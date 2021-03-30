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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki mutasyon oranını açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Mutasyon oranı, BioNTech/Pfizer aşı sevkiyatı, sprey aşı ve kongrelerdeki kalabalık hakkında konuştu.
    30 Mart 2021, 18:10 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki mutasyon oranını açıkladı
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü TBMM toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, koronavirüs mutasyonlarındaki artışa dikkat çekti. Kongrelerdeki kalabalık hakkında yorum yaptı.

    Bakan Koca’nın açıklamalarına göre şu ana kadar Türkiye’ye BioNTech/Pfizer üretimi koronavirüs aşısından 2,8 milyon doz geldi. Önümüzdeki 10 gün içerisinde tamamlanması planlanan sevkiyatla birlikte toplam 4,5 milyon doza ulaşılacak. Aşı sırası gelen kişiler BioNTech/Pfizer aşısı olmak istemezse Sinovac aşısı tercih edebilecek.

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    Koronavirüs mutasyonlarındaki artışın altını çizen Bakan Koca, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı. Mutant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor." dedi.

    Ayrıca Bkz. "Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti"

    Ak Parti kongrelerindeki kalabalıkla ilgili soruya yanıt olarak şunları söyledi:

    “'Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz.”

    Türkiye’de geliştirilen sprey koronavirüs aşı adayına değinen Bakan Koca, “Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız.” ifadelerinde bulundu.

    Risk haritasında son durum (29 Mart):

    Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki mutasyon oranını açıkladı
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    https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakani-koca-mutasyonun-turkiyedeki-orani-su-anda-yuzde-75lere-ulasti/2192870
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    L
    lterlemez 6 saat önce

    Güzel fikir...

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    H halikbaba 23 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Mutasyona ilk hangi illerd3 görüldü sorusunun cevabı https://gitizle.vip/Mutas
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    Master KENOBI (.... .....) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sayın Bakan virajı çok güzel aldı.
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    S sawgiray 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Virüs sadece kapalı ortamlar'da bulaşıyormuş dağılabiliriz :)
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    salın milleti artık toplumun %2 sini etkiliyor diye herkesi hapis altına alıyorlar.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi ) BunuAnanaSorsanaDelikanl
    İlginç bir kafa...
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    mokoko_TR 26 dk. ( Mesaj Silindi ) BunuAnanaSorsanaDelikanl
    az dişimizi sıkalım 2 hafta ya 60 yaş üstü biter 50-55 yaş başlar sonrası allah kerim dagılabilirz :d
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