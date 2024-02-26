%100 elektrikli Renault 5, retro tasarımıyla Cenevre'de tanıtıldı

2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nın başlamasıyla birlikte merak edilen yeni otomobiller de tanıtılmaya başlandı. Bunlar arasında başı çekenlerden biri de elbette yeni Renault 5. Konsept çalışması gibi görünen retro tasarıma sahip yeni Renault 5 E-Tech Electric, Avrupa'da 25 bin euro civarından başlayan fiyatlarla satılacak.
Yeni Renault 5, özellikleriyle neler sunuyor❓
%100 elektrikli model; 3.92 metre uzunluğa, 1.77 metre genişliğe, 1.5 metre yüksekliğe ve 2.54 metre aks mesafesine sahip. Clio'dan daha küçük olan model, AmpR Small platformu üzerine inşa edilen ilk model olarak karşımıza çıkıyor. Renault 5, kullanıcısına 326 litre bagaj hacmi sunuyor. Karşılaştırmak gerekirse, yeni Clio'nun Tce 90 versiyonunda bu değer 391 litre.
İç mekan
Motor ve batarya
Kompakt modelin giriş seviyesindeki 40 kWsa bataryalı versiyon 1350 kilogram, 52 kWsa bataryalı üst versiyon ise 1450 kilogram ağırlığa sahip. Otomobildeki motorun 70, 90 ve 110 kW güç üreten üç farklı versiyonu mevcut. Giriş seviyesinde 70 kW (95 hp) azami güç ve 215 Nm azami tork sunan bir motor görev yapıyor. En üst versiyonda ise 110 kW (150 hp) güç ve 245 Nm tork sunan bir motora geçiş yapılıyor. Renault 5'in güçlü versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyeden kısa sürede tamamlarken maksimum 150 km/s hıza çıkabiliyor.
Renault 5, 500 kg'a kadar römork çekme kapasitesine sahip. Ayrıca otomobilde bağımsız arka süspansiyon, V2L özelliği, ısı pompası ve rejeneratif fren sistemi gibi özellikler de mevcut.
Kaynakça https://media.renault.com/renault-5-e-tech-electric-the-electric-renaulutionary-pop-icon?lang=eng https://www.motor1.com/news/710049/2024-renault-5-debut-specs/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.