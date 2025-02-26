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    BYD Türkiye, bağlantılı servisleriyle birlikte BYD mobil uygulamasını hayata geçirdi

    BYD, Türkiye pazarındaki dijital dönüşüm vizyonunu bir adım ileri taşıyarak uzaktan bağlantılı servisleri ve BYD Mobil Uygulamasını araç sahiplerinin kullanımına sundu.

    BYD Türkiye, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla bağlantılı servisleriyle birlikte BYD Mobil Uygulamasını hayata geçirdi. Android ve iOS mobil marketlerinden ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, kullanıcıların kayıtlı e-posta hesapları ve BYD araçlarının dokunmatik ekranı üzerinden kolayca eşleştiriliyor.

    Bu yenilikçi akıllı telefon uygulaması, Türkiye’deki BYD sahiplerine bağlantılı araç teknolojilerinin sunduğu konforu yaşatırken, dijital deneyimi de üst seviyeye taşıyor. Tüm BYD modelleriyle uyumlu olan bu uygulama, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde uzaktan araç kontrolünü pratikleştirirken, otomobil deneyimini daha akıllı ve keyifli bir hale getiriyor.

    BYD Mobil Uygulamasında neler var❓

    Türkiye'deki BYD modelleri artık internete bağlı Tam Boyutta Gör
    BYD Mobil Uygulaması, gelişmiş bağlantı özellikleriyle sürücülere güvenlik, konfor ve pratik kullanım avantajı sunuyor. Araçlarıyla uzaktan bağlantı kuran kullanıcılar, BYD’lerinin menzil ve şarj durumunu anlık olarak takip edebiliyor, araçları şarj olurken süreci izleyebiliyor. Kapılar, camlar, cam tavan, kaput ve bagajın açık veya kilitli olup olmadığını kontrol ederek gerektiğinde kilitleme ve kapatma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

    Bunun yanı sıra klima, koltuk ısıtma ve soğutma, direksiyon ısıtma, farlar, dörtlü flaşörler ve korna gibi işlevleri de uzaktan yönetilebiliyor. Örneğin, soğuk havalarda kullanıcılar araçlarını, koltuklarını ve direksiyonlarını önceden ısıtarak, yolculuk öncesi kabin sıcaklığını ideal seviyeye getirebiliyorlar. Araç kilitleme, çalıştırma ve kapatma gibi temel fonksiyonlar tek dokunuşla kontrol edilebiliyor.

    Türkiye'deki BYD modelleri artık internete bağlı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca araç konumu, kilometre bilgileri, sürüş verileri ve lastik basıncı gibi kritik bilgiler de anlık olarak görüntülenebiliyor. BYD Türkiye, uygulamayı düzenli olarak güncelleyerek kullanıcı deneyimini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

    Uzaktan güncelleme imkanı

    BYD modellerinin birçok yazılımı artık OTA (Over-the-Air) güncellemeleri sayesinde yetkili servise gitmeye gerek kalmadan uzaktan güncellenebiliyor. Bu sayede, araç her zaman en güncel yazılım sürümüne sahip olurken, yeni eklenen fonksiyonlar anında kullanılabiliyor. BYD, Türkiye’de sattığı tüm araçlarda uzaktan bağlantılı hizmetleri sunarak sürüş deneyimini bir adım öteye taşıyor.

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