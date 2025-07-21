Yeni MG4, yarı katı hal bataryalı ilk seri üretim elektrikli otomobil olacak

Açıklamaya göre, yeni batarya QingTao Energy tarafından geliştirildi ve yalnızca %5 oranında sıvı elektrolit içeriyor. MG, bu bataryanın 360 derece delinme testi dahil olmak üzere sıkı güvenlik testlerinden başarıyla geçtiğini belirtti. Enerji yoğunluğu 300 Wh/kg olarak ölçülen batarya, ayrıca -7°C sıcaklıkta geleneksel lityum demir fosfat (LFP) bataryalara kıyasla yüzde 14 civarında daha iyi menzil koruması sağlıyor.
Yeni MG4, 70 kWsa kapasiteli batarya paketi ve arkaya konumlandırılmış 120 kW gücünde tek elektrik motoruyla arka tekerleklerden çekişli olarak sunuluyor. Söz konusu model; 4.395 mm uzunluğa, 1.842 mm genişliğe ve 2.750 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu önceki versiyona göre daha büyük bir otomobil yapıyor.
Yeni MG4’ün üretimi SAIC’in Nanjing fabrikasında başladı. Aracın ağustos ayında resmi olarak satışa sunulması bekleniyor. Detaylı özellikler önümüzdeki haftalarda belli olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: