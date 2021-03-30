Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki mutasyon oranını açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü TBMM toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, koronavirüs mutasyonlarındaki artışa dikkat çekti. Kongrelerdeki kalabalık hakkında yorum yaptı.

Bakan Koca’nın açıklamalarına göre şu ana kadar Türkiye’ye BioNTech/Pfizer üretimi koronavirüs aşısından 2,8 milyon doz geldi. Önümüzdeki 10 gün içerisinde tamamlanması planlanan sevkiyatla birlikte toplam 4,5 milyon doza ulaşılacak. Aşı sırası gelen kişiler BioNTech/Pfizer aşısı olmak istemezse Sinovac aşısı tercih edebilecek.

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Koronavirüs mutasyonlarındaki artışın altını çizen Bakan Koca, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı. Mutant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor." dedi.

Ayrıca Bkz. "Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti"

Ak Parti kongrelerindeki kalabalıkla ilgili soruya yanıt olarak şunları söyledi:

“'Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz.”

Türkiye’de geliştirilen sprey koronavirüs aşı adayına değinen Bakan Koca, “Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız.” ifadelerinde bulundu.

Risk haritasında son durum (29 Mart):

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https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakani-koca-mutasyonun-turkiyedeki-orani-su-anda-yuzde-75lere-ulasti/2192870

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