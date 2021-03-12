Renault da logosunu yenileyeceğini duyurdu: İşte yeni logo

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Otomotiv devleri elektriğe geçişle birlikte yeni bir marka kimliği yaratma yarışına başladı. Son dönemde Volkswagen, Kia, Opel ve Peugeot gibi bazı üreticilerin logo değişimine şahit olduk. Bu furyaya katılan son üretici de Renault oldu.

Fransız üretici Renault, ürün gamını elektriklendirme süreci kapsamında şirket logosunun da değişeceğini onayladı. 1992 yılında oluşturulan ve 2015'te elden geçirilen son logonun artık eskimeye başladığının belirtildiği açıklamada yeni logonun tıpkı diğer markaların yaptığı gibi 2 boyutlu olacağı açıklandı.

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Renault'nun yeni logosunu aslında geçtiğimiz aylarda tanıtılan elektrikli Renault 5 konsepti üzerinde görmüştük. Dijital ortamda daha güzel görünecek bir logo üzerinde 2019'dan beri çalıştıklarını belirten marka yetkilileri, logoyu söz konusu konsept üzerinde sergiledikten sonra güzel geridönüşler aldıklarını ve bu değişikliği uygulamaya koymaya karar verdiklerini belirtti.

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Yeni logo diyoruz fakat Renault'nun da bu konuda bir nevi eskiye döndüğünü belirtmekte fayda var. Zira Renault 5 üzerindeki logonun tasarımına baktığımızda 1972 yılındaki logoya fazlasıyla benzediğini görüyoruz. Elbette 1925 yılından bu yana logonun ana fikri olan elmas şekli de varlığını devam ettiriyor. Hatırlanacak olursa Peugeot da benzer bir yol izlemiş ve 60'lı yıllardaki logosuna fazlasıyla benzer bir logo tanıtmıştı.

Renault'nun logo değişimi kademeli bir süreç olacak. İlk olarak yeni ZOE gibi modellerin reklam kampanyalarında, sonrasında ise şirketin sosyal medya hesaplarında yeni logoyu göreceğiz. Yeni Renault logosunu taşıyan ilk model 2022'de karşımıza çıkacak. 2024 yılına gelindiğinde ise tüm Renault modelleri şirketin yeni logosunu taşıyor olacak.

https://en.media.groupe.renault.com/news/a-renaulution-for-the-diamond-0319-989c5.html

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