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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'deki sinemaların açılış tarihi 1.5 ay daha ertelendi

    Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye'deki sinemaların açılış tarihi bir kez daha ertelendi. Normalde 1 Nisan'da açılması beklenen sinemalar Ramazan Bayramı'na kadar kapalı kalacak.
    31 Mart 2021, 14:30 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Türkiye'deki sinemaların açılış tarihi 1.5 ay daha ertelendi
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    Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz sinema sektörü oldu. Dünya çapında hem yeni filmler çekilemedi hem de filmler vizyona giremedi. Ülkemizde ise uzun bir süredir sinemalar kapalı ve son açıklamaya göre bir süre daha kapalı kalacak.

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    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki mutasyon oranını açıkladı"

    Sinemaların açılışı önce 2020'nin yılının sonuna, sonrasında 1 Mart'a, sonrasında 1 Nisan'a kadar ertelenmişti. Son haftalarda hızlı bir şekilde artan vaka sayılarının sonucunda da sinemalar bir kez daha ertelendi. Sinemalar 2020 Mart ayından bu yana neredeyse tamamen kapalı kaldı. 

    İçişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre sinemalar Ramazan Bayramı'na kadar, yani 12 Mayıs 2021 tarihine kadar kapalı olacak. 

    Geçtiğimiz yıl tüm dünyada da sinemalar kapalıydı ve bu yüzden popüler filmlerin çoğu zaten hiçbir ülkede vizyona giremediği için herhangi bir filmi kaçırmıyorduk. Ancak yurt dışında sinemaların açılması ve filmlerin ülkemizde hizmet vermeyen video akış platformlarında yayınlanması sebebiyle 2021 yılı içerisinde yayınlanan nerdeyse hiçbir film ülkemizde yayınlanamadı.



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    cocainbar 2 dakika önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kongre serbest, sinema yasak.
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    M mustafakerem435 32 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Darısı kongrelerin başına
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    oray (Oray G) 59 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    neyse ki teravih namazı serbest sıkıntı yok.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kongre serbest, sinema yasak.
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    M mustafacoban (mustafa coban) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    açsanız ne olacak millet evde filime de doydu kapalı ortamada.Milletin tek derdi temiz açık hava
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    winwin35 (AsL ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mustafacoban
    açılsa bile bu panemi geçene kadar gitmem

    ama size katılmıyorum, salonda film izlemeyi şahsen ben çok özledim

    evde 50' ekranlı 4k tv + ortalama sayılabilecek bir ev sistemi var. Netflix ile amazon prime üyeliğim mevcut

    ama sinemanın yeri ayrı
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