımı gibi eğlenceli bir tasarıma sahip. Fransız markanın diğer yeni modellerinden tanıdığımız direksiyon simidi ve aynı panel içerisine toplanmış sürücü odaklı ekranlar hemen dikkat çekiyor. Dijital gösterge paneli, versiyona göre 7 veya 10 inç olarak tercih edilebilirken merkezdeki ekran tüm versiyonlarda 10 inç olarak yerini koruyor.

    Motor ve batarya

    Kompakt modelin giriş seviyesindeki 40 kWsa bataryalı versiyon 1350 kilogram, 52 kWsa bataryalı üst versiyon ise 1450 kilogram ağırlığa sahip. Otomobildeki motorun 70, 90 ve 110 kW güç üreten üç farklı versiyonu mevcut. Giriş seviyesinde 70 kW (95 hp) azami güç ve 215 Nm azami tork sunan bir motor görev yapıyor. En üst versiyonda ise 110 kW (150 hp) güç ve 245 Nm tork sunan bir motora geçiş yapılıyor. Renault 5'in güçlü versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyeden kısa sürede tamamlarken maksimum 150 km/s hıza çıkabiliyor.

    Yeni Renault 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Küçük batarya Renault 5'in WLTP'ye göre 300 kilometre mesafe kat edebilmesini sağlıyor. Büyük bataryada ise menzil 400 kilometreye kadar çıkıyor. AC şarj desteği her iki versiyonda da maksimum 11 kW ancak DC yani hızlı şarj hızı batarya büyüklüğüne göre sırasıyla 80 kW ve 100 kW olarak değişiyor. Hızlı şarj ile bataryanın %15-80 arası dolumu yarım saat sürüyor. Renault 5'in giriş seviyesindeki 70 kW'lık versiyonda DC şarj desteği sunulmuyor.

    Renault 5, 500 kg'a kadar römork çekme kapasitesine sahip. Ayrıca otomobilde bağımsız arka süspansiyon, V2L özelliği, ısı pompası ve rejeneratif fren sistemi gibi özellikler de mevcut. 

    Kaynakça https://media.renault.com/renault-5-e-tech-electric-the-electric-renaulutionary-pop-icon?lang=eng https://www.motor1.com/news/710049/2024-renault-5-debut-specs/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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