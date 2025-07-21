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    Vietnam’da benzinli motosikletler yasaklanıyor: Sırada arabalar var

    Vietnam, sokaklarını hem temizlemek hem de sessizleştirmek için radikal bir adım atıyor. Ülke, gelecek yıl benzinle çalışan motosikletleri bazı şehir merkezlerinde yasaklayacak.

    Vietnam, benzinli motosikletleri yasaklıyor: Sırada arabalar var Tam Boyutta Gör
    Vietnam’ın başkenti t Hanoi, 1 Temmuz 2026’dan itibaren benzinle çalışan motosikletleri şehir merkezinden yasaklayacak. Hanoi’nin Hoan Kiem ve Ba Dinh ilçelerini kapsayan ilk yasak dalgası, Ring Road 1 içinde kalan bölgelerde uygulanacak. Bu alanlar, yoğun trafik, yüksek hava kirliliği ve turistik cazibesiyle tanınıyor. Yetkililer, yasağın gürültü kirliliğini azaltacağını, hava kalitesini artıracağını ve halkı daha çevreci çözümlere yönlendireceğini umuyor.

    Benzinli motosikletlere yasak

    Vietnam hükümeti, 2045 yılına kadar benzinle çalışan motosikletleri tamamen devre dışı bırakmayı hedefliyor. Bu, yaklaşık 72 milyon motosikletin bulunduğu bir ülkede adeta kültürel bir dönüşüm anlamına geliyor. İlk adımda sadece motosikletleri kapsayan yasak, 2027 itibarıyla daha geniş alanlara yayılacak ve ilerleyen aşamalarda benzinli otomobilleri de içerecek.

    Hanoi'nin ardından ülkenin en büyük şehri Ho Chi Minh City ve turistik merkez Da Nang da benzer düzenlemeleri değerlendirmeye aldı.

    Bununla birlikte Vietnam’da elektrikli motosiklet pazarı son yıllarda ivme kazandı. VinFast ve Selex Motors gibi yerli üreticiler sektöre öncülük ediyor. VinFast, 2024 başı itibarıyla 160 binden fazla elektrikli scooter sattığını duyurdu. Selex ise batarya değişim istasyonlarını hızla yaygınlaştırıyor. Ancak yine de elektrikli motosikletlerin toplam pazardaki payı henüz %5 civarında.

    Devlet, bu geçişi hızlandırmak için teşvik paketleri ve şarj altyapısının iyileştirilmesi gibi önlemleri gündemine aldı. Yine de menzil endişesi, yüksek ilk maliyetler ve yetersiz şarj noktaları birçok sürücüyü elektrikliye geçmekten alıkoyuyor.

    Bir motosiklet sürücüsü olarak çoğu motosiklet sürücüsünün elektrikli motosikletlere sıcak bakmadığını söyleyebilirim. Ancak bu, tıpkı elektrikli otomobil dönüşümüne benziyor; kaçınılmaz. Benzer bir durum otomatik vitesli otomobillere geçişte de yaşandı. Bunun da motosikletlerde yer edinemeyeceği söyleniyordu ancak gelinen noktada otomatik vitesli motosikletlerin hızla yaygınlaşmaya başladığı görülüyor.

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