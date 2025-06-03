Türkiye'deki SUV satışlarında TOGG ve BYD rekabeti kızışıyor

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında SUV çılgınlığı artarak devam ederken Türkiye'de de SUV'ların pazar payı yüzde 60'ı aşmış durumda. Peki SUV pazarında en çok tercih edilen marka ve modeller hangileri? Gelin yakından bakalım.

2025 Ocak-Mayıs dönemini marka bazında incelediğimizde Peugeot'nun yaklaşık yüzde 10 payla ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Volkswagen ise yüzde 9 pazar payıyla rakibini yakından takip ediyor. TOGG'un altıncı sırada yer aldığı listede ek vergi darbesi yiyen Chery ise yedinci sırada bulunuyor.

Mayıs ayında ise liderlik koltuğu Volkswagen'e ait. İkinci sırada ise Peugeot'yu az farkla geride bırakan BYD yer alıyor. Yüksek fiyatlarıyla eleştirilmesine rağmen mayıs ayında önemli bir çıkış yakalayan Çinli markayı Peugeot, TOGG ve Hyundai takip ediyor.

2025 yılında en çok SUV satan markalar🚗 - Mayıs - - Ocak-Mayıs - Sıra Marka Adet Sıra Marka Adet 1. Volkswagen 6.204 1. Peugeot 24.126 2. BYD 4.382 2. Volkswagen 21.927 3. Peugeot 4.256 3. Toyota 16.574 4. TOGG 3.678 4. BYD 16.548 5. Hyundai 2.930 5. Hyundai 15.061 6. Chery 2.907 6. TOGG 14.003 7. Toyota 2.699 7. Chery 12.539 8. Nissan 2.501 8. Fiat 10.531 9. Fiat 2.403 9. Kia 10.457 10. Dacia 2.182 10. Nissan 9.460

En çok satılan SUV modelleri incelediğimizde ise TOGG ve BYD rekabeti karşımıza çıkıyor. T10X ve Seal U, hem mayıs ayında hem de beş aylık dönemde birbirlerine çok yakın seyrediyor. Üçüncü sırada ise ÖTV muafiyetinin rüzgarını arkasına alan Toyota C-HR bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ek vergi kararı öncesi üst sıralarda görmeye alıştığımız Chery modelleri artık ilk 10'a bile giremiyor. 21'inci sırada yer alan Duster da eski parlak günlerini arayan SUV modellerden.

2025 yılında en çok satılan SUV modeller🚗 - Mayıs - - Ocak-Mayıs - Sıra Model Adet Sıra Model Adet 1. Togg T10X 3.678 1. Togg T10X 14.003 2. BYD Seal U 3.655 2. BYD Seal U 13.910 3. Volkswagen Taigo 3.310 3. Toyota C-HR 10.643 4. Fiat Egea Cross 2.373 4. Fiat Egea Cross 10.420 5. Peugeot 2008 2.104 5. Peugeot 2008 10.391 6. Dacia Sandero Stepway 2.073 6. Dacia Sandero Stepway 8.694 7. Toyota C-HR 1.854 7. Peugeot 3008 7.347 8. Chery Tiggo 8 Pro Max 1.803 8. Hyundai Bayon 7.320 9. Nissan Qashqai 1.679 9. Nissan Qashqai 6.850 10. Tesla Model Y 1.545 10. Volkswagen Taigo 6.370

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Türkiye'deki SUV satışlarında TOGG ve BYD rekabeti kızışıyor

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