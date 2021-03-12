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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault da logosunu yenileyeceğini duyurdu: İşte yeni logo

    Elektrikli araç markasına dönüşme yolunda logo değişimine giden markalara Renault da katılıyor. Yeni logosunun ön tanıtımını yapan Fransız marka, bu logoyu taşıyan ilk model için 2022'yi işaret etti.
    12 Mart 2021, 17:10 (Güncellendi, 2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2

    Renault da logosunu yenileyeceğini duyurdu: İşte yeni logo
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    Otomotiv devleri elektriğe geçişle birlikte yeni bir marka kimliği yaratma yarışına başladı. Son dönemde Volkswagen, Kia, Opel ve Peugeot gibi bazı üreticilerin logo değişimine şahit olduk. Bu furyaya katılan son üretici de Renault oldu.

    Fransız üretici Renault, ürün gamını elektriklendirme süreci kapsamında şirket logosunun da değişeceğini onayladı. 1992 yılında oluşturulan ve 2015'te elden geçirilen son logonun artık eskimeye başladığının belirtildiği açıklamada yeni logonun tıpkı diğer markaların yaptığı gibi 2 boyutlu olacağı açıklandı.

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    Renault'nun yeni logosunu aslında geçtiğimiz aylarda tanıtılan elektrikli Renault 5 konsepti üzerinde görmüştük. Dijital ortamda daha güzel görünecek bir logo üzerinde 2019'dan beri çalıştıklarını belirten marka yetkilileri, logoyu söz konusu konsept üzerinde sergiledikten sonra güzel geridönüşler aldıklarını ve bu değişikliği uygulamaya koymaya karar verdiklerini belirtti.

    Renault da logosunu yenileyeceğini duyurdu: İşte yeni logo
    Tam Boyutta Gör

    Yeni logo diyoruz fakat Renault'nun da bu konuda bir nevi eskiye döndüğünü belirtmekte fayda var. Zira Renault 5 üzerindeki logonun tasarımına baktığımızda 1972 yılındaki logoya fazlasıyla benzediğini görüyoruz. Elbette 1925 yılından bu yana logonun ana fikri olan elmas şekli de varlığını devam ettiriyor. Hatırlanacak olursa Peugeot da benzer bir yol izlemiş ve 60'lı yıllardaki logosuna fazlasıyla benzer bir logo tanıtmıştı.

    Renault'nun logo değişimi kademeli bir süreç olacak. İlk olarak yeni ZOE gibi modellerin reklam kampanyalarında, sonrasında ise şirketin sosyal medya hesaplarında yeni logoyu göreceğiz. Yeni Renault logosunu taşıyan ilk model 2022'de karşımıza çıkacak. 2024 yılına gelindiğinde ise tüm Renault modelleri şirketin yeni logosunu taşıyor olacak.



    https://en.media.groupe.renault.com/news/a-renaulution-for-the-diamond-0319-989c5.html
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    BLasTeaR 2 saat önce

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    TheJudgé 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    brkprlk35 (Burak Parlak) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eskiye dönüş olmuş biraz. Benim gözüme hoş gelmedi bizim eski Broadway ile özleştiriyorum belki ondandır..
    Yanıtla +9
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    Kaygerya (Mehmet AKIN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    broadway logosu olmuş.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    rwo (rwo ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şaşı bak şaşır gibi en güzeli 1972 logosu
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    1919'daki gayet güzelmiş keşke devam ettirseler.
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    orcnd (orçun ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    pejoya mı özendiler bilmiyorum ama berbat olmuş. renonun marka değeri gözümde dibe vurmuş durumda.
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    DoctorEconomy (Kök A) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Renault vintage
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    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vaay eski logo... severiz eski logoyu.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cidden hiç beğenmedim.
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    eski Renault 12 ve Broadway sahipleri otomatik yeni logoları olmuş oldu.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araçlara göre bu logoları tasarlıyorlar sanırım.
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    E Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    Yeni motor, yeni marka kültürü, yeni logo
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    Kaygerya (Mehmet AKIN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    broadway logosu olmuş.
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    Omega Speedmaster 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anadolu halı motifi gibi olmuş
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    1473 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    Galeri, renault yeni logo ve
    4 etiket daha renault logo renault elektrikli araçlar Bilim ve Teknoloji
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