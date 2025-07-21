Yeni MG4, yarı katı hal bataryalı ilk seri üretim elektrikli otomobil olacak

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Tam Boyutta Gör MG'nin Genel Müdürü Chen Cui, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamayla yeni nesil MG4'ün dünyada yarı-katı hal batarya teknolojisini kullanan ilk seri üretim elektrikli araç olacağını duyurdu. Yeni MG4'ün Çin'deki fiyatının yaklaşık 11.000 ile 16.400 dolar arasında olması bekleniyor.

Açıklamaya göre, yeni batarya QingTao Energy tarafından geliştirildi ve yalnızca %5 oranında sıvı elektrolit içeriyor. MG, bu bataryanın 360 derece delinme testi dahil olmak üzere sıkı güvenlik testlerinden başarıyla geçtiğini belirtti. Enerji yoğunluğu 300 Wh/kg olarak ölçülen batarya, ayrıca -7°C sıcaklıkta geleneksel lityum demir fosfat (LFP) bataryalara kıyasla yüzde 14 civarında daha iyi menzil koruması sağlıyor.

Yeni MG4, 70 kWsa kapasiteli batarya paketi ve arkaya konumlandırılmış 120 kW gücünde tek elektrik motoruyla arka tekerleklerden çekişli olarak sunuluyor. Söz konusu model; 4.395 mm uzunluğa, 1.842 mm genişliğe ve 2.750 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu önceki versiyona göre daha büyük bir otomobil yapıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekânda MG ve Oppo ortaklığıyla geliştirilen MG×Oppo kokpit sistemi öne çıkıyor. Bu sistem, akıllı telefon işlevlerinin araca entegre edilmesini sağlıyor; sesli komutlar, hareketle navigasyon ve uygulama senkronizasyonu gibi özellikler sunuyor.

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Yeni MG4’ün üretimi SAIC’in Nanjing fabrikasında başladı. Aracın ağustos ayında resmi olarak satışa sunulması bekleniyor. Detaylı özellikler önümüzdeki haftalarda belli olacak.

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Yeni MG4, yarı katı hal bataryalı ilk seri üretim otomobil olacak

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