Türkiye'deki sinemaların açılış tarihi 1.5 ay daha ertelendi

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Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz sinema sektörü oldu. Dünya çapında hem yeni filmler çekilemedi hem de filmler vizyona giremedi. Ülkemizde ise uzun bir süredir sinemalar kapalı ve son açıklamaya göre bir süre daha kapalı kalacak.

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Sinemaların açılışı önce 2020'nin yılının sonuna, sonrasında 1 Mart'a, sonrasında 1 Nisan'a kadar ertelenmişti. Son haftalarda hızlı bir şekilde artan vaka sayılarının sonucunda da sinemalar bir kez daha ertelendi. Sinemalar 2020 Mart ayından bu yana neredeyse tamamen kapalı kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre sinemalar Ramazan Bayramı'na kadar, yani 12 Mayıs 2021 tarihine kadar kapalı olacak.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyada da sinemalar kapalıydı ve bu yüzden popüler filmlerin çoğu zaten hiçbir ülkede vizyona giremediği için herhangi bir filmi kaçırmıyorduk. Ancak yurt dışında sinemaların açılması ve filmlerin ülkemizde hizmet vermeyen video akış platformlarında yayınlanması sebebiyle 2021 yılı içerisinde yayınlanan nerdeyse hiçbir film ülkemizde yayınlanamadı.

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